Зенит-Казань — Динамо Москва — финальная серия Суперлиги, мужчины, первый матч, онлайн-трансляция, 21 апреля 2026 год

«Динамо» выиграло первый матч финальной серии! Что случилось с чемпионом страны?
Татьяна Постникова
«Зенит-Казань» — «Динамо» Москва, онлайн
«Зенит-Казань» отыгрался с 0:2, но в итоге отдал инициативу в пятом сете.

21 апреля стартовала финальная серия мужской Суперлиги. В матче сраились «Зенит-Казань» и «Динамо» Москва.

«Зенит-Казань» выиграл в финале чемпионата России три сезона подряд. Дважды казанцы обыграли «Динамо» и один раз – петербургский «Зенит».

В этот раз «Зениту-Казань» снова досталось «Динамо». По ходу сезона команды встречались пять раз, и во всех матчах победу одержали казанцы. При этом лишь две встречи завершились со счётом 3:2, остальные – 3:0.

В первом матче серии победа осталась за «Динамо». Москвичи уверенно забрали первые два сета, но потом казанцы перехватили инициативу. В итоге бело-голубые забрали победу в пятом сете – 3:2!

Следующий матч серии пройдёт 23 апреля в Казани.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 1-й матч
21 апреля 2026, вторник. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Расписание и сетка плей-офф Суперлиги
👏🏼 «Динамо» вырывает пятый сет и одерживает победу в матче – 3:2 💪🏼 «Зенит-Казань» вырвал четвёртый сет – 2:2 ✨ «Зенит-Казань» забирает третий сет – 2:1 😱 «Динамо» выиграло и второй сет – 2:0 🔥 «Динамо» забрало первую партию – 1:0
Live Татьяна Постникова

На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. Подключайтесь к «Чемпионату» 23 апреля. Будем смотреть второй матч серии!

21:39 Татьяна Постникова

Следующий матч серии пройдёт в Казани 23 апреля.

21:35 Татьяна Постникова

👏🏼 «Динамо» вырывает пятый сет и одерживает победу в матче – 3:2

Неудачно отбивает мяч в аут «Зенит» и «Динамо» забирает пятый сет и матч – 15:12.

21:33 Татьяна Постникова

Аналогичная ошибка от Волкова и «Динамо» на матчболе – 14:12.

21:33 Татьяна Постникова

Тут же «Динамо» ошибается на подаче – 13:12.

21:32 Татьяна Постникова

Вольвич выбил мяч в аут – 13:11.

21:31 Татьяна Постникова

«Динамо» сразу набирает два очка: сперва благодаря ошибки соперника, а потом благодаря эйсу – 12:11.

21:30 Татьяна Постникова

Только «Зенит» вышел вперёд, «Динамо» взяло тайм-аут – 11:10.

21:29 Татьяна Постникова

Очень равную игру ведут команды – 10:10.

21:27 Татьяна Постникова

«Зенит-Казань» берёт тайм-аут – 9:8.

21:25 Татьяна Постникова

Благодаря отличной игре на блоке зенитовцы сравнивают счёт – 8:8.

21:25 Татьяна Постникова

Сразу забирает очко «Зенит-Казань» – 8:7.

21:24 Татьяна Постникова

При счёте 8:6 в пользу «Динамо» произошла смена сторон.

21:23 Татьяна Постникова

Богдан отыгрался от зенитовского блока – 7:5.

21:22 Татьяна Постникова

Неудачная подача «Динамо» – 6:5.

21:22 Татьяна Постникова

«Зенит-Казань» взял тайм-аут – 6:4.

21:20 Татьяна Постникова

Ещё одна мощная атака Волкова – 5:4.

21:19 Татьяна Постникова

Блоком отлично сработало «Динамо» – 5:3.

21:18 Татьяна Постникова

«Зенит-Казань» сравнивает счёт – 3:3.

21:17 Татьяна Постникова

В аут выбил Романовский – 3:1.

21:16 Татьяна Постникова

Волков красиво обвёл блок – 2:1.

21:16 Татьяна Постникова

И снова Сапожков – 2:0.

21:15 Татьяна Постникова

Сапожков открыл счёт в пятом сете – 1:0.

21:11 Татьяна Постникова

💪🏼 «Зенит-Казань» вырвал четвёртый сет – 2:2

Блоком «Зенит» закрывает сет – 25:23.

21:10 Татьяна Постникова

Ещё одна ошибка «Динамо»! «Зенит-Казань» выходит на сетбол – 24:23.

21:09 Татьяна Постникова

Сапожков не попал в площадку и «Зенит-Казань» сравнял счёт – 23:23.

21:08 Татьяна Постникова

Романовский сделал эйс, «Динамо» взяло тайм-аут – 23:22.

