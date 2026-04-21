«Динамо» выиграло первый матч финальной серии! Что случилось с чемпионом страны?

21 апреля стартовала финальная серия мужской Суперлиги. В матче сраились «Зенит-Казань» и «Динамо» Москва.
«Зенит-Казань» выиграл в финале чемпионата России три сезона подряд. Дважды казанцы обыграли «Динамо» и один раз – петербургский «Зенит».
В этот раз «Зениту-Казань» снова досталось «Динамо». По ходу сезона команды встречались пять раз, и во всех матчах победу одержали казанцы. При этом лишь две встречи завершились со счётом 3:2, остальные – 3:0.
В первом матче серии победа осталась за «Динамо». Москвичи уверенно забрали первые два сета, но потом казанцы перехватили инициативу. В итоге бело-голубые забрали победу в пятом сете – 3:2!
Следующий матч серии пройдёт 23 апреля в Казани.
👏🏼 «Динамо» вырывает пятый сет и одерживает победу в матче – 3:2
Неудачно отбивает мяч в аут «Зенит» и «Динамо» забирает пятый сет и матч – 15:12.
Аналогичная ошибка от Волкова и «Динамо» на матчболе – 14:12.
Тут же «Динамо» ошибается на подаче – 13:12.
Вольвич выбил мяч в аут – 13:11.
«Динамо» сразу набирает два очка: сперва благодаря ошибки соперника, а потом благодаря эйсу – 12:11.
Только «Зенит» вышел вперёд, «Динамо» взяло тайм-аут – 11:10.
Очень равную игру ведут команды – 10:10.
«Зенит-Казань» берёт тайм-аут – 9:8.
Благодаря отличной игре на блоке зенитовцы сравнивают счёт – 8:8.
Сразу забирает очко «Зенит-Казань» – 8:7.
При счёте 8:6 в пользу «Динамо» произошла смена сторон.
Богдан отыгрался от зенитовского блока – 7:5.
Неудачная подача «Динамо» – 6:5.
«Зенит-Казань» взял тайм-аут – 6:4.
Ещё одна мощная атака Волкова – 5:4.
Блоком отлично сработало «Динамо» – 5:3.
«Зенит-Казань» сравнивает счёт – 3:3.
В аут выбил Романовский – 3:1.
Волков красиво обвёл блок – 2:1.
И снова Сапожков – 2:0.
Сапожков открыл счёт в пятом сете – 1:0.
💪🏼 «Зенит-Казань» вырвал четвёртый сет – 2:2
Блоком «Зенит» закрывает сет – 25:23.
Ещё одна ошибка «Динамо»! «Зенит-Казань» выходит на сетбол – 24:23.
Сапожков не попал в площадку и «Зенит-Казань» сравнял счёт – 23:23.
Романовский сделал эйс, «Динамо» взяло тайм-аут – 23:22.
Тут же в аут выбил мяч на подаче Богдан – 23:21.
Неудачно приняли мяч казанцы – 23:20.
Не дают динамовцам оторваться казанцы – 22:20.
Решение оставляют в силе – 21:19.
И тут же запрашивают ещё один видеоповтор! Проверяют, кто быстрее коснулся антенны.
Видеоповтор выявил, что раньше заступа случилось касание сетки. Мяч отдают «Зенит-Казань» – 21:19.
Заступ Максима Михайлова – 22:18.
Эйс Жука увеличивает отрыв «Динамо» – 21:18.
«Динамо» вырвалось вперёд, «Зенит-Казань» взял тайм-аут – 19:17.
Пока плотно идут команды – 15:15.
Сапожков сравнивает счёт, а «Зенит-Казань» берёт тайм-аут – 13:13.
«Динамо» стало поддавливать «Зенит». Почти сравняли счёт гости – 12:11.
Не удаётся «Динамо» закрыть соперника блоком – 11:8.
Тем не менее «Зенит-Казань» не даёт сопернику сравнять счёт – 8:5.
Сапожков на подаче сокращает отставание «Динамо» – 6:5.
«Динамо» вынуждено взять тайм-аут после неудачного начала – 5:1.
«Зенит-Казань» на старте партии вырывается вперёд – 4:1.
«Зенит-Казань» забирает первое очко в четвёртом сете – 1:0.
✨ «Зенит-Казань» забирает третий сет – 2:1
Волков отыгрывается от блока «Динамо» и «Зенит-Казань» забирает сет – 25:14.
На сетбол выходят казанцы – 24:14.
Ошибка казанцев на подаче приносит динамовцам очко – 23:14.
Эйс «Зенит-Казань». Всё ближе к концу сета казанцы – 22:12.
Сразу две ошибки у «Динамо» (на подаче и приёме), и «Зенит-Казань» уходит в отрыв – 19:12.
