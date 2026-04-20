Волейбол, мужская Суперлига-2025/2026, матч за третье место 20 апреля, Локомотив победил Зенит Санкт-Петербург — 3:0

Эмоций хватило! «Локомотив» с победы стартовал в «бронзовой» серии мужской Суперлиги
Пётр Кондаков
«Локомотив» победил «Зенит» Санкт-Петербург — 3:0
«Зенит» Владимира Алекно в первом матче серии получил холодный душ.

Любая серия за третье место – это всегда про желание, мотивацию, эмоции. Вот и в противостоянии петербургского «Зенита» и «Локомотива» это должно стать ключом к победе. Не зря Пламен Константинов очень переживал после поражения в Казани, говоря, что его команда, возможно, проиграла медали, выложившись в полуфинале. Что ж, по старту серии кажется, что восстановиться – как минимум эмоционально – сибиряки смогли.

Полуфинал Казани и Новосибирска выдался драматичным:
Оба тренера пошли на перестановки в сравнении с полуфиналами. У «Зенита» вышел пасовать Игорь Тисевич. Вероятно, Владимир Алекно остался недоволен Игорем Кобзарем в серии с «Динамо». Пламен Константинов же выпустил в центр сетки Юрия Бражнюка вместо Ильяса Куркаева. Расчёт на молодость и задор, агрессию – так, видимо, надо понимать этот ход.

По ходу первой партии казалось, что слова Константинова о выхолощенности были правдой. Петербуржцы начали с 5:1 и достаточно спокойно удерживали преимущество в два-три брейковых мяча на протяжении всего сета. Получилась перестрелка двух диагональных – и Бабкевич, и Казаченков были хороши. Так всё и прикатилось к счёту 24:22 в пользу хозяев. А потом на подачу вышел Симеон Николов — эйс, доигровка, реализованная с помощью Дмитрия Лызика, и эмоциональные качели. Ещё три раза гости отыгрывали сетбол, а затем получили и свой. И реализовали его – Бабкевич отправил мяч в аут.

Симеон Николов

Фото: МВК «Локомотив» (Новосибирск)

По такому же сценарию прошла и вторая партия. Вновь петербуржцы поддавливали, вновь получали преимущество. У «Локо» немного выпал Омар Курбанов – вот он, кажется, ещё не восстановился. Но вместо него вышел Сэм Деру и картины точно не испортил. А Николов продолжал при каждой удобной возможности подключать центров. К середине партии гости догнали, однако сетбол вновь первыми получили хозяева. Но концовка прошла по привычной схеме — съём, выход на подачу Николова, игра в защите и две реализованные доигровки. Итог – 2:0. И у «Зенита» пропала атака, да в защите не всё было гладко. Женя Гребенников, конечно, творил чудеса, однако партнёры не помогали.

В третьем сете Владимир Алекно выпустил Максима Бочарова вместо Станислава Динейкина, но это не помогло. Отдать две таких концовки — серьёзный удар по психологическому состоянию. А «Локомотив» почувствовал запах крови и окончательно завёлся. 74% реализации атак в финальном сете — проиграть с такими показателями невозможно.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 1-й матч
20 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

Новосибирск сделал большой шаг к бронзе. Кажется, сбросил психологические оковы Симеон Николов – сегодня он переиграл своего визави. Обретает готовность Сэм Деру, в полном порядке центры. Если ещё и Курбанов вернёт себя самого образца полуфиналов, у «Зенита» будет мало шансов на медали. Алекно срочно нужно что-то делать, первый матч его подопечные просто проспали, не показав характер. Питер и так сделал шаг назад — ведь в прошлом году команда играла в финале. Но сейчас есть большая вероятность того, что даже в топ-3 их не будет. Впрочем, серия только начинается.

Таблица плей-офф мужской Суперлиги
