Главные цифры женской Суперлиги. Лучший бомбардир не добралась даже до полуфинала!

Розыгрыш женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 завершён. Итоговое положение всех 16 команд-участниц уже известно. Пришло время посмотреть на персональную статистику и выделить самые важные цифры.
- Кто был главным добытчиком очков?
- Кто лучше всех дирижировал атакой?
- Кто сделал больше всех эйсов?
- Кто лучше всех обеспечивал приём?
Ниже вы найдёте ответы на все эти вопросы. После анализа цифр вы поймёте, кто же они – главные героини чемпионата России – 2025/2026.
Лучшие бомбардиры
Занятно, что в тройке самых результативных игроков нет ни одной представительницы команды-чемпиона. Возглавляет же список лучших бомбардиров бразильская диагональная Киси Насименто. В этом сезоне волейболистка пополнила состав калининградского «Локомотива» и показала фантастические цифры в матче первого круга с «Заречьем» – 44 очка за игру! В итоге она остановилась на отметке в 561 очко, не добравшись вместе с железнодорожницами до полуфинала. Второе место у доигровщицы Ирины Капустиной из московского «Динамо», занявшего третье место, – 559. Волейболистка феерично вернулась в чемпионат после года паузы.
Третье – у блокирующей «Заречья» Юлии Бровкиной – 520. Это заслуживает внимания, потому что центральная смогла превзойти многих топ-бомбардиров лиги. Бровкина не только держала высокую планку в своём фирменном элементе – блоке, но и приносила стабильно много очков в атаке, что центральным блокирующим несвойственно.
А вот главная звезда чемпионок в этом зачёте лишь на пятом месте. Брайелин Мартинес набрала 499 очков. Её визави по «золотой» серии Ольга Бирюкова остановилась прямо за доминиканкой с 495 выигранными мячами.
Брайелин Мартинес
Фото: dinamo-kazan.com
Лучшие нападающие
Напомним, в этом рейтинге у игроков учитываются только те очки, которые были добыты в атаке. Поэтому тройка лидеров немного отличается. На первых двух местах те же – Насименто (486 мячей с эффективностью в 38%) и Капустина (445 мячей при 42%), а замыкает топ-3 диагональная «Уралочки» Елизавета Протопопова (441 мяч в атаке при 45% успешности атак).
По чистым атакующим действиям Мартинес поднялась уже на четвёртое место с 423 очками (42%). А замыкает пятёрку лучших нападающих доигровщица, которая выступала в этом сезоне в команде, дебютировавшей в Суперлиге. Елизавета Нестерова из «Корабелки» выиграла 422 мяча при 43%.
Ирина Капустина
Фото: vldinamo.ru
Лучшие блокирующие
Лучшая блокирующая регулярного чемпионата Дарья Киселёва («Локомотив») всё-таки пропустила вперёд Юлию Бровкину после плей-офф. В итоговом зачёте у центральной подмосковной команды на шесть «чехлов» больше: 154 против 148. А замыкает тройку блокирующая «Динамо» Ангелина Лазарева (136), которая, в свою очередь, обошла Елизавету Фитисову из «Уралочки» на три мяча. Неожиданно в пятёрке оказалась центральная саратовского «Протона» Христина Вучкова. Команда девушки из Болгарии не попала в плей-офф, однако сама волейболистка с 97 выигранными мячами заняла пятое место.
Что касается чемпионского состава казанского «Динамо-Ак Барс», то его представительницы не входят даже в первую десятку! У Ирины Королёвой и Таисии Коноваловой по 74 «чехла», а это 15-е и 16-е места соответственно.
Юлия Бровкина
Фото: zarechie-odintsovo.ru
Лучшие подающие
В чём чемпионки по-настоящему эффективны – так это в подачах. Сразу три волейболистки из Казани попали в десятку. Замыкает тройку 19-летняя Камилла Реброва, которая настреляла 35 эйсов. Гайла Гонсалес и Ирина Королёва с 30 выигранными подачами располагаются на пятом и восьмом местах.
А эффективнее всех заряжает мяч на подаче доигровщица «Динамо» Ирина Капустина. Чего только стоят её четыре эйса в заключительном матче за бронзу! Всего же волейболистка 42 раза заставила противниц ошибиться. На втором месте с 38 эйсами сербская связующая «Тулицы» Рада Перович.
Лучшие связующие
Теперь посмотрим, кто из связующих лучше всех вёл игру команды. Самыми успешными дирижёрами были Ольга Хлебникова (эффективность атак «Уралочки» с её передач составила 45%) и Полина Матвеева из «Динамо-Ак Барс» (44%). А дальше идёт плотная группа из пяти игроков с 40%.
Однако связующие не только раздают классные передачи, но и сами создают трудности соперникам. Так, самым забивным игроком этого амплуа стала Полина Матвеева из Казани, набравшая 128 очков, дальше – Ева Павлович Мори из «Заречья» – 102. Замыкает топ-3 со 100 очками Рада Перович из «Тулицы».
Ева Павлович Мори
Фото: dinamo-kazan.com
Лучшие принимающие
Чтобы облегчить работу связующим, нужен качественный приём. И лучше других подачи соперниц обрабатывали либеро «Заречья», «Уралочки», «Тулицы» и «Локо». Светлана Масалёва принимала 594 раза с качеством позитивной доводки в 59%. Следом идут Полина Трухина и Наталья Някина, у которых 56% позитива. Однако волейболистка уральской команды касалась мяча чаще (594 против 500). Четвёртая – Ольга Костюкевич с 55%.
А чаще всего в Суперлиге мяч находил руки доигровщицы «Заречья» Ангелины Сперскайте. Волейболистка принимала 1110 раз! Затем идут доигровщицы «Динамо» Ирина Капустина (898) и Анастасия Чернова (884).