«Динамо» — первый финалист! А питерский «Зенит» снова остался без титула

В мужской волейбольной Суперлиге определился первый финалист. Им стало московское «Динамо», которое переиграло петербургский «Зенит» 3-1 в серии. В решающем, четвёртом матче столичный клуб не оставил соперникам ни единого шанса и заслуженно прошёл в финал.

Эти команды похожи. В первую очередь тем, что у них есть ярко выраженные лидеры — Владислав Бабкевич и Максим Сапожков. В первых двух встречах серии у динамовца игра не задалась, но партнёры ему помогали. И увезли одну победу из Северной столицы. А вот в Москве ситуация поменялась. Уже Максим был в полном порядке, а динамовцы смогли подстроиться под игру «Зенита».

Бабкевич играл очень чисто, практически не ошибался — один удар в аут, и один раз его закрыли блоком. Однако при этом москвичи раз за разом смягчали атаки белоруса и реализовывали свои шансы в контратаках. В итоге у Владислава всего 39% реализации против 69% у Сапожкова.

Когда не идёт у лидера — нужна помощь партнёров, но своему главному забойщику другие крайние нападающие не помогли. Марлон Янт не провалился, однако и не блеснул. Станислав Динейкин оказался в минусе по полезности. На третий сет Владимир Алекно выпустил Романа Пакшина, но доигровщик, который почти весь сезон провёл в квадрате для запасных, не выстрелил. Резкий контраст со стартовым матчем серии, где не получалось у Сапожкова, однако бремя лидерства взвалил на себя Денис Богдан.

Свой шанс зацепиться за результат петербуржцы упустили во второй партии. Они уступали 22:24, но сыграла замена Алекно. Максим Бочаров оформил эйс, а в следующей расстановке этим же отметился Янт. Однако свой сетбол «Зенит» не реализовал, а дальше на авансцену вышел Павел Панков. Эйс, выбитый приём и длинный розыгрыш, который завершил Денис Богдан изящной скидкой.

Конечно, петербуржцы не сдались. Они местами играли на равных, но почувствовать уверенность, повести в счёте три-четыре мяча не получалось. Динамовцы в этот вечер были просто увереннее, заряженнее. Да и сильнее.

Таким образом, «Зенит» сделал как минимум один шаг назад. В прошлом году команда Алекно закончила чемпионат вторыми, сейчас же максимум, до чего можно дотянуться, — бронзовые медали. Ну а «Динамо» вышло в финал и теперь будет ждать своего соперника. Уже завтра им может стать казанский «Зенит», если выиграет четвёртую встречу у новосибирского «Локомотива».