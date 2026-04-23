«Зенит-Казань» сравняет счёт в финальной серии? Развязка Суперлиги! LIVE

Сегодня, 23 апреля, в Казани продолжается финальная серия Суперлиги-2025/2026 у мужчин между московским «Динамо» и местным «Зенитом». Волейболисты начали вторую игру.
На старте серии подопечные Константина Брянского одержали победу в напряжённой борьбе. Они взяли две стартовые партии, но затем отдали пару следующих. Судьба игры от 21 апреля решилась на тай-брейке, который москвичи забрали со счётом 15:12.
Ожидаемо, что хозяева арены провели работу над ошибками, ведь в их интересах не позволить сопернику владеть инициативой и уйти вперёд в битве за титул. Алексей Вербов на сей раз должен приложить максимум усилий для выравнивания ситуации — на кону 15-е золото российского чемпионата. В свою очередь, «Динамо» попытается вернуть трофей в Москву впервые с 2022 года.
Кому улыбнётся удача? Следим за развитием событий в режиме реального времени!
1:5. Сапожков стал автором пятого очка для гостей. Они неожиданно создали отрыв, который потребовал от Вербова реакции — у казанцев тайм-аут.
Представительницы «Динамо-Ак Барс» опять пришли поболеть за земляков в мужской лиге. Гайла Гонсалес и Брайелин Мартинес — среди зрителей.
1-0 — хозяева забрали инициативу
25:21. Команда Алексея Вербова закрыла вопрос с победителем в первом сете, но только со второй попытки. Что будет дальше?
23:20. Власов провёл свой фирменный блок. «Динамо М» пытается как-то спасти эту партию.
21:19. №11 Дмитрий Жук помог своей команде, но «Динамо» всё также отстаёт на два очка. У них восемь ошибок за первый сет…
19:17. Сокращают московские волейболисты отставание до двух очков, забирая свой розыгрыш.
Отметим №8 казанцев Михаила Лабинского, который сегодня показывает себя с хорошей стороны. Доигровщик в ударе!
15:10. Константин Брянский взял второй тайм-аут. Всё ещё недоволен он действиями собственных подопечных.
13:10. Пока в роли лидера в игре идут представители «Зенита». Лабинский и Михайлов — хороши! 👌
Константин Брянский взял первый тайм-аут. Он просил подопечных играть увереннее. Были у него вопросы к связующему Павлу Панкову.
5:2. Хозяева завладели инициативой в начале встречи. В это время гости немного мельтешат и допускают невынужденные ошибки.
Судья дал старт первой партии сегодняшней встречи. Интересно, кто вырвется вперёд с первых же секунд?
Совсем чуть-чуть до начала игры. Ещё немного и на площадке Центра волейбола вновь разгорится пламя борьбы и жарких спортивных страстей, где нет места уступкам и полутонам. Есть только две категории — победитель и проигравший.
📊 Что думаете о фаворите сегодняшней игры вы — посетители «Чемпионата»? 54% выбрали в матч-центре «Зенит-Казань» в качестве победителя, тогда как 36% отдали победу «Динамо М».
Не будем забывать, что параллельно ещё идёт противостояние за третье место между «Локомотивом» из Новосибирска и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Счёт — 1-1.
Главный тренер ВК «Зенит-Казань» Алексей Вербов высказался после поражения своей команды. Он считает, что результат игры 21 апреля является закономерным.
Молодцы ребята, могли где-то руки опустить, но боролись до конца. Конечно, это финал, по-другому быть не должно. И в пятой партии «Динамо» заслуженно победило, с победой их. Отличная серия, отличное начало для зрителей и болельщиков. По большому счёту, если брать ход игры, точно всё по плану. «Динамо» победило заслуженно и даже, наверное, могло победить чуть раньше.
Давайте вспомним, как прошёл первый матч серии, в котором казанцы потерпели поражение.
В начале предлагаем познакомиться со статистикой личных встреч. Она более чем показательная:
«Зенит-Казань» одержало 34 победы во всех 37 матчах, что были между командами. «Динамо М» набирало максимум очков только по итогам трёх встреч, причём последняя как раз закончилась в пользу москвичей.
Добрый вечер, страна! Сегодня ещё один важный день в отечественном волейболе — второй матч финальной серии в мужской Суперлиге. Играют Казань и Москва.
Будем вместе следить за перипетиями на площадке в столице Татарстана 🥳