Казань едва не совершила чудо, но «Динамо» удержалось. Суперматч на старте финальной серии

Казалось, что после выдающейся полуфинальной серии Казани и Новосибирска решающее противостояние может оказаться пресным. Но «Зенит» и «Динамо» опровергли это с самого же начала серии. В первой же игре было всё. Хозяева смогли вытащить себя буквально за волосы в пятый сет. В голливудском фильме такое спасение наверняка закончилось бы хэппи-эндом, однако спорт — не кино. Москвичи сумели вырвать победу. И это заслуженный успех.

Хотя поначалу казалось, что победа динамовцев будет лёгкой. Два сета Казани просто не было на площадке. То, чего опасался Алексей Вербов, случилось. Не хватало в первую очередь эмоций, без них финалы не выигрываются. На фоне инертных хозяев москвичи выглядели как команда другого уровня. Чуть-чуть удалось подобраться «Зениту» разве что после двойной замены в концовке второй партии – было 22:24 и доигровка, но атака, которая могла сделать ситуацию совсем острой, цели не достигла.

Сложно сказать, что разбудило Казань. То ли сами игроки сбросили психологические оковы и начали просто играть в волейбол, то ли зрители их вдохновили, однако третий сет стал бенефисом «Зенита». На подачах именинника Михаила Лабинского счёт стал 4:0, затем дважды великолепно отработал в защите Максим Михайлов. Это стало настоящим хорошим знаком для команды Вербова, она включилась по-настоящему и просто уничтожила «Динамо» в третьей партии — 25:14.

На той же волне начался и четвёртый сет. 1:4 — и Константин Брянский даже заменил Павла Панкова. Правда, всего на один розыгрыш, в котором динамовцы, кстати, уступили. Но постепенно москвичи вернулись в игру. И не просто вернулись, а догнали и вышли вперёд на три очка. Тут, при счёте 21:18, и случился спорный момент. Максим Михайлов при атаке заступил, однако Денис Богдан задел антенну. Сначала судьи отдали мяч «Динамо», но после долгого видеопросмотра изменили решение.

«У нас много в последнее время моментов, которые многие не понимают. На самом деле заступ у Михайлова был. И касание антенны у Богдана тоже было. Но заступ можно свистнуть только после того, как мяч пересечёт плоскость сетки. В данном случае мяч не успел пересечь сетку, а касание антенны рукой уже было. Вопрос был только в том, в какой момент оно произошло. Выяснилось, что раньше», – объяснил после встречи решение арбитров Вербов.

Казалось, что этот мяч не поможет Казани, в концовку они заходили со счётом 20:23. Однако удалось сняться, на подачу вышел Роман Романовский, и партия перевернулась. Эйс, а затем ошибки в атаке Максима Сапожкова и Антона Сёмышева, а вишенка на торте — блок. 25:23 — и тай-брейк.

Пятый сет стал настоящей борьбой нервов. То «Динамо» отрывалось на два очка, то «Зенит» догонял и выходил вперёд. Но получилось небольшое дежавю первой полуфинальной игры с «Локомотивом». Тогда всё решил эйс Фёдора Воронкова, у Брянского же сыграла замена. Резервный связующий Константин Тюшкевич при счёте 11:11 отправил эйс в Волкова, а затем ошибся в атаке Вольвич. Своё преимущество «Динамо» удержало.

Если смотреть на статистику, то здесь практически во всём равенство. Казань даже выиграла атаку. Однако уступила там, где обычно всегда хороша. Динамовцы создали куда больше доигровок — 45 на 32 — и реализовали их даже чуть лучше.

«Впечатления двоякие, игра разделилась на два периода – до 2:0 и после. Вы знаете, сильно не хочется тут делать какие-то комментарии, это только первый матч. По большому счёту нам есть куда добавить», — Константин Брянский после встречи был немногословен.

Камбэк едва не состоялся, но «Динамо» победу заслужило. И вырвалось вперёд в финальной серии. Тем интереснее! Уже в четверг — второй матч. И что будет там — непонятно совсем.