Что нужно «Зениту-Казань», чтобы перевернуть ход финальной серии? 4 главных фактора

Семь лет казанский «Зенит» не уступал в финальной серии со счётом 0-2. Весной 2019 года команда Владимира Алекно проиграла первые два матча на своей площадке «Кузбассу». В Кемерове удалось победить в третьей встрече, но хозяева оставили за собой четвёртую и стали чемпионами.

В сезоне-2025/2026 в финале с московским «Динамо» ситуация ещё сложнее. Если в первой игре «Зениту» удалось после стартовых неудач включиться и затащить соперника на тай-брейк, то во втором матче не получилось совсем ничего. Это признал и Вербов. Конечно, серия ещё не закончена, и расклад, при котором казанцы выиграют две встречи в Москве, а затем и решающую, пятую на своём поле, совсем не выглядит фантастическим. Но уж очень хорошо играет «Динамо», и пока совсем ничего не получается у «Зенита». Что нужно сделать, чтобы перевернуть ход неудачно складывающегося противостояния? Давайте разбираться.

Усилить подачу

Все знают, что «Динамо» – команда, классно готовая физически, умеющая играть на высоких мячах. А ещё у неё есть Максим Сапожков. С удобной передачи он спокойно будет заколачивать поверх блока. Бороться с этим можно только одним методом – отодвигать от сетки. Для этого нужно выбивать с приёма, то есть хорошо подавать. И вот с этим пока у «Зенита» дело идёт очень слабо. В первой игре было шесть эйсов, но ошибок – аж 29. Во второй игре соотношение ещё хуже – три эйса на 22 потери. Если ситуация не изменится, выиграть будет почти нереально.

«Весь плей-офф мы не можем найти подачу. Можно выделить отдельные игры в которых Лабинский подавал. Романовский – последние матчи. Понятно, что у Волкова есть объективные причины, которые ему мешают. Но остальная команда должна помогать в этом элементе и облегчать нам жизнь», – прямо высказался Алексей Вербов.

ВК «Зенит-Казань» на подаче Фото: МВК «Зенит-Казань»

Наладить блок-защиту

Возьмём показатели на блоке: в первой игре равенство 7:7, но во второй – 5:15. Да, «Зенит» всегда отличался не столько «чехлами», сколько смягчениями и последующей защитой. Однако и здесь всё печально. В первом матче хозяева создали на 13 доигровок меньше – 32 против 45. Во втором чуть-чуть больше – 29 на 25, но с худшей реализацией. То есть казанцы проигрывают свой фирменный элемент, не реализуют свои шансы. А ведь тот самый знаменитый кураж «Зенита» создаёт именно защита.

Улучшить игру связующих

Да, Вербов публично защитил своих связующих Константина Абаева и Михаила Вышникова, однако пока Павел Панков их переигрывает. Хотя это комплекс проблем. В этой серии у «Зенита» пока нет лидера – человека, в котором связки были бы уверены, которому бы отдали решающий мяч без тени сомнений.

Добавить эмоций

Самый главный фактор. Очень много сил потрачено было в полуфинальной серии с «Локомотивом», достать из себя искусственно эмоции пока не получается. Кажется, лучшее, что сейчас может сделать «Зенит» – это забыть о результате и просто получить удовольствие от игры в волейбол в полном зале. Тем более что в Москве по традиции многие будут болеть именно за казанский клуб. Все вышеописанные проблемы идут во многом от головы. Как только команде удалось завестись в первой игре, она сразу же показала высокий уровень и едва не совершила камбэк. И на контрасте второй матч, где игроки, казалось, отбывали повинность на площадке.

«Важно, чтобы мы проявили волю, характер, потому что за нас болеет большое количество людей, и мы просто не имеем права доезжать и доигрывать или расстраиваться, переживать. Уже целый сезон позади, будет с нашей стороны предательством друг друга и наших болельщиков, если мы не достанем максимум из себя», – говорил Вербов после второй игры.

Перевернуть серию будет очень тяжело, но шансы на это есть. Казани нужен тот самый пресловутый кураж, который они постоянно призывают на площадке. Ну и немного удачи, конечно. Однако эту удачу тоже нужно заслужить.