Главные цифры женской Суперлиги. Лучший бомбардир не добралась даже до полуфинала!

Киси Насименто проявила себя ярко, но не помогла «Локомотиву» добраться до медалей. А кто ещё играл классно?

Розыгрыш женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 завершён. Итоговое положение всех 16 команд-участниц уже известно. Пришло время посмотреть на персональную статистику и выделить самые важные цифры.

Кто был главным добытчиком очков?

Кто лучше всех дирижировал атакой?

Кто сделал больше всех эйсов?

Кто лучше всех обеспечивал приём?

Ниже вы найдёте ответы на все эти вопросы. После анализа цифр вы поймёте, кто же они – главные героини чемпионата России – 2025/2026.

Лучшие бомбардиры

Занятно, что в тройке самых результативных игроков нет ни одной представительницы команды-чемпиона. Возглавляет же список лучших бомбардиров бразильская диагональная Киси Насименто. В этом сезоне волейболистка пополнила состав калининградского «Локомотива» и показала фантастические цифры в матче первого круга с «Заречьем» – 44 очка за игру! В итоге она остановилась на отметке в 561 очко, не добравшись вместе с железнодорожницами до полуфинала. Второе место у доигровщицы Ирины Капустиной из московского «Динамо», занявшего третье место, – 559. Волейболистка феерично вернулась в чемпионат после года паузы.

Третье – у блокирующей «Заречья» Юлии Бровкиной – 520. Это заслуживает внимания, потому что центральная смогла превзойти многих топ-бомбардиров лиги. Бровкина не только держала высокую планку в своём фирменном элементе – блоке, но и приносила стабильно много очков в атаке, что центральным блокирующим несвойственно.

А вот главная звезда чемпионок в этом зачёте лишь на пятом месте. Брайелин Мартинес набрала 499 очков. Её визави по «золотой» серии Ольга Бирюкова остановилась прямо за доминиканкой с 495 выигранными мячами.

Брайелин Мартинес Фото: dinamo-kazan.com

Лучшие нападающие

Напомним, в этом рейтинге у игроков учитываются только те очки, которые были добыты в атаке. Поэтому тройка лидеров немного отличается. На первых двух местах те же – Насименто (486 мячей с эффективностью в 38%) и Капустина (445 мячей при 42%), а замыкает топ-3 диагональная «Уралочки» Елизавета Протопопова (441 мяч в атаке при 45% успешности атак).

По чистым атакующим действиям Мартинес поднялась уже на четвёртое место с 423 очками (42%). А замыкает пятёрку лучших нападающих доигровщица, которая выступала в этом сезоне в команде, дебютировавшей в Суперлиге. Елизавета Нестерова из «Корабелки» выиграла 422 мяча при 43%.

Ирина Капустина Фото: vldinamo.ru

Лучшие блокирующие

Лучшая блокирующая регулярного чемпионата Дарья Киселёва («Локомотив») всё-таки пропустила вперёд Юлию Бровкину после плей-офф. В итоговом зачёте у центральной подмосковной команды на шесть «чехлов» больше: 154 против 148. А замыкает тройку блокирующая «Динамо» Ангелина Лазарева (136), которая, в свою очередь, обошла Елизавету Фитисову из «Уралочки» на три мяча. Неожиданно в пятёрке оказалась центральная саратовского «Протона» Христина Вучкова. Команда девушки из Болгарии не попала в плей-офф, однако сама волейболистка с 97 выигранными мячами заняла пятое место.

Что касается чемпионского состава казанского «Динамо-Ак Барс», то его представительницы не входят даже в первую десятку! У Ирины Королёвой и Таисии Коноваловой по 74 «чехла», а это 15-е и 16-е места соответственно.

Юлия Бровкина Фото: zarechie-odintsovo.ru

Лучшие подающие

В чём чемпионки по-настоящему эффективны – так это в подачах. Сразу три волейболистки из Казани попали в десятку. Замыкает тройку 19-летняя Камилла Реброва, которая настреляла 35 эйсов. Гайла Гонсалес и Ирина Королёва с 30 выигранными подачами располагаются на пятом и восьмом местах.

А эффективнее всех заряжает мяч на подаче доигровщица «Динамо» Ирина Капустина. Чего только стоят её четыре эйса в заключительном матче за бронзу! Всего же волейболистка 42 раза заставила противниц ошибиться. На втором месте с 38 эйсами сербская связующая «Тулицы» Рада Перович.

Лучшие связующие

Теперь посмотрим, кто из связующих лучше всех вёл игру команды. Самыми успешными дирижёрами были Ольга Хлебникова (эффективность атак «Уралочки» с её передач составила 45%) и Полина Матвеева из «Динамо-Ак Барс» (44%). А дальше идёт плотная группа из пяти игроков с 40%.

Однако связующие не только раздают классные передачи, но и сами создают трудности соперникам. Так, самым забивным игроком этого амплуа стала Полина Матвеева из Казани, набравшая 128 очков, дальше – Ева Павлович Мори из «Заречья» – 102. Замыкает топ-3 со 100 очками Рада Перович из «Тулицы».

Ева Павлович Мори Фото: dinamo-kazan.com

Лучшие принимающие

Чтобы облегчить работу связующим, нужен качественный приём. И лучше других подачи соперниц обрабатывали либеро «Заречья», «Уралочки», «Тулицы» и «Локо». Светлана Масалёва принимала 594 раза с качеством позитивной доводки в 59%. Следом идут Полина Трухина и Наталья Някина, у которых 56% позитива. Однако волейболистка уральской команды касалась мяча чаще (594 против 500). Четвёртая – Ольга Костюкевич с 55%.

А чаще всего в Суперлиге мяч находил руки доигровщицы «Заречья» Ангелины Сперскайте. Волейболистка принимала 1110 раз! Затем идут доигровщицы «Динамо» Ирина Капустина (898) и Анастасия Чернова (884).