21:07 Татьяна Постникова

Тут же в аут выбил мяч на подаче Богдан – 23:21.

21:07 Татьяна Постникова

Неудачно приняли мяч казанцы – 23:20.

21:06 Татьяна Постникова

Не дают динамовцам оторваться казанцы – 22:20.

21:05 Татьяна Постникова

Решение оставляют в силе – 21:19.

21:04 Татьяна Постникова

И тут же запрашивают ещё один видеоповтор! Проверяют, кто быстрее коснулся антенны.

21:04 Татьяна Постникова

Видеоповтор выявил, что раньше заступа случилось касание сетки. Мяч отдают «Зенит-Казань» – 21:19.

21:01 Татьяна Постникова

Заступ Максима Михайлова – 22:18.

21:00 Татьяна Постникова

Эйс Жука увеличивает отрыв «Динамо» – 21:18.

20:58 Татьяна Постникова

«Динамо» вырвалось вперёд, «Зенит-Казань» взял тайм-аут – 19:17.

20:53 Татьяна Постникова

Пока плотно идут команды – 15:15.

20:50 Татьяна Постникова

Сапожков сравнивает счёт, а «Зенит-Казань» берёт тайм-аут – 13:13.

20:49 Татьяна Постникова

«Динамо» стало поддавливать «Зенит». Почти сравняли счёт гости – 12:11.

20:45 Татьяна Постникова

Не удаётся «Динамо» закрыть соперника блоком – 11:8.

20:42 Татьяна Постникова

Тем не менее «Зенит-Казань» не даёт сопернику сравнять счёт – 8:5.

20:41 Татьяна Постникова

Сапожков на подаче сокращает отставание «Динамо» – 6:5.

20:38 Татьяна Постникова

«Динамо» вынуждено взять тайм-аут после неудачного начала – 5:1.

20:37 Татьяна Постникова

«Зенит-Казань» на старте партии вырывается вперёд – 4:1.

20:36 Татьяна Постникова

«Зенит-Казань» забирает первое очко в четвёртом сете – 1:0.

20:31 Татьяна Постникова

✨ «Зенит-Казань» забирает третий сет – 2:1

Волков отыгрывается от блока «Динамо» и «Зенит-Казань» забирает сет – 25:14.

20:30 Татьяна Постникова

На сетбол выходят казанцы – 24:14.

20:30 Татьяна Постникова

Ошибка казанцев на подаче приносит динамовцам очко – 23:14.

20:29 Татьяна Постникова

Эйс «Зенит-Казань». Всё ближе к концу сета казанцы – 22:12.

20:27 Татьяна Постникова

Сразу две ошибки у «Динамо» (на подаче и приёме), и «Зенит-Казань» уходит в отрыв – 19:12.

20:25 Татьяна Постникова

Волков мощно вколачивает мяч в площадку – 17:11.

20:22 Татьяна Постникова

Продолжает «Зенит» уверенно вести в серии – 16:10.

20:18 Татьяна Постникова

Единичные мячи удаётся зацепить «Динамо», так же подлавливая соперника на ошибках – 12:7.

20:17 Татьяна Постникова

Ну как хорош «Зенит» на блоке – 11:4.

20:15 Татьяна Постникова

Брянский взял второй тайм-аут – 10:3.

20:14 Татьяна Постникова

Разыгрался «Зенит-Казань». Уверенно уходит в отрыв, подлавливая соперника на ошибках – 9:3.

20:12 Татьяна Постникова

Неточно «Динамо» на блоке, вынужден взять Брянский тайм-аут – 7:2.

20:10 Татьяна Постникова

Потихоньку возвращается в игру «Динамо» – 5:2.

20:08 Татьяна Постникова

В сложнейшем розыгрыше забирает «Зенит-Казань» очко – 4:0.

20:07 Татьяна Постникова

На подаче Лабинского «Зенит-Казань» вырывается вперёд – 3:0.

20:06 Татьяна Постникова

За счёт касания сетки казанцы забирают первое очко в третьем сете – 1:0.

20:01 Татьяна Постникова

😱 «Динамо» выиграло и второй сет – 2:0

Ошибка в атаке у «Зенит-Казань». Был видеопросмотр на касание блока, но не был удовлетворён – 25:21.

19:59 Татьяна Постникова

Выходит «Динамо» на сетбол – 24:21.

19:58 Татьяна Постникова

Не отпускает «Зенит» «Динамо» – 23:21.

19:58 Татьяна Постникова

Богдан красиво положил мяч прямо в уголочек – 22:19.

19:55 Татьяна Постникова

Вольвич и Волков помогают «Зениту» отыграть два очка. «Динамо» берёт тайм-аут – 21:19.

