Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Главные итоги женской волейбольной Суперлиги-2025/2026: игрок года, матч года, главный прорыв и разочарование ЧР

Главные итоги женской волейбольной Суперлиги. Кто стал героем, а кто страшно разочаровал?
Елена Коваленко
Главные итоги женской волейбольной Суперлиги
Комментарии
В этот раз «Динамо-Ак Барс» забрало не все призы. Многое осталось «Заречью», «Динамо» и «Корабелке».

Женская волейбольная Суперлига позади. Отправляться в отпуска рано – впереди ещё жаркие сражения Кубка России. Однако перевести дух между турнирами можно. Выдохнем и мы, после развязки чемпионата России подведём главные итоги и вспомним самые яркие моменты.

Итак, чем же запомнится чемпионат России – 2025/2026?

Прорыв года

«Корабелка» из Санкт-Петербурга – главное открытие сезона. Команда Светланы Сафроновой изрядно потрепала нервы старожилам российской Суперлиги. Дерзкие дебютантки показывали яркую игру не только на предварительном этапе, где заняли седьмое место, но и в первом раунде плей-офф. «Корабелка» уверенно обыграла «Уралочку» в стартовом матче четвертьфинала, и уральским волейболисткам пришлось изрядно попотеть, чтоб пройти этот раунд. Посмотрим, хватит ли этого запала на следующий сезон.

Фото: vc-korabelka.ru

Разочарование сезона

Пожалуй, в эту номинацию попали сразу две команды: «Ленинградка» и калининградский «Локомотив».

Железнодорожницы без Каракурт, Воронковой и Филиштинской сдали свои чемпионские позиции. Уход опытной связующий Татьяны Дмитриевой на старте сезона тоже не добавил оптимизма победительницам Суперлиги-2024/2025. Поэтому впервые за всю историю клуба (с сезона-2018/2019) «Локомотив» не доехал до финала, остановившись в первом раунде плей-офф.

«Ленинградка», которую большинство специалистов перед сезоном записывало в претенденты на медали, не оправдала возложенные на неё ожидания. И тоже не добралась даже до полуфинала.

Триумфальное возвращение

Здесь тоже две команды: московское «Динамо» и «Заречье-Одинцово».

Столичная команда смогла вернуться на пьедестал впервые с 2023 года. Динамовки демонстрировали настоящий характер на протяжении всего чемпионата. Хотя он и получился скомканным. Здесь и травма Валерии Шевчук, и уход одной из связующих и, наконец, три тренера за один сезон – та ещё встряска для команды! Однако даже с пятого места в регулярке «Динамо» смогло подняться в топ-3 чемпионата. Бело-голубые на отлично справилась с задачей, поэтому и получили заслуженные бронзовые медали.

Подмосковное «Заречье» ещё в прошлом сезоне вернуло себе место на пьедестале. Однако в этом году команда Константина Ушакова пошла ещё дальше и добралась до главного финала, в котором зареченки не участвовали 16 лет! На пути к «золотой» серии они обыграли не кого-нибудь, а калининградский «Локомотив» и «Уралочку». Да, в этом году у команды не нашлось аргументов в главном финале, но, может, в следующем нас будет ждать очередной сюрприз от подмосковных волейболисток?

Доминирование сезона

В этом сезоне казанское «Динамо-Ак Барс» просто не замечало соперников на пути к трофеям. Команда Зорана Терзича уже сделала «золотой» хет-трик: Кубок Победы, Суперкубок и чемпионат. Даже на промежуточном этапе розыгрыша чемпионата страны казанские волейболистки стали первыми. Теперь для полной коллекции в этом игровом году динамовкам не хватает Кубка России. Интересно, сможет ли кто-то встать у них на пути к трофею?

