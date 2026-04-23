«Это судейский стыд». Разбор скандальных эпизодов в матче «Зенит» — «Локомотив»

«Нарушение фэйр-плей»

Второй матч «бронзовой» серии мужской Суперлиги между «Зенитом» и «Локомотивом» ознаменовался грандиозными околоволейбольными событиями. Постоянные провокации, четыре красные и три жёлтые карточки, откровенно слабое судейство. Ну и камбэк петербуржцев, конечно. После матча масла в огонь подлил тренер железнодорожников Пламен Константинов.

«Хочу сказать, что тренеров «Зенита» не красит, что они заставляют своих игроков заниматься тем, от чего отказался уже весь мир. Весь мир уже принял решение по этим обманным движениям на подаче. Уже год прошёл, а до ВФВ это не дошло. Пока дойдёт, уже сезон закончится. Считаю, что это нарушение фэйр-плей. Я как тренер не буду просить своих игроков делать такой обман. Потому что это не волейбол.

Дальше – про сегодняшний судейский стыд. Первый судья должен быть отстранён и дальше максимум судить «вышку» «Б». И никогда чтобы даже не подумал про Суперлигу. Пока такие люди будут судить такие ответственные игры, никогда российский чемпионат не будет на уровне других топовых. Один такой портит всю картину, и обе команды недовольны.

Игроки ВК «Локомотив»

Он кучу глупостей совершил и думал, как вернуть и помочь «Зениту». Абсолютно чистая ситуация отдаётся в обратную сторону. Если я его увижу на другой игре – стыд судейской комиссии», – кипел болгарин.

Что же заставило Константинова так отреагировать? Давайте разбираться.

Судьи проявили непоследовательность

В первую очередь споры вызвал момент с «обманкой» на подаче Максима Космина. Центральный «Зенита» перед подбросом резко притормаживает, делает паузу. В это время соперники уже по инерции начинают двигаться по площадке. Формально получается ошибка в расстановке.

Максим Космин на подаче

К этому приёму Космин прибегал и в течение сезона, однако арбитры это не поощряли. Более того, не зафиксировали они ошибку и в первом матче. Жёлтую карточку за споры тогда получил Владимир Алекно. Но в третьем сете второй игры блокирующий повторил свой трюк. И второй арбитр Александр Рябцов проявил принципиальность. Получается, что главная проблема — непоследовательность. Один и тот же момент в двух играх расценили по-разному. И в этом беда всего нашего судейского корпуса.

Если же говорить о фэйр-плей, то здесь, очевидно, будут разные мнения. Пламен прав — в европейских чемпионатах такой приём запретили и дают за него предупреждения. Однако в чемпионате России это не запрещено.

Этично ли это, каждый решает для себя. Но понять болгарина можно.

Пламен за словом в карман не лезет: Константинов — о поражении «Локомотива» в матче с «Зенитом»: выбросили тай-брейк в мусорку

А было ли ещё что-то в судействе?

Споры вызвал момент с игрой на чужой стороне Марлона Янта, когда судья на вышке Сергей Артамонов зафиксировал одновременное касание, что и объявил в микрофон. Решение сложное и неоднозначное. Однако дело даже не в этом.

Проблема Артамонова в этом матче в том, что он не погасил эмоции в зародыше. Петербуржцы откровенно провоцировали соперника, те повелись. Возьмём тот же эпизод с подачей Космина. Доигровщик «Зенита» Роман Пакшин после решения арбитра отвесил ему настоящий реверанс, после чего подошёл к вышке и стал демонстративно показывать жест, обозначающий расстановку.

Игорь Тисевич

Предупреждения — хороший инструмент, чтобы охладить страсти, но арбитр им воспользовался очень странно. Сложно понять, по какому принципу раздавались карточки. Красные у «Зенита» получили Женя Гребенников и Максим Космин, у «Локомотива» Сэм Деру и Фёдор Воронков. По жёлтой схватили Игорь Тисевич, Илья Казачёнков и скамейка петербуржцев. При этом безнаказанным осталось поведение того же Пакшина. Ничего не получил и Ильяс Куркаев за толчок соперника во время одной из перепалок.

Ощущение, что карточки Артамонов выписывал по инерции, причём они всегда были обоюдными. Возможно, не хотел затягивать и без того накалившуюся игру, ведь если бы красный цвет был показан в одну сторону, нужно было бы провести штрафной розыгрыш. О предвзятости здесь речи нет, однако судейство было откровенно слабым. Рефери просто растерялся.

Будет ли наказан тренер «Локомотива»?

Конечно, эмоциональное высказывание болгарского специалиста не останется без внимания. Наверняка он будет вынужден оплатить крупный штраф. Хотя если не по форме, то по сути Константинов, конечно, прав. Это уже далеко не первый скандал даже в плей-офф. Беда в том, что опытных и в то же время не ошибавшихся арбитров к решающим матчам практически не осталось.