«Зенит-Казань» vs «Динамо» — кому достанется титул? Главное о финальной серии Суперлиги

В мужской Суперлиге позади остались полуфиналы. Они получились невероятными — интрига держалась буквально до последнего мяча. Но впереди ещё более интересные серии — медальные. Рассказываем всё, что нужно знать о финальных противостояниях в чемпионате России.

Кто сыграет в финале?

Чемпионство оспорят «Зенит-Казань» и московское «Динамо». Это противостояние можно назвать классическим.

Казанцы были намного стабильнее в регулярном чемпионате – всего два поражения и заслуженная первая строчка. В четвертьфинале тоже всё прошло гладко – две сухие победы над «Новой». А вот дальше команде Алексея Вербова пришлось сыграть с самым неудобным для себя соперником — «Локомотивом» из Новосибирска. Оба поражения в регулярке пришлись именно на встречи с командой Пламена Константинова. Полуфинал получился равным и драматичным. Но всё же в пятом матче Казань оказалась сильнее.

«Динамо» первый этап дался сложнее: чего стоит только упущенное второе место на самом финише. Четвертьфинал с «Динамо-ЛО» тоже выдался непростым – москвичи едва не ушли в пятый матч. А вот в полуфинале команда Константина Брянского затратила поменьше сил. В битве с петербургским «Зенитом» динамовцы сначала взяли одну из двух игр в гостях, а на своей площадке одержали две победы и вышли в финал.

Кто будет сражаться за бронзу?

Третье место оспорят неудачники полуфиналов — «Зенит»из Санкт-Петербурга и «Локомотив». И если для новосибирцев это в любом случае шаг вперёд после двух вылетов на стадии 1/4 финала, то команда Владимира Алекно на этот раз в лучшем случае станет третьей, хотя в прошлом сезоне зенитовцы примерили серебряные медали.

Формат финальных серий

Классический для нашего волейбола — серии до трёх побед. Преимущество своей площадки в главном финале получил «Зенит-Казань», а в бронзовом противостоянии — «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Серии начнутся в Казани и Санкт-Петербурге, третьи и, если потребуется, четвёртые матчи пройдут в Москве и Новосибирске. Ну а если после четырёх игр будет 2-2, на решающее сражение команды снова вернутся на площадки «Зенитов».

Расписание финальных серий

Финал:

21 апреля, 19:00 мск — Казань;

23 апреля, 19:00 – Казань;

27 апреля, 19:00 — Москва;

29 апреля, 19:00 — Москва (если потребуется);

2 мая — Казань (если потребуется).

Серия за третье место:

20 апреля, 19:00 — Санкт-Петербург;

22 апреля, 19:00 — Санкт-Петербург;

26 апреля, 15:00 — Новосибирск;

28 апреля, 15:00 — Новосибирск (если потребуется);

2 мая — Санкт-Петербург (если потребуется).

Кто фаворит финальных серий Суперлиги?

Это тот случай, когда предсказать наверняка почти невозможно. В финальной серии, казалось бы, фавориты — казанцы. Они были стабильнее на протяжении всего сезона, да и уже четыре раза одолели «Динамо»: дважды в Кубке Победы и дважды – в регулярном чемпионате. Но две встречи из четырёх завершились на тай-брейке. А самое главное – непонятно, в каком физическом и психологическом состоянии подойдёт команда Алексея Вербова к финалу. На восстановление после тяжелейшей битвы с «Локомотивом» всего четыре дня. С травмой играет Дмитрий Волков, тяжело дались последние встречи полуфинала Максиму Михайлову. У москвичей было на четыре дня больше на подготовку. И это может сыграть свою роль.

В серии за бронзу небольшое превосходство всё же у «Зенита». Те же лишние дни на подготовку, преимущество своей площадки. И 3-1 по сезону в очных противостояниях. К тому же матчи пройдут в необычном для команд зале — в спортивном комплексе СПбГМТУ, где выступает женская «Корабелка». И, разумеется, у команды Алекно будет больше возможностей привыкнуть к арене. Но у «Локомотива» есть уверенность в себе и полный зал дома. Пламен Константинов сказал, что его команда выросла за полуфинальную серию. Может быть, и до бронзы дотянется?

Где смотреть трансляции решающих матчей?

Встречи будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «Волейбол» и на каналах холдинга «Матч», а также в матч-центре официального сайта ВФВ.