Матч года

Самой драматичной и зрелищной стала встреча регулярного чемпионата в Одинцове между «Заречьем» и калининградским «Локомотивом». Матчи плей-офф даже близко не повторили те накал и напряжение, которые были в Подмосковье в ноябре. Тогда все наблюдали настоящую битву двух равных команд, где всё решили нюансы. Железнодорожницы заявили на игру своего звёздного экс-капитана Ирину Воронкову. Но ни опытная доигровщица, ни фееричная игра Киси Насименто не спасли «Локо» от поражения в четырёх сетах. При этом встреча продолжалась три часа, и у каждого сета был свой драматичный сценарий, выходивший за привычные рамки 25 очков.

Невезение года

«Уралочка-НТМК», которая творила волейбольную магию в регулярном чемпионате, обыгрывая всех призёров прошлого года, в плей-офф не выдержала напряжения. Хотя по окончании предварительного этапа не было сомнений, что команда Карполя заберёт себе медали.

Первый тревожный звоночек прозвенел ещё в четвертьфинальной серии с «Корабелкой», которую уральская команда прошла с большим трудом. А первый выигранный матч у «Заречья» и вовсе стал последней победой в Суперлиге. «Уралочка» не прошла подмосковную команду в полуфинале, а в серии за бронзу уступила все три встречи московскому «Динамо».

Фото: vc-korabelka.ru

Спасение года

Фантастический камбэк устроило московское «Динамо» в третьем матче «бронзовой» серии с «Уралочкой». Столичные волейболистки проигрывали в четвёртом сете 13:20. И уже казалось, что партию не спасти, а матч уйдёт на тай-брейк. Однако выход Ирины Капустиной на подачу перевернул игровую ситуацию с ног на голову – 21:20. Сама же доигровщица выдала ещё и три эйса в этой фееричной серии подач. В итоге «Динамо» забрало не только матч, но и всю серию, став бронзовым призёром.

Фото: vldinamo.ru

Игрок года

Стабильность – признак мастерства! Это выражение как нельзя лучше подходит доминиканской доигровщице Брайелин Мартинес. Волейболистка третий сезон в России, но до сих пор соперницы не могут остановить её мощную атаку. Пусть у неё слабый процент на приёме, однако она с лихвой его компенсирует в нападении, забивая порой в безвыходных ситуациях. Поэтому неудивительно, что именно она обычно тянет «Динамо-Ак Барс» к победам. Вот и в этом финале Мартинес все три матча провела на одном дыхании, становясь каждый раз самым результативной в своей команде (25, 17 и 15 очков).

Фото: dinamo-kazan.com

Теневой герой сезона

Камилла Реброва – непубличная героиня «золотой» серии. 19-летняя доигровщица стала недостающим элементом пазла в составе «Динамо-Ак Барс» после травмы Екатерины Гатиной. Реброва выдержала всю мощь подач зареченок в финале. Только за первые две игры волейболистка приняла 106 раз! В заключительной встрече Реброва разделила эту нагрузку с либеро, но это развязало ей руки в атаке: Камилла помогала Мартинес и забила 13 мячей!

Тренер года

Сложно выделить одного, поэтому пусть награду поделят двое: Зоран Терзич («Динамо-Ак Барс») и Константин Ушаков («Заречье-Одинцово»).

Сербский наставник уже третий сезон умудряется составлять успешные комбинации из игроков казанской команды, щёлкающих соперников как орешки. Это тренер, который не боится рисковать и не смотрит на регалии волейболисток. Терзич умело жонглирует всеми игроками своей команды и, если нужно, смело меняет звёзд на спортсменок из резерва.

Фото: dinamo-kazan.com

Ушаков в «Заречье» уже второй сезон переписывает историю подмосковной команды, возвращая её на пьедестал в различных турнирах. Например, в этом сезоне зареченки впервые участвовали в финале Суперкубка, а до финала чемпионата добрались после огромного перерыва в 16 лет. Как знать, может, и в следующем сезоне Константин Ушаков сможет добиться прогресса.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android