Волков мощно вколачивает мяч в площадку – 17:11.
Продолжает «Зенит» уверенно вести в серии – 16:10.
Единичные мячи удаётся зацепить «Динамо», так же подлавливая соперника на ошибках – 12:7.
Ну как хорош «Зенит» на блоке – 11:4.
Брянский взял второй тайм-аут – 10:3.
Разыгрался «Зенит-Казань». Уверенно уходит в отрыв, подлавливая соперника на ошибках – 9:3.
Неточно «Динамо» на блоке, вынужден взять Брянский тайм-аут – 7:2.
Потихоньку возвращается в игру «Динамо» – 5:2.
В сложнейшем розыгрыше забирает «Зенит-Казань» очко – 4:0.
На подаче Лабинского «Зенит-Казань» вырывается вперёд – 3:0.
За счёт касания сетки казанцы забирают первое очко в третьем сете – 1:0.
😱 «Динамо» выиграло и второй сет – 2:0
Ошибка в атаке у «Зенит-Казань». Был видеопросмотр на касание блока, но не был удовлетворён – 25:21.
Выходит «Динамо» на сетбол – 24:21.
Не отпускает «Зенит» «Динамо» – 23:21.
Богдан красиво положил мяч прямо в уголочек – 22:19.
Вольвич и Волков помогают «Зениту» отыграть два очка. «Динамо» берёт тайм-аут – 21:19.
Не удаётся «Зенит-Казань» никак закрыть соперника блоком – 20:17.
Ошиблись динамовцы при приёме: игроки были уверены, что мяч улетит в аут, но он попал в площадку – 18:16.
После тайм-аута казанцам удалось отыграть два очка. «Динамо» дважды брало челлендж – 16:13.
Потихонечку динамовцы ловят соперника на ошибках, увеличивая преимущество. «Зенит-Казань» берёт тайм-аут – 16:11.
Эйс Сапожкова увеличивает отрыв москвичей. «Зенит-Казань» берёт тайм-аут» – 13:10.
«Динамо» вырывается вперёд – 11:9.
Кажется, «Зенит-Казань» нащупал слабое место соперника. Провели уже несколько быстрых и мощных атак, на которые блок соперника просто не успевал – 7:6.
Очень равная игра на старте сета – 4:4.
Сапожков отыграл в блок от Абаева – 1:1.
Начали второй сет команды. Первое очко забирают казанцы, зацепив блок – 1:0.
🔥 «Динамо» забрало первую партию – 1:0
«Динамо» всё-таки уверенно забрало первый сет – 25:21.
Ушли с первого сетбола казанцы благодаря атаке Волкова – 24:21.
Не совсем точно приняли казанцы мяч, сетбол у гостей – 24:20.
Поддавил «Зенит-Казань» в концовке, поймал соперника на ошибках. «Динамо» берёт тайм-аут – 23:20.
Челлендж берёт «Динамо», чтобы проверить попадание в аут. Запрос не удовлетворён – 23:18.
Но на этом мини-камбэк «Зенит-Казань» и закончился. «Динамо» играет более точно, за счёт этого лишь увеличивает своё преимущество – 21:16.
Шикарно на подаче Лабинский отыгрывает два очка – 18:14.
Запросил видеозапрос «Зенит-Казань», так как тайм-ауты закончились. Дела у хозяев, конечно, не слишком хорошо идут – 18:12.
Эйс у «Динамо». Увеличивает отрыв команда до пяти очков, «Зенит-Казань» берёт второй тайм-аут – 14:9.
Потихонечку догоняет «Зенит-Казань» соперника – 11:9.
Не особо хорошо у обоих команд сейчас вышел блок – 10:7.
«Динамо» удалось создать отрыв, «Зенит-Казань» берёт тайм-аут – 9:6.
Ни одной из команд не удаётся уйти в отрыв: кто-то да ошибается на приеме или подаче. Счёт – 5:5.
Матч стартовал! Пока игра очень равная. Счёт – 2:2.
Матч у «Динамо» получится спокойнее.
Вспоминаем, как это было.
В плей-офф казанцы обыграли «НОВу» (3:0, 3:0), а потом справились с новосибирским «Локомотивом» (2:3, 3:1, 2:3, 3:2, 3:1).
«Динамо» же в четвертьфинале одолело «Динамо-ЛО» (3:0, 3:2), а в полуфинале – «Зенит СПб» (2:3, 3:1, 3:1, 3:0).
«Зенит-Казань» стал первым в предварительном раунде, а московское «Динамо» заняло третье место в регулярке.
Добрый вечер, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию финала мужской Суперлиги между «Зенит-Казань» и «Динамо» Москва.