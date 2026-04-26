«Динамо» хочет переписать историю российского волейбола. Такого финала раньше не было!

Москвичи никогда раньше не обыгрывали казанскую команду в «золотой» серии. Но скоро всё может измениться.

В финальной серии мужской Суперлиги московское «Динамо» ведёт у казанского «Зенита» 2-0, причём оба матча выиграло на площадке соперника. Уже 27 апреля динамовцы дома могут стать чемпионами. И это будет историческим достижением, ведь столичный клуб ещё никогда не побеждал Казань в финальной серии. А попыток было уже немало.

Пять раз «Динамо» и «Зенит-Казань» (в 2007 году ещё под названием «Динамо-ТТГ») встречались в классической финальной серии до трёх побед. И все эти дуэли остались за клубом из столицы Татарстана. Кроме того, в сезоне-2016/2017 чемпиона определяли в «Финале шести». И там в решающей встрече тоже сражалась Казань и Москва. Почти непобедимая команда Владимира Алекно тогда выиграла со счётом 3:0. Ну а мы сегодня вспомним все сражения этих клубов в финальных сериях.

Сезон-2006/2007. «Динамо-ТТГ» — «Динамо» — 3-2

Настоящая россыпь звёзд по обе стороны сетки — Ллой Болл, Клейтон Стэнли, Сергей Тетюхин, Матей Казийски, Теодор Салпаров, Сергей Гранкин, Семён Полтавский. И это только малая часть выдающихся волейболистов, игравших в том финале. Борьба была жаркой – три из пяти встреч завершились в пяти сетах. Москвичи были не просто в шаге, а уже одной ногой на верхней ступени пьедестала почёта. Они вели в серии 2-1 и 2:0 по партиям в четвёртой игре. Но упустили преимущество. Пятый сет в той встрече завершился со счётом 18:16. После такого настроиться на пятую игру у столичного клуба не получилось — 0:3 дома. А «Динамо-ТТГ» под руководством Виктора Сидельникова впервые в истории стало чемпионом России.

Сезон-2010/2011. «Зенит-Казань» — «Динамо» — 3-1

Четыре года спустя Казань и Москва снова встретились в финале. Причём путь к решающему матчу вышел непростым. «Зенит» мог завершить борьбу ещё в четвертьфинале, лишь судейский скандал в решающий момент встречи с «Ярославичем» оставил команду Владимира Алекно в игре. «Динамо» же рубилось пять встреч в полуфинале с «Локомотивом-Белогорье».

Решающая серия поначалу, казалось, складывалась в пользу столичного клуба. Они были близки к тому, чтобы выиграть первый матч в Казани, а второй и вовсе забрали со счётом 3:0, причём в одной из партий просто уничтожили соперника (25:12). Но в Москве всё перевернулось. В третьей игре динамовцы упустили преимущество 2:1 по сетам и, что называется, «не вышли» на четвёртую. Убедительные 3:0 в пользу Казани, где уже солировал Максим Михайлов. Ну а в составе столичного клуба играл нынешний зенитовец Дмитрий Щербинин.

Сезон-2011/2012. «Зенит-Казань» — «Динамо» — 3:0

Необычный сезон в мужской Суперлиге. В предолимпийский год команды на предварительном этапе разделили на Западную и Восточную зоны. Казанцы до финала добрались не без проблем, но пройдя «Газпром-Югра» и новосибирский «Локомотив» в минимально возможном количестве матчей. Москвичи же в полуфинале выбили из борьбы одинцовскую «Искру», которая на предварительном этапе была выше.

В финале самым ярким получился первый матч, в котором казанцы уступали 1:2. Однако смогли выиграть в пяти сетах, а две последующие встречи забрали уже со счётом 3:0. У «Динамо» в третьем матче эпизодически, но всё же поучаствовал совсем ещё юный Павел Панков.

Сезон-2022/2023. «Зенит-Казань» — «Динамо» — 3-0

Удивительно, но к маю 2023 года казанский «Зенит» не был чемпионом уже пять лет. Перестройка после ухода Владимира Алекно, ковид, поражение в «Финале шести» годом ранее. Однако тем голоднее был клуб из столицы Татарстана.

Регулярный чемпионат «Зенит-Казань» и «Динамо» завершили, одержав по 28 побед. Казанцы оказались выше, набрав на три очка больше. А что касается пути в плей-офф, то здесь всё похоже на сезон-2025/2026. Динамовцы в полуфинале уверенно победили «Зенит» из Санкт-Петербурга, Казани же пришлось помучиться с «Локомотивом». Выиграв два матча дома, команда Вербова рассыпалась в третьей встрече в Новосибирске, а в четвёртой уступала 0:2 по сетам. Но камбэк удался, а в финале Майку Кристенсона и компанию уже никто не смог бы остановить.

На своей площадке «Зенит» взял оба матча, отдав лишь один сет. Самой яркой получилась третья встреча — москвичи вели в ней 2:0, однако не удержали преимущество, несмотря на ярчайшую игру Цветана Соколова.

Сезон-2023/2024. «Зенит-Казань» — «Динамо» — 3-0

Годом позже казанский клуб выиграл ещё увереннее. Москвичи сражались, но в том сезоне одолеть «Зенит», пожалуй, не смог бы никто в мире. Тем более что сыграла свою роль усталость. В полуфинале казанцы легко разобрались с «Факелом», а «Динамо» сражалось все пять матчей с «Белогорьем».

Всё, что смогли сделать подопечные Константина Брянского – взять по одной партии в двух матчах. Тогда «Зенит» был слишком хорош.

Сезон-2025/2026. Что будет сейчас?

У «Динамо» исторический шанс таки выиграть финальную серию у Казани. Нужно сделать всего один шаг. Тем более что предстоят две встречи на своей площадке. Москвичи выглядят свежее, увереннее, эмоциональнее. Кажется, они лучше готовы к решающей борьбе. Но Казань на то и суперклуб, чтобы выдавать свой максимум в нужный момент. Так что борьба продолжается!