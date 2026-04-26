Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, мужская Суперлига-2025/2026, матч за третье место 26 апреля, Зенит Санкт-Петербург победил Локомотив, обзор, счёт

«Мы даже не попытались». «Зенит» легко обыграл «Локомотив» и оказался в шаге от бронзы!
Пётр Кондаков
ВК «Зенит»
Комментарии
В третьем матче серии домашняя арена не помогла новосибирцам. Команда из Санкт-Петербурга повела 2-1.

После второго, огненного матча «бронзовой» серии мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026 казалось, что третья игра на заполненной арене в Новосибирске станет настоящей битвой. Разозлённые болельщики хозяев жаждали реванша. Но на деле получилось настоящее избиение. «Локомотив» предстал очень тяжёлым и совершенно не готовым к борьбе.

Это какая-то Медиалига, а не волейбол! В матче «бронзовой» серии едва не дошло до драки
Это какая-то Медиалига, а не волейбол! В матче «бронзовой» серии едва не дошло до драки

В стартовом составе у «Локомотива» вышел Симеон Николов, что не могло не радовать сибиряков. Во второй встрече связующий получил травму, Пламен Константинов заявил, что не знает, сможет ли он продолжить серию. Но Симеон смог. Визуально разве что на подаче немного «отжимался». Однако помочь своей команде ему не удалось.

Симеон Николов

Симеон Николов

Фото: ВК «Локомотив»

Первые два сета напоминали дорогу с односторонним движением. «Зенит» уже к середине сета получал комфортное преимущество и спокойно доводил партии до победы. Петербуржцы были лучше и физически, и эмоционально. Да просто лучше играли в волейбол. Во всех элементах петербуржцы были хоть немного, да лучше.

Добротные 50% реализации держал Владислав Бабкевич, здорово смотрелся Марлон Янт. Чуть выпадал Роман Пакшин, но не портил картины, это самое главное. На этом фоне Николову не на кого было опереться. Лучше других выглядел Омар Курбанов, однако и его в защите поднимали достаточно много. Кстати, о защите. Разница в ней тоже бросалась в глаза. По итогам матча у «Зенита» на 11 доигровок больше, а ещё гигантская разница в их реализации – 55% против 32%.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 3-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев

«Эта игра не решающая, если проиграем, ещё ничего не потеряно. Но нужно попытаться сделать из плохой игры не очень плохую», – буквально уговаривал своих Константинов в тайм-ауте.

Сложно сказать, помогли ли эти убеждения, но в третьем сете «Локомотив» худо-бедно завёлся. Подняли несколько мячей, забили свои доигровки. Словом, смогли затащить соперника в концовку. Тут бы и дожать, перехватить инициативу. Однако вместо этого получился провал на не самой сложной подаче Пакшина. Курбанов решил пропускать его планер и не угадал — мяч приземлился в самую линию. Следом ещё один неудачный приём, завершившийся переходящим — и игра была сделана.

Таблица плей-офф мужской Суперлиги

«Мы даже не попытались. Давайте попытаемся!» — убеждал тренер «Локомотива» при счёте 21:24, но всё это было впустую. Подача Ильи Казаченкова в сетку завершила мучения новосибирцев в этом матче.

Сверхубедительная победа «Зенита» и 2-1 в серии. Команде Алекно остался один шаг до бронзовых медалей. Сделать его можно будет уже в понедельник, 28 апреля. С другой стороны, «Локомотив» вряд ли сыграет так же плохо два раза подряд при своих болельщиках. Ничего ещё не закончено!

Казань едва не совершила чудо, но «Динамо» удержалось. Суперматч на старте финальной серии
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android