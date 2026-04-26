«Мы даже не попытались». «Зенит» легко обыграл «Локомотив» и оказался в шаге от бронзы!

После второго, огненного матча «бронзовой» серии мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026 казалось, что третья игра на заполненной арене в Новосибирске станет настоящей битвой. Разозлённые болельщики хозяев жаждали реванша. Но на деле получилось настоящее избиение. «Локомотив» предстал очень тяжёлым и совершенно не готовым к борьбе.

В стартовом составе у «Локомотива» вышел Симеон Николов, что не могло не радовать сибиряков. Во второй встрече связующий получил травму, Пламен Константинов заявил, что не знает, сможет ли он продолжить серию. Но Симеон смог. Визуально разве что на подаче немного «отжимался». Однако помочь своей команде ему не удалось.

Первые два сета напоминали дорогу с односторонним движением. «Зенит» уже к середине сета получал комфортное преимущество и спокойно доводил партии до победы. Петербуржцы были лучше и физически, и эмоционально. Да просто лучше играли в волейбол. Во всех элементах петербуржцы были хоть немного, да лучше.

Добротные 50% реализации держал Владислав Бабкевич, здорово смотрелся Марлон Янт. Чуть выпадал Роман Пакшин, но не портил картины, это самое главное. На этом фоне Николову не на кого было опереться. Лучше других выглядел Омар Курбанов, однако и его в защите поднимали достаточно много. Кстати, о защите. Разница в ней тоже бросалась в глаза. По итогам матча у «Зенита» на 11 доигровок больше, а ещё гигантская разница в их реализации – 55% против 32%.

«Эта игра не решающая, если проиграем, ещё ничего не потеряно. Но нужно попытаться сделать из плохой игры не очень плохую», – буквально уговаривал своих Константинов в тайм-ауте.

Сложно сказать, помогли ли эти убеждения, но в третьем сете «Локомотив» худо-бедно завёлся. Подняли несколько мячей, забили свои доигровки. Словом, смогли затащить соперника в концовку. Тут бы и дожать, перехватить инициативу. Однако вместо этого получился провал на не самой сложной подаче Пакшина. Курбанов решил пропускать его планер и не угадал — мяч приземлился в самую линию. Следом ещё один неудачный приём, завершившийся переходящим — и игра была сделана.

«Мы даже не попытались. Давайте попытаемся!» — убеждал тренер «Локомотива» при счёте 21:24, но всё это было впустую. Подача Ильи Казаченкова в сетку завершила мучения новосибирцев в этом матче.

Сверхубедительная победа «Зенита» и 2-1 в серии. Команде Алекно остался один шаг до бронзовых медалей. Сделать его можно будет уже в понедельник, 28 апреля. С другой стороны, «Локомотив» вряд ли сыграет так же плохо два раза подряд при своих болельщиках. Ничего ещё не закончено!