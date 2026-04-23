Волейбол, мужская Суперлига-2025/2026, онлайн-трансляция финала Зенит — Динамо, 23 апреля 2026 года

«Зенит-Казань» сравняет счёт в финальной серии? Развязка Суперлиги! LIVE
Батраз Томаев
МВК «Зенит-Казань»
Комментарии
Хозяева площадки уверенно начали вторую игру. Прессинг продолжится?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 23 апреля, в Казани продолжается финальная серия Суперлиги-2025/2026 у мужчин между московским «Динамо» и местным «Зенитом». Волейболисты начали вторую игру.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 2-й матч
23 апреля 2026, четверг. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
2-я партия
1 : 0
Динамо М
Москва
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

На старте серии подопечные Константина Брянского одержали победу в напряжённой борьбе. Они взяли две стартовые партии, но затем отдали пару следующих. Судьба игры от 21 апреля решилась на тай-брейке, который москвичи забрали со счётом 15:12.

Ожидаемо, что хозяева арены провели работу над ошибками, ведь в их интересах не позволить сопернику владеть инициативой и уйти вперёд в битве за титул. Алексей Вербов на сей раз должен приложить максимум усилий для выравнивания ситуации — на кону 15-е золото российского чемпионата. В свою очередь, «Динамо» попытается вернуть трофей в Москву впервые с 2022 года.

Кому улыбнётся удача? Следим за развитием событий в режиме реального времени!

Календарь плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026
🤩 1-0 — хозяева забрали инициативу
Live Батраз Томаев

1:5. Сапожков стал автором пятого очка для гостей. Они неожиданно создали отрыв, который потребовал от Вербова реакции — у казанцев тайм-аут.

Фото: кадр из трансляции

19:33 Батраз Томаев

Представительницы «Динамо-Ак Барс» опять пришли поболеть за земляков в мужской лиге. Гайла Гонсалес и Брайелин Мартинес — среди зрителей.

19:28 Батраз Томаев

🤩 1-0 — хозяева забрали инициативу

25:21. Команда Алексея Вербова закрыла вопрос с победителем в первом сете, но только со второй попытки. Что будет дальше?

Фото: кадр из трансляции

19:26 Батраз Томаев

23:20. Власов провёл свой фирменный блок. «Динамо М» пытается как-то спасти эту партию.

19:23 Батраз Томаев

21:19. №11 Дмитрий Жук помог своей команде, но «Динамо» всё также отстаёт на два очка. У них восемь ошибок за первый сет…

19:20 Батраз Томаев

19:17. Сокращают московские волейболисты отставание до двух очков, забирая свой розыгрыш.

19:19 Батраз Томаев

Отметим №8 казанцев Михаила Лабинского, который сегодня показывает себя с хорошей стороны. Доигровщик в ударе!

19:14 Батраз Томаев

15:10. Константин Брянский взял второй тайм-аут. Всё ещё недоволен он действиями собственных подопечных.

Константин Брянский
19:13 Батраз Томаев

13:10. Пока в роли лидера в игре идут представители «Зенита». Лабинский и Михайлов — хороши! 👌

19:06 Батраз Томаев

Константин Брянский взял первый тайм-аут. Он просил подопечных играть увереннее. Были у него вопросы к связующему Павлу Панкову.

Фото: кадр из трансляции

19:05 Батраз Томаев

5:2. Хозяева завладели инициативой в начале встречи. В это время гости немного мельтешат и допускают невынужденные ошибки.

Фото: кадр из трансляции

19:02 Батраз Томаев

Старт дан

Судья дал старт первой партии сегодняшней встречи. Интересно, кто вырвется вперёд с первых же секунд?

18:56 Батраз Томаев

Совсем чуть-чуть до начала игры. Ещё немного и на площадке Центра волейбола вновь разгорится пламя борьбы и жарких спортивных страстей, где нет места уступкам и полутонам. Есть только две категории — победитель и проигравший.

18:51 Батраз Томаев

📊 Что думаете о фаворите сегодняшней игры вы — посетители «Чемпионата»? 54% выбрали в матч-центре «Зенит-Казань» в качестве победителя, тогда как 36% отдали победу «Динамо М».

18:36 Батраз Томаев

А вот чем вчера занимались гости из столицы нашей страны.

18:35 Батраз Томаев

Пресс-служба казанской команды делится кадрами предматчевой разминки. Смотрим и оцениваем настрой волейболистов.

18:28 Батраз Томаев

Не будем забывать, что параллельно ещё идёт противостояние за третье место между «Локомотивом» из Новосибирска и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Счёт — 1-1.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Локомотив
Новосибирск
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
18:21 Батраз Томаев

А что сказал Константин Брянский? Читаем в нашем материале!

Слова рулевого:
«Нам есть куда добавить». Тренер «Динамо» — о победе в первом матче над «Зенитом-Казань»
18:20 Батраз Томаев

Главный тренер ВК «Зенит-Казань» Алексей Вербов высказался после поражения своей команды. Он считает, что результат игры 21 апреля является закономерным.

Молодцы ребята, могли где-то руки опустить, но боролись до конца. Конечно, это финал, по-другому быть не должно. И в пятой партии «Динамо» заслуженно победило, с победой их. Отличная серия, отличное начало для зрителей и болельщиков. По большому счёту, если брать ход игры, точно всё по плану. «Динамо» победило заслуженно и даже, наверное, могло победить чуть раньше.
Алексей Вербов
18:10 Батраз Томаев

Давайте вспомним, как прошёл первый матч серии, в котором казанцы потерпели поражение.

Борьба шла за каждое очко:
Казань едва не совершила чудо, но «Динамо» удержалось. Суперматч на старте финальной серии
18:08 Батраз Томаев

В начале предлагаем познакомиться со статистикой личных встреч. Она более чем показательная:

«Зенит-Казань» одержало 34 победы во всех 37 матчах, что были между командами. «Динамо М» набирало максимум очков только по итогам трёх встреч, причём последняя как раз закончилась в пользу москвичей.

18:01 Батраз Томаев

Добрый вечер, страна! Сегодня ещё один важный день в отечественном волейболе — второй матч финальной серии в мужской Суперлиге. Играют Казань и Москва.

Будем вместе следить за перипетиями на площадке в столице Татарстана 🥳

