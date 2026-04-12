«Это поведение не для топ-команды». Судейский скандал в полуфинале волейбольной Суперлиги

Может быть, в плане качества «Зенит-Казань» и «Локомотив» и не показывают чего-то запредельного, но в плане драматургии эта полуфинальная серия Суперлиги точно даст фору битве «Динамо» и петербургского «Зенита».

После четвёртой серии оба тренера признали, что пятый матч – это, пожалуй, справедливо. Кажется, все болельщики считают так же.

Равенство после четырёх партий

Четвёртая игра была красивой и драматичной. Казанцы по традиции взяли первый сет – летела подача, а у Пламена Константинова не сработал ход с Раджабом в стартовом составе – тот забил всего один мяч из семи. В итоге уверенная победа гостей, хотя в концовке Илья Казаченков заставил зал забиться в экстазе: три эйса подряд превратили 18:24 в 21:24, но всё же гости справились с четвёртой попытки.

Во второй партии, казалось, будет реализован сценарий третьей встречи. «Локомотив» повёл 9:3. Однако здесь казанцы не стали достаивать партию, а после замены связующего – Константина Абаева сменил Михаил Вышников – начали погоню. И у них получилось – 18:18. Другой вопрос, что в концовке молодой связующий пару раз принял спорные решения, а Фёдор Воронков добыл для Новосибирска решающее преимущество эйсом – 1:1.

Игроки «Локомотива» Фото: ВК «Локомотив-Новосибирск»

Третий сет получился самым упорным. Команды не отпускали друг друга далеко. В концовку лидером зашёл «Зенит» – 23:21, но тут своё слово сказал Симеон Николов. Две его мощнейшие подачи выбили соперников из приёма, и сетбол уже получил «Локо». Однако Казань не дрогнула и вырвала сет даже в такой ситуации: Михайлов реализовал доигровку, а затем заблокировал Воронкова.

Четвёртая партия тоже получилась равной, и здесь сыграл джокер Константинова. Юрий Бражнюк заменил Ильяса Куркаева и в концовке поставил важнейший блок в центре сетки. Следом Дмитрий Лызик закрыл Артёма Вольвича и перевёл встречу на тай-брейк.

Судья потерял нить игры

А вот в укороченном сете на первый план, к сожалению, вышли судьи. Многоопытный Николай Книжников потерял нить игры. Для начала при счёте 5:3 в пользу Казани он сначала отдал очко гостям, увидев эйс. Но после длительных просмотров изменил решение на спорный мяч – он, кажется, всё же попал в ногу Казаченкову. Так или иначе – это ошибка арбитра.

Игроки «Зенита» Фото: ВК «Локомотив-Новосибирск»

Следом в длинном розыгрыше арбитры усмотрели касание сетки у Вольвича. Повтор не даёт однозначного ответа, задел ли блокирующий Казани сетку или её просто всколыхнуло потоком воздуха. В любом случае лучше со всеми этими паузами справился «Локомотив» – на подачах всё того же Николова они сделали решающий рывок — 9:6.

Но и это был ещё не конец. Вербов сделал двойную замену, и Дражен Лубурич с подачи отправил мяч то ли в самую линию, то ли в небольшой аут. Казанцы же начали праздновать, усмотрев при этом касание у Омара Курбанова. Арбитр сначала показал в сторону Казани, а потом после активных протестов сибиряков изменил решение на спорный мяч. Здесь начали возмущаться уже казанцы. Печально, что ни одна камера не дала чёткого ответа на вопрос, что же было на самом деле. «Локомотив» вырвал сет и матч, и эта победа заслуженная, спору нет. В практически равной игре они лучше защищались и блокировали, да и на высоких мячах действовали эффективнее. Судьи тут ни при чём.

«Это не на уровне топ-команды»

После матча тренеры команд вели себя совершенно противоположно. Вербов явно стремился поберечь эмоции своих игроков, поздравив «Локомотив» с победой. А вот Пламен Константинов обрушился на тренерский штаб казанцев в с критикой.

«Я молчал, пока шли четыре игры, но я обращаю внимание судейской комиссии, что тренерский штаб «Зенита-Казань» ведёт себя очень некорректно. За четыре игры они, наверное, 10-15 раз жали на звонок, но не брали тайм-аут, либо на нашу подачу жали. И никаких мер! Им говорят: «Осторожно, ребята». И это происходит уже 10-15 раз, наверное. Звоним, но не берём просмотр, звоним – не берём тайм-аут, и никакой реакции от судей.

Я уже сказал об этом в Казани. Здесь продолжается эта тема. Я считаю, что это поведение не на уровне Казани, не на уровне топ-команды, так не выиграешь. И этого не должно быть на этом уровне по фэйр-плей. Пусть волейбол будет решать, а не вот такие сельскохозяйственные номера», — возмущался болгарин.

Эта серия заслужила пятую встречу. И она состоится 16 апреля в Казани. Кто победит, предсказать почти невозможно. Но это точно будет очень яркий волейбол.