«Зенит-Казань» отыгрался с 0:2, но в итоге отдал инициативу в пятом сете.

«Динамо» выиграло первый матч финальной серии! Что случилось с чемпионом страны?

21 апреля стартовала финальная серия мужской Суперлиги. В матче сраились «Зенит-Казань» и «Динамо» Москва.

«Зенит-Казань» выиграл в финале чемпионата России три сезона подряд. Дважды казанцы обыграли «Динамо» и один раз – петербургский «Зенит».

В этот раз «Зениту-Казань» снова досталось «Динамо». По ходу сезона команды встречались пять раз, и во всех матчах победу одержали казанцы. При этом лишь две встречи завершились со счётом 3:2, остальные – 3:0.

В первом матче серии победа осталась за «Динамо». Москвичи уверенно забрали первые два сета, но потом казанцы перехватили инициативу. В итоге бело-голубые забрали победу в пятом сете – 3:2!

Следующий матч серии пройдёт 23 апреля в Казани.