19:53 Татьяна Постникова

Не удаётся «Зенит-Казань» никак закрыть соперника блоком – 20:17.

19:52 Татьяна Постникова

Ошиблись динамовцы при приёме: игроки были уверены, что мяч улетит в аут, но он попал в площадку – 18:16.

19:50 Татьяна Постникова

После тайм-аута казанцам удалось отыграть два очка. «Динамо» дважды брало челлендж – 16:13.

19:46 Татьяна Постникова

Потихонечку динамовцы ловят соперника на ошибках, увеличивая преимущество. «Зенит-Казань» берёт тайм-аут – 16:11.

19:43 Татьяна Постникова

Эйс Сапожкова увеличивает отрыв москвичей. «Зенит-Казань» берёт тайм-аут» – 13:10.

19:42 Татьяна Постникова

«Динамо» вырывается вперёд – 11:9.

19:38 Татьяна Постникова

Кажется, «Зенит-Казань» нащупал слабое место соперника. Провели уже несколько быстрых и мощных атак, на которые блок соперника просто не успевал – 7:6.

19:35 Татьяна Постникова

Очень равная игра на старте сета – 4:4.

19:32 Татьяна Постникова

Сапожков отыграл в блок от Абаева – 1:1.

19:31 Татьяна Постникова

Начали второй сет команды. Первое очко забирают казанцы, зацепив блок – 1:0.

19:28 Татьяна Постникова

🔥 «Динамо» забрало первую партию – 1:0

«Динамо» всё-таки уверенно забрало первый сет – 25:21.

19:27 Татьяна Постникова

Ушли с первого сетбола казанцы благодаря атаке Волкова – 24:21.

19:26 Татьяна Постникова

Не совсем точно приняли казанцы мяч, сетбол у гостей – 24:20.

19:25 Татьяна Постникова

Поддавил «Зенит-Казань» в концовке, поймал соперника на ошибках. «Динамо» берёт тайм-аут – 23:20.

19:24 Татьяна Постникова

Челлендж берёт «Динамо», чтобы проверить попадание в аут. Запрос не удовлетворён – 23:18.

19:21 Татьяна Постникова

Но на этом мини-камбэк «Зенит-Казань» и закончился. «Динамо» играет более точно, за счёт этого лишь увеличивает своё преимущество – 21:16.

19:18 Татьяна Постникова

Шикарно на подаче Лабинский отыгрывает два очка – 18:14.

19:18 Татьяна Постникова

Запросил видеозапрос «Зенит-Казань», так как тайм-ауты закончились. Дела у хозяев, конечно, не слишком хорошо идут – 18:12.

19:13 Татьяна Постникова

Эйс у «Динамо». Увеличивает отрыв команда до пяти очков, «Зенит-Казань» берёт второй тайм-аут – 14:9.

19:11 Татьяна Постникова

Потихонечку догоняет «Зенит-Казань» соперника – 11:9.

19:10 Татьяна Постникова

Не особо хорошо у обоих команд сейчас вышел блок – 10:7.

19:08 Татьяна Постникова

«Динамо» удалось создать отрыв, «Зенит-Казань» берёт тайм-аут – 9:6.

19:06 Татьяна Постникова

Ни одной из команд не удаётся уйти в отрыв: кто-то да ошибается на приеме или подаче. Счёт – 5:5.

19:02 Татьяна Постникова

Матч стартовал! Пока игра очень равная. Счёт – 2:2.

18:51 Татьяна Постникова

По ходу сезона «Зенит-Казань» и «Динамо» встречались пять раз, и во всех матчах победу одержали казанцы. Два встречи завершились в пяти сетах, остальные – в трёх.

18:39 Татьяна Постникова

Незадолго до финала мы пообщались блокирующим «Зенит-Казань» Дмитрием Щербининым. Вышло крутое интервью не про волейбол.

18:27 Татьяна Постникова

Матч у «Динамо» получится спокойнее.

18:10 Татьяна Постникова

В плей-офф казанцы обыграли «НОВу» (3:0, 3:0), а потом справились с новосибирским «Локомотивом» (2:3, 3:1, 2:3, 3:2, 3:1).

«Динамо» же в четвертьфинале одолело «Динамо-ЛО» (3:0, 3:2), а в полуфинале – «Зенит СПб» (2:3, 3:1, 3:1, 3:0).

18:04 Татьяна Постникова

«Зенит-Казань» стал первым в предварительном раунде, а московское «Динамо» заняло третье место в регулярке.

18:02 Татьяна Постникова

Добрый вечер, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию финала мужской Суперлиги между «Зенит-Казань» и «Динамо» Москва.

