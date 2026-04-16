Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Мужская Суперлига по волейболу — 2025/2026: онлайн-трансляция полуфинала между Зенитом и Локомотивом, 16 апреля 2026

Решающий матч для «Зенита» и «Локо»! Кто сыграет в финале мужской Суперлиги? LIVE
Батраз Томаев
Алексей Вербов и Пламен Константинов
Пятая игра в 1/2 финала может стать самой напряжённой. Это будет битва Пламена Константинова и Алексея Вербова.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 16 апреля, состоится заключительный матч полуфинальной серии плей-офф мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. На площадке в Казани сойдутся местный «Зенит» и «Локомотив». Начало игры — в 19:00 мск.

Счёт в серии — 2-2. Все четыре предыдущие встречи между командами проходили в условиях непростой борьбы, а выявить сильнейших в каждой из них не удавалось в минимальные три партии. И всё же пока в статистическом плане впереди действующие чемпионы России из Казани. Сумеют ли они выйти в четвёртый финал подряд? Это главная загадка.

Повышает интригу и готовность волейболистов из Новосибирска. Железнодорожники не поднимали главный отечественный волейбольный трофей вот уже шесть сезонов, а прошлый сезон закончили и вовсе на шестом месте.

Пламен Константинов и Алексей Вербов дают последние инструкции своим подопечным перед важным сражением.

Таблица плей-офф мужской Суперлиги
Батраз Томаев

А вот главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов недоволен действиями не только арбитров, но и соперников. Чем специалист аргументировал свою позицию?

Материалы по теме
«Поведение не на уровне топ-команды». Константинов раскритиковал «Зенит-Казань»
Пламен Константинов
18:13 Батраз Томаев

Предыдущая встреча между клубами была весьма горячей. Масла в огонь добавил и судья. Что он натворил?

Разбираемся вместе:
«Это поведение не для топ-команды». Судейский скандал в полуфинале волейбольной Суперлиги
«Это поведение не для топ-команды». Судейский скандал в полуфинале волейбольной Суперлиги
18:12 Батраз Томаев

Команды встречались 40 раз, из которых 27 игр заканчивались успехом «Зенита» и 13 — «Локомотива».

Вот ещё несколько статистических данных, которые могут быть вам интересны:

  • казанцы являются действующими чемпионами России;
  • казанцы 13 раз брали золото национального чемпионата;
  • железнодорожники в первый и пока последний раз побеждали в сезоне-2019/2020.
18:02 Батраз Томаев

Добрый вечер! Уже меньше часа остаётся до начала пятой игры в 1/2 финала мужской Суперлиги. Будем вместе следить за развитием событий в столице Татарстана.

Не терпится узнать имя второго финалиста розыгрыша сезона-2025/2026!

