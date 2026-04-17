Судейский скандал или чёткое решение? Что с матчболом у «Зенита-Казань» и «Локомотива»

Противостояние казанского «Зенита» и «Локомотива» в полуфинале мужской Суперлиги запомнится болельщикам не только накалом страстей и классным волейболом, но и, к сожалению, судейским скандалом, омрачившим развязку четвёртого матча серии. Пятая игра в этом плане прошла куда спокойнее, однако на матчболе случился эпизод, заставивший болельщиков «Локо» как минимум усомниться в действиях арбитра. Давайте разбираться, что случилось и принял ли правильное решение судья на вышке Александр Рябцов?

Что произошло?

При счёте 24:23 и 2:1 по сетам на подачу у казанцев вышел Роман Романовский. Выполнил он элемент здорово, Сергей Мелкозёров принял, но мяч полетел на чужую сторону. Связующий Вадим Ожиганов до мяча не добрался, а Дмитрий Волков двумя руками скинул этот переходящий на чужую сторону.

«Локомотив» взял повтор на игру на стороне соперника. И действительно, на видео видно, что Волков расстался с мячом уже на половине поля «Локомотива». Однако главный арбитр Александр Рябцов, несмотря на это, отдал решающее очко хозяевам. Причём судья вязл микрофон и объяснил своё решение всему залу. Он посчитал движение Волкова блоком.

Конечно, на блок в классическом понимании движение Дмитрия совершенно не похоже. Но, если посмотреть на правила, то выяснится, что судья абсолютно прав.

Что написано в правилах игры?

Обратимся к правилам волейбола.

Во-первых, атака — это любое действие, которое направляет мяч на сторону соперника, исключая подачу и блок . Таким образом, неудачный приём Сергея Мелкозёрова — это именно атака с точки зрения правил.

Блокирование — это действие игроков выше верхнего края троса вблизи сетки для перехвата мяча, идущего со стороны соперника. И при блокировании игрок может переносить руки на другую сторону площадки, если это не мешает игре соперника . То есть если бы Волков своим действием помешал игроку «Локомотива», то мяч отдали бы новосибирцам. Ещё один важный момент – атакующий удар легко определить по замаху. Здесь его не было.

Получается, судья прав?

Подытожим. После подачи Романовского Мелкозёров неудачно принял, тем самым выполнив, согласно правилам игры, атакующий удар. Волков же выполнил скидку без замаха, кистями рук. Не на руку «Локо» сыграл и тот факт, что Вадим Ожиганов по расстановке находился на задней линии, то есть не мог мешать Волкову бороться на сетке – или выполнять атаку самостоятельно. При этом связующему гостей банально не хватило роста, чтобы дотянуться до мяча и выполнить передачу.

Таким образом, Александр Рябцов и второй арбитр Сергей Головин идеально разобрались в ситуации. И стоит добавить, что Рябцов принял такое же решение в похожей ситуации в женском финальном матче между «Динамо-Ак Барс» и «Заречьем». То есть судит он такие элементы последовательно.

Получается, что челлендж, взятый Пламеном Константиновым, изначально не мог быть удовлетворён. Ну разве что арбитры бы разглядели на нём какое-то касание сетки у Волкова. Важно отметить, что и сам наставник гостей после матча подчеркнул, что никаких претензий к судьям у него нет.

Казань идёт в финал, а «Локомотиву» предстоит серия за бронзу. И как же здорово, что в решающей игре на первом плане было не судейство, а волейбол. Так бы всегда.