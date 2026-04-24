«Динамо» снова одолело казанский «Зенит». До оглушительной сенсации — один шаг!

После первого матча финала казалось, что ко второй игре Казань включится. Получилось хорошее возвращение, да и домашние трибуны – всё это внушало оптимизм. Но в спорте предсказывать что-то сложно. И вот «Динамо» едет домой с двумя победами и в шаге от чемпионства!

На этот раз казанцев хватило только на стартовый сет. В нём хозяева были хороши. Начали с рывка 7:2, прихватили Максима Сапожкова. Москвичи вроде бы смогли отреагировать, однако показалось, что команда Константина Брянского излишне торопилась. Сразу семь ошибок на подаче — для одной партии это многовато, особенно когда догоняешь. В итоге этот игровой отрезок остался за «Зенитом».

«Было ощущение в первой партии, что всё должно сложиться хорошо для нас. Была одна команда, но в какой-то момент просто всё развалилось», — откровенничал после встречи Алексей Вербов.

Лучше сказать сложно. После классного начала Казань просто рассыпалась. Второй сет стал настоящим бенефисом «Динамо». 88% в атаке — космос! Особенно на фоне 37% «Зенита», где лидеры — Максим Михайлов и Дмитрий Волков — набрали одно очко на двоих.

Дмитрий Волков Фото: ВК «Зенит-Казань»

После такого сета зачастую проигравший возвращается. Выдать две идеальные партии подряд сложно, да и расслабленность подсознательная появляется. Однако в этой игре всё было наоборот. Москвичи почувствовали вкус крови, продолжали играть легко и уверенно. А казанцы просто встали. В третьем сете интрига жила до счёта 6:7, после чего «Динамо» поставило три блока подряд и убежало вперёд. В четвёртой партии москвичи тоже держали соперника на комфортной дистанции в три-четыре очка. Алексей Вербов активно ротировал состав, пытался найти какие-то сочетания, но всё это больше было похоже на агонию.

Показатели красноречивы — 64% на 47% в атаке и 15:5 по блоку в пользу «Динамо». Начиная со второго сета, на площадке была одна команда.

«Сыграли, может быть, более слаженно, чем в первом матче. В целом доволен. Конкретно в этом матче мы были хороши. Мы играли в свой волейбол. Мы должны были сделать то, что нужно было сделать, постараться во всяком случае. И соперник где-то в каких-то моментах нам это позволил сделать», — Константин Брянский как мог пытался остудить эмоции, но наставник динамовцев точно был доволен своими подопечными.

А вот Алексею Вербову есть над чем подумать. Его команда оказалась на грани провала. Конечно, ничего ещё не потеряно, однако выиграть три встречи подряд у соперника, который на кураже, отлично готов физически, да ещё будет выступать на своей площадке, очень сложно. Тем не менее Казань есть Казань, эта команда не раз вытаскивала себя из самых безнадёжных ситуаций. А пока Вербов призвал своих игроков проявить волю и характер.

«Мы знаем, что «Динамо» – отличная команда, блокирующая команда, особенно со стороны, где наши доигровщики. Но в то же время у нас ребята, которые знают, как играть с этим блоком. Но сегодня всё, что ударили – вниз под себя, ничего не подстраховали.

После первого матча я говорил, что мы не успели переключиться на «Динамо». Но сейчас-то уже второй матч, какая-то адаптация уже должна была произойти, а получилась даже обратная какая-то ситуация.

Игроки МВК «Динамо» Москва Фото: ВК «Зенит-Казань»

Нам руки точно опускать не надо. Если, как говорится, нам суждено проиграть, мы точно должны это сделать с душой и сердцем. Сегодня мы больше расстраивались и переживали, пытались что-то из себя искусственно достать, но искусственно не получается. Надо достать мяч в защите, забить хорошую доигровку, – и тогда мы возвращаемся в игру, появляются эмоции. А когда у тебя всё валится, про какое возвращение в игру можно говорить? У нас только диагональные были неплохи.

Важно, чтобы мы проявили волю, характер, потому что за нас болеет большое количество людей, и мы просто не имеем права доезжать или доигрывать, или расстраиваться, переживать. Уже целый сезон позади, будет с нашей стороны предательством друг друга и наших болельщиков, если мы не достанем максимум из себя», — подчеркнул тренер казанцев.

Серия переезжает в Москву, и уже 27 апреля «Динамо» может оформить чемпионство. Если будет играть так, как сегодня, наверняка это сделает. Но и Казань своё слово в этом противостоянии ещё не сказала. Ждём третью встречу!