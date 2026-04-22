Это какая-то Медиалига, а не волейбол! В матче «бронзовой» серии едва не дошло до драки

Насколько будничным оказался первый матч серии за третье место между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Локомотивом», настолько же вторая игра запомнится болельщикам. Правда, скорее, не волейболом, а тем, что происходило между розыгрышами. Что ж, получилось ярко. Да и камбэк случился. Но это напомнило какие-то худшие образцы футбольной Медиалиги. Хорошо, что всё не закончилось дракой.

Надо отдать должное резервистам команды Владимира Алекно — они вышли на площадку с целью разжечь эмоции у своей команды, и это получилось. Два сета «Зенит» играл академично, выполнял тяжёлую работу. В то время как «Локомотив» получал удовольствие. И заслуженно повёл 2:0. Уже в первом сете Владимир Алекно убрал с площадки обоих доигровщиков — Янт и Динейкин не проявили себя ни в одном из элементов. Да и в защите не слишком выкладывались. К тому же сибиряки нашли управу на Владислава Бабкевича. Янта в итоге вернули — Максим Бочаров тоже в игру не попал. А вот Роман Пакшин, сменивший Динейкина, стал одним из автором возвращения петербуржцев.

У «Локо» был хорош Сэм Деру, который вышел в стартовом составе. Видно, что бельгиец набирает форму. Он отыграл матч целиком и показал 61% реализации атак — отличные цифры. Ну и общей игры, конечно, добавил.

Но самое интересное (и скандальное) началось на площадке с третьего сета. Наконец-то сработала задумка Максима Космина с паузой перед подбросом на подаче. Если в первой встрече судьи задумку не оценили и даже показали жёлтую карточку Владимиру Алекно, то на этот раз свистнули нарушение расстановки «Локомотиву». По факту оно было, однако последовательности в решениях бригады арбитров нет. Да и во всём мире этот приём постепенно запрещают.

Это была первая ласточка. А дальше практически каждый розыгрыш становился катализатором для взрыва, обменов взглядами и разговорами на повышенных тонах. Четыре красные карточки показал Сергей Артамонов — по две на команду, но было поздно, это только накалило страсти. К тому же несколько раз арбитры приняли неочевидные решения, например, зафиксировав обоюдное касание при атаке Янта, хотя кубинец очевидно играл на чужой стороне.

Петербуржцы же поняли, что их шанс — вывести соперника из себя. Не стеснялись провоцировать новосибирцев. И у них получилось. Особенно преуспел всё тот же Пакшин, который был в центре абсолютно всех конфликтов. Надо отдать ему должное, в игре он тоже был хорош, пожалуй, это лучший его матч за «Зенит» — 72% реализации атак без единой ошибки. Помогла петербуржцам и замена связующего — Игорь Кобзарь сумел пересобрать атаку своей команды.

«Локо» всё больше терял контроль над своей игрой. И в конце концов его упустил — эмоции взяли верх. Успокоились новосибирцы только к пятой партии, однако было уже поздно.

Ещё одно событие, которое повлияло на исход встречи, случилось в третьем сете. При счёте 14:15 Пламен Константинов заменил Симеона Николова. Если это травма, то это ставит под большое сомнение шансы «Локо» в серии. Если же это просто решение тренера, то возникают вопросы, почему болгарин так и не вернулся на площадку. Вадим Ожиганов — крепкий, добротный связующий, но полноценно заменить звезду у него не получилось.

1-1 — и серия переезжает в Новосибирск. Какой приём там ждёт «Зенит» — сложно даже представить. Будем надеяться, что в оставшихся матчах всё же мы будем больше говорить о волейболе, а не о судьях или прочих событиях.