Почему в финал вышел «Зенит»? Разбор решающего матча драматичного полуфинала

Полуфинальная серия «Зенит-Казань» – «Локомотив» получилась самой длинной в истории мужской Суперлиги. Было сыграно 23 сета из 25 возможных. Жаль, что это был не финал. Но дальше должен был пойти кто-то один. И этим кем-то стал казанский «Зенит», в решающем матче победивший «Локомотив» на своей площадке 3:1.

По качеству эта игра была едва ли не худшей в серии – сказалось нервное напряжение. Наверное, она могла пойти и по другому сценарию, ведь сибиряки отыграли пять очков в четвёртом сете, догнали и могли получить шанс на тай-брейк. Но всё же Казань оказалась чуть лучше.

В чём же Алексей Вербов превзошёл Пламена Константинова?

Проснулся Дмитрий Волков. Точнее не проснулся, а сыграл на морально-волевых. В этой серии «Зениту» не хватало своего лидера. И вот в самый нужный момент Дмитрий сыграл если не на своём уровне, то близко к нему. 21 очко при показателе полезности «+12» и 59% реализации — хорошие цифры, на порядок выше того, что было в предшествующих матчах. Да, потерь тоже было много, но в нужные моменты Волков набирал очки.

Не секрет, что доигровщика беспокоит травма руки. Две недели, которые длилась серия с «Локомотивом», он назвал тяжелейшими в своей жизни. Теперь перед медицинским штабом Казани стоит сложная задача – подготовить Волкова к финалу.

Дмитрий Волков Фото: zenit-kazan.com

Абаев переиграл Николова. По ходу всей серии не покидало ощущение, что казанский связующий в плане передач выглядит чуть стабильнее и увереннее. Нет, у болгарина безусловно есть свои плюсы: мощнейшая подача, блок, пластичность в защите. Симеон Николов выглядел очень эффектно. Но не всегда эффективно. У Константина Абаева тоже не всё получалось, но он был стабильнее. А в решающей встрече просто лучше. Болгарин как будто перегорел, играл академично и бесхитростно. В итоге Мони досматривал матч из квадрата запасных. А факт, красноречиво говорящий о разнице в игре связующих, это показатели на блоке – 15:7 в пользу «Зенита».

Константин Абаев Фото: zenit-kazan.com

Сыграла замена Вербова. В пятом матче случилось то, чего боялись все болельщики казанцев. Не пошла игра у Максима Михайлова. Ветеран забил всего один мяч из девяти. При этом все понимают, что само нахождение этого игрока на площадке приносит команде кучу пользы – он и в приём четвёртым встаёт, и в защите очень сильно помогает. Но Алексей Вербов рискнул и выпустил вместо него Дражена Лубурича, весь сезон просидевшего на скамейке запасных. И не прогадал. Серб начал с двух нереализованных атак, но затем выглядел очень неплохо. Да ещё и на подаче выстрелил в нужный момент! Замена была неочевидной, но она сыграла. А вот у «Локомотива» Фёдор Воронков вышел на площадку с температурой, не смог себя проявить, но его замена – Сэм Деру – пока не готов тащить на себе команду. Слишком сложным было лечение бельгийца. Он выглядел неплохо относительно прошлых своих появлений, но икс-фактором не стал. Точно так же, как не стал им и герой первого матча серии Раджаб. На этот раз Казань справилась с обоими диагональными соперников.

Дражен Лубурич Фото: zenit-kazan.com

«Зенит» идёт в финал, где сыграет с московским «Динамо». И там проще не будет. Как сказал Пламен Константинов, после такой серии обе команды могут проиграть медали. Очень много сил и эмоций затрачено было в этом полуфинале, а у соперников ещё и на четыре дня больше на восстановление и подготовку. Слово «восстановление» вообще становится ключевым в плей-офф. Посмотрим, удастся ли тренерским и медицинским штабам подготовить команды к медальным битвам. А пока остаётся только поаплодировать командам за то зрелище, которое они нам подарили.

Первый матч финальной серии состоится во вторник, 21 апреля.