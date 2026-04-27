«Динамо» сотворило историю! Они разорвали «Зенит» в финале Суперлиги и взяли золото! LIVE

Сегодня, 27 апреля, прошёл третий матч финальной серии мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В Москве сошлись местное «Динамо» и казанский «Зенит».

Встреча оказалась решающей. Счёт после игр в Казани был 2-0 в пользу «Динамо». Подопечные Константина Брянского провели две феноменальные игры, выдержав напряжение от болельщиков в столице Татарстана, ну и, конечно, от самих казанских волейболистов. В подобный исход к третьей игре, кажется, не верили ни эксперты, ни болельщики, ведь представители Москвы не были фаворитами финала. Последние три сезона команда Алексея Вербова неизменно становилась чемпионом России, но теперь ситуация была совсем другой.

«Зениту» так и не удалось переломить ход в противостоянии. Они проиграли третий матч со счётом 0-3. Победителем сезона-2025/2026 стало «Динамо».