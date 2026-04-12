Волейбол, женская Суперлига-2025/2026: Динамо-Ак Барс стало чемпионом, обыграв Заречье-Одинцово в третьем матче финала

Золото возвращается в Казань! «Динамо-Ак Барс» без труда закончило финальную серию
Елена Коваленко
«Динамо-Ак Барс» выиграло чемпионат России
У подмосковного «Заречья» в этот раз не нашлось ни одного аргумента против казанской машины.

В женской волейбольной Суперлиге определился новый чемпион!

Спустя два года «Динамо-Ак Барс» вернуло трофей в Казань, написав заключительную главу финальной саги в подмосковном Одинцове. Команда Зорана Терзича не стала наступать на прошлогодние грабли и давать сопернику шанс отыграться. Финал завершился уже после третьего матча.

И если в первых двух играх была борьба, а «Заречье» даже зацепило две партии, то на домашней площадке команда Константина Ушакова выдала свой максимум лишь в заключительном третьем сете. Подмосковные волейболистки заработали четыре сетбола, однако не реализовали ни один из них.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

Команды рванули в бой без раскачки. Единственное изменение, которое произошло в старте зареченок по сравнению с первыми встречами, – это замена центральных: Ирина Соболева вместо Надежды Столяр. «Динамо-Ак Барс» менять победную комбинацию игроков, естественно, не стало.

Хозяйки площадки поначалу дали огня – 3:0. Однако это был первый и последний отрыв зареченок в сете. Потому что стоило казаночкам добраться до линии подач, как всё перевернулось. «Динамо» удерживало перевес в два мяча на протяжении первой половины партии. Усилия Бирюковой и Бровкиной долго не позволяли этой дистанции увеличиваться. Но на дуэт хозяек у гостей нашёлся свой успешный тандем Мартинес – Гонсалес, который всё же увеличил разницу до «+5». Но даже при таком отставании зареченки не бросили биться. Железобетонным блоком подмосковные волейболистки приблизились на расстояние одного мяча. Однако и в этот раз гостьи ответили симметрично: заработали блоком сетбол, которые реализовала Елизавета Карполь.

Игроки «Заречья»

Игроки «Заречья»

Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Во втором игровом отрезке Казань нашла противоядие для успешных атак Юлии Бровкиной, результативность которой в первом сете составил 71%. Константину Ушакову пришлось взять два тайм-аута ещё на старте сета, ведь его команда показывала только 14% в реализации нападения. У Казани эти цифры тоже были далеки от идеала (33%), но зато им удалось избежать ошибок в этом элементе. К тому же к зажигательному тандему доминиканок присоединилась Камилла Реброва, которая серией своих атак помогла создать отрыв – 19:11.

Что удивительно, у «Заречья» было 60% позитивной доводки, однако выжать из них получилось лишь 27% эффективности в нападении. Не помогла даже смена диагональных. В то время как у «Динамо» сложилась противоположная ситуация: 33% в приёме, конвертированных в 48% реализации. Гостьи одну расстановку за другой гасили запал подмосковных волейболисток и пришли к сетболу с большим запасом в девять мячей. И почти сразу же удар Гонсалес и удвоил преимущество Казани, и приблизил финал к логическому завершению.

Игроки ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Игроки ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Третья партия стала самой упорной, хотя поначалу казанские волейболистки добыли двукратный перевес в счёте – 10:5. Однако зареченки не собирались сдаваться, и на подачах Ангелины Сперскайте уже гостьи почувствовали дыхание соперниц в спину. Хитрый ход Евы Павлович Мори с убиранием рук на блоке позволил подмосковной команде выйти вперёд, а заодно – перехватить инициативу. Минимальный перевес хозяйки держали до счёта 19.

Затем эйс Коноваловой вернул равенство и интригу в сете. И в итоге команды ушли на баланс, устроив взаимный обстрел. Главными героинями решающего эпизода матча, финальной серии и всего чемпионата страны стали доминиканки у Казани и Ольга Бирюкова – у «Заречья». Ошибка Карполь на подаче принесла зареченкам первый сетбол в матче, но реализовать его не получилось. Доминиканский дуэт выдал сумасшедшую концовку в атаке, однако зафиналила матч всё же не атака, а блок. Динамовкам удалось закрыть не кого-нибудь, а именно основного забойщика «Заречья» – Ольгу Бирюкову. Итоговый счёт – 29:27 и 3:0. Казань забрала и третий трофей сезона. Теперь команде Зорана Терзича, чтобы не отдать соперницам вообще ничего, осталось взять Кубок России.

Таблица плей-офф женской Суперлиги
