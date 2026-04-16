Решающий матч для «Зенита» и «Локо»! Кто сыграет в финале мужской Суперлиги? LIVE

Сегодня, 16 апреля, состоится заключительный матч полуфинальной серии плей-офф мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. На площадке в Казани сойдутся местный «Зенит» и «Локомотив». Начало игры — в 19:00 мск.
Счёт в серии — 2-2. Все четыре предыдущие встречи между командами проходили в условиях непростой борьбы, а выявить сильнейших в каждой из них не удавалось в минимальные три партии. И всё же пока в статистическом плане впереди действующие чемпионы России из Казани. Сумеют ли они выйти в четвёртый финал подряд? Это главная загадка.
Повышает интригу и готовность волейболистов из Новосибирска. Железнодорожники не поднимали главный отечественный волейбольный трофей вот уже шесть сезонов, а прошлый сезон закончили и вовсе на шестом месте.
Пламен Константинов и Алексей Вербов дают последние инструкции своим подопечным перед важным сражением.
Команды встречались 40 раз, из которых 27 игр заканчивались успехом «Зенита» и 13 — «Локомотива».
Вот ещё несколько статистических данных, которые могут быть вам интересны:
- казанцы являются действующими чемпионами России;
- казанцы 13 раз брали золото национального чемпионата;
- железнодорожники в первый и пока последний раз побеждали в сезоне-2019/2020.
Добрый вечер! Уже меньше часа остаётся до начала пятой игры в 1/2 финала мужской Суперлиги. Будем вместе следить за развитием событий в столице Татарстана.
Не терпится узнать имя второго финалиста розыгрыша сезона-2025/2026!