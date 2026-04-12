«Динамо-Ак Барс» в шаге от чемпионства! Сможет ли одолеть «Заречье-Одинцово»? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 12 апреля, продолжится финальная серия чемпионата России. В третьей встрече в Одинцове сойдутся «Заречье-Одинцово» и «Динамо-Ак Барс».
Казанский клуб уверенно ведёт в серии 2-0. Оба матча в Казани волейболистки выиграли со счётом 3:1. Теперь до чемпионства «Динамо-Ак Барс» осталась всего одна победа. Так что сегодня ожидается яркая битва – «Заречье-Одинцово» явно не намерено упускать свой шанс в борьбе за титул.
«Динамо-Ак Барс» последний раз было чемпионом страны в сезоне-2023/2024. А вот «Заречье-Одинцово» последний раз брало золотые медали в сезоне-2009/2010.
Начало матча – в 17:00 мск.
Последний раз «Динамо-Ак Барс» становилось чемпионом страны в сезоне-2023/2024. Тогда в финальной серии казанский клуб обыграл калининградский «Локомотив» (3-2).
Первые два матча серии уверенно забрал казанский клуб. Обе игры завершились со счётом 3:1. Давайте вспомним, как это было.
Добрый день, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию третьего матча финальной серии между «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово».