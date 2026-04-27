«Динамо» сотворило историю! Они разорвали «Зенит» в финале Суперлиги и взяли золото! LIVE

Сегодня, 27 апреля, прошёл третий матч финальной серии мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В Москве сошлись местное «Динамо» и казанский «Зенит».
Встреча оказалась решающей. Счёт после игр в Казани был 2-0 в пользу «Динамо». Подопечные Константина Брянского провели две феноменальные игры, выдержав напряжение от болельщиков в столице Татарстана, ну и, конечно, от самих казанских волейболистов. В подобный исход к третьей игре, кажется, не верили ни эксперты, ни болельщики, ведь представители Москвы не были фаворитами финала. Последние три сезона команда Алексея Вербова неизменно становилась чемпионом России, но теперь ситуация была совсем другой.
«Зениту» так и не удалось переломить ход в противостоянии. Они проиграли третий матч со счётом 0-3. Победителем сезона-2025/2026 стало «Динамо».
Но сезон-2025/2026 пока не закончился. Ещё завтра, 28 апреля, состоится четвёртая игра в бронзовой серии. Станет ли она последней в этом розыгрыше Суперлиги? Ответ будет дан после 15:00 мск.
Спасибо всем, кто следил за большим финалом вместе с «Чемпионатом». До новых встреч на классном российском волейболе! 💙🤍💙
«Динамо» теперь забрал и кубок Суперлиги. Как они все счастливы! И как уверенно они прошли этот путь. Браво Брянского и всем волейболистам.
Москве вручили золотые медали. Они теперь точно чемпионы! Но ещё и трофей будет…
Сначала серебряные медали Суперлиги вручили «Зениту». Спасибо ребятам за борьбу. Спасибо Алексею Вербову за работу!
Московские волейболисты вышли к трибунам. Они вместе с болельщиками скандируют свои кричалки. Драгоценные моменты для каждого из игроков!
📄 Факты о финале
Ну а пока готовится церемония награждения, познакомимся с рядом фактов:
- «Динамо» стало чемпионом впервые с сезона-2021/2022;
- «Динамо» — пятикратный чемпион России (2005/2006, 2007/2008, 2020/2021, 2021/2022, 2025/2026);
- «Динамо» впервые в истории обыграло Казань в серии плей-офф;
- Алексей Вербов впервые проиграл серию плей-офф;
- до этого момента три последних финала плей-офф закончились с 3-0 в серии. Все три раза побеждала Казань — дважды «Динамо» (2022/2023 и 2023/2024) и один раз «Зенит» Спб (2024/2025).
🏆 3-0 — «Динамо» — ЧЕМПИОН РОССИИ!
Московское «Динамо» завоевало золотые медали Суперлиги-2025/2026!
24:13. Весь стадион встал — сейчас решится судьба всего сезона.
23:12. Организаторы турнира уже приготовили золотые медали, ибо казанцы не готовы совершать большой камбэк.
20:10. «Динамо» уже в пяти очках от золотых медалей Суперлиги.
17:9. «Зенит-Казань» проводит двойную замену. Нервы у гостей и Вербова на пределе…
14:7. Главный тренер казанцев вынужден взять тайм-аут. Назад дороги нет — либо обидное поражение, либо продолжение финала.
13:7. Антон Сёмышев выполнил пятую подачу навылет и третью подряд.
Москва уже чемпион? 🌝
11:7. Антон Сёмышев (№18) сегодня себе не изменяет — на его счету очередной эйс.
5:4. Власов (№2) мощно заряжает мяч и зарабатывает очко для своей команды. В начале партии москвичи хороши, но напряжение пока держится.
Давайте изучим статистику второго сета. Она говорит о преимуществе хозяев.
🔥 2-0 — москвичи забирают следующую партию
25:23. Всё-таки «Динамо М» становится лучшим в этой партии. Браво Денису Богдану, который закончил комбинацию хозяев. Ситуация для Вербова и ко значительно ухудшилась.
23:22. Повторяется сюжет конца прошлого сета. Гости сокращают отрыв.
23:19. От одного тайм-аута к другому… теперь, когда отставание достигло критической отметки, казанцы взяли паузу. Чего им не хватает для победы? Разгадает ли эту загадку Вербов?
19:18. Брянскому тоже захотелось взять паузу. Как раз казанцы стали отыгрывать, а дело приблизилось к финалу второй партии.
19:16. Алексей Вербов взял второй тайм-аут, подозвал подопечных и что-то им объясняет. Как жаль, что из-за шума на трибунах, ничего не разобрать…
15:12. Очередной блок московские волейболисты совершили.
12:11. Артём Вольвич отправил мяч в аут и дал возможность хозяевам вновь выйти вперёд. Чаши весов сейчас склоняются то в одну, то в другую сторону.
9:10. Ряд атак «Зенита» увенчались успехом и они впервые в игре выходят вперёд. Константин Брянский взял тайм-аут.
6:3. Смотрите-ка, что происходит: Максим Сапожков выполнил эйс и довёл отрыв москвичей до трёх очков. Первый в этой партии.
1:1. Вот и пауза пролетела незаметно. Команды уже ведут вторую партию.
🤯 1-0 — «Динамо» выходит вперёд
27:25. Хозяева арены всё-таки забрали первую партию, несмотря на видеопросмотр от гостей.
25:25. И опять не удалось «Динамо» поставить точку в первой партии.
24:24. Нереальное напряжение. Гости сравнивают счёт и не дают москвичам реализовать сет-бол.
23:21. Блок у «Динамо» сработал наилучшим образом! Сравнять счёт у гостей пока не удалось.
20:18. Вот сейчас гости стали приближаться к хозяевам.
19:15. Очень долго рассматривали один момент видеоассистенты. Обсуждали то, было ли касание антенны. Видеопросмотр «Динамо» удовлетворён — им отдали мяч.
15(?):11. Мы приблизились к середине первой партии. Максим Михайлов отправил мяч, но как будто бы не в площадку. Просят пересмотреть казанцы этот момент.
UPD. Да, мяч москвичам засчитали. Теперь +4 преимущества.
10:7. Московский доигровщик Антон Сёмышев оформил свечу и удерживает отрыв своей команды. Красиво было.
7:4. «Зенит» первым в игре взял тайм-аут — они отстают на три очка. Вот так вот сразу!
Обновление информации по Богдану: ему перемотали ногу тейпом. Денис в игре!
🙏 Казанский волейболист неудачно упал
Денис Богдан лежит на площадке. Ему расшнуровывают правую ногу. И это в самом начале игры…
P.S. Отправился на скамейку Денис. Надеемся, это последняя неприятность, которая случилась с волейболистами сегодня. Здоровья! 🙏
3:2. А вот и хозяева ответили! Они умеют отыгрывать, навязывать свой характер игры.
0:2. Дмитрий Волков набрал второе подряд очко у казанцев. Лихо начал!
Команды Вербова и Брянского начали этот матч! Пожелаем нам всем приятно провести вечер. Хорошего и качественного волейбола!
Звучит гимн России. Совсем скоро прозвучит стартовый свисток и начнётся бой!
Турнирный путь команд был непростым. Москвичи отдали своим прошлым соперникам всего один матч, а казанцы — два.
На арене в Москве постепенно заполняются трибуны. Команды заканчивают разминки.
Составы команд
🏐 В заявке у «Динамо»: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Семышев и Литвиненко.
«Зенит» вписал имена: Сурмачевского, Вольвича, Абаева, Лабинского, Данани, Романовского, Лубурича, Кононова, Щербинина, Волкова, Фёдорова, Михайлова, Вышникова и Феоктистова.
Нарезку со своей тренировки опубликовало и. Бодры и веселы! А как ещё себя ощущать, если ты ведёшь 2-0?
Традиционно показываем вам, как проходит разминка у команд. Вот так на московской земле готовятся казанцы:
Константин Брянский высказался о победе своих волейболистов во встрече от 23 апреля:
Какие настроения царят в стане «Зенита»? Алексей Вербов, например, считает, что ещё не всё потеряно:
Счёт в серии 0-2, и мы играем в Москве, но я никогда не чувствовал, что в этом есть какое-то преимущество – они неплохо умеют играть на выезде, и мы так же неплохо играем в Москве. Нам не стоит опускать руки, если мы хотим бороться, если, как говорится, нам суждено проиграть, — мы точно должны сделать это с душой и сердцем.Самое главное — не опустить руки и не «доезжать», потому что у нас есть ребята молодые, для которых это первая финальная серия, но есть и опытные парни, которые играли уже их тысячи и были в ситуациях со счётом 0-2 и в матчах, и в сериях. Поэтому важно проявить характер, ведь за нас болеет огромное количество людей, мы просто не имеем права как то «доезжать», доигрывать, расстраиваться, переживать, ведь за спиной уже целый сезон позади и это будет выглядеть с нашей стороны как предательство друг друга, болельщиков, если мы не сделаем свой максимум.
Первые две игры длились четыре сета. Как прошла вторая, после которой серия переехала в столицу?
Чтобы понимать значимость момента, приведём вам несколько фактов:
1. «Динамо М» никогда не обыгрывало «Зенит-Казань» в серии плей-офф.
2. Рулевой Казани Алексей Вербов ещё никогда не проигрывал серию плей-офф.
3. «Зенит-Казань» при Вербове никогда не проигрывал три матча подряд в Суперлиге.
🤚 Привет всем любителям волейбола! Меньше, чем через час в Москве продолжится финальная серия Суперлиги. Сегодня может многое решится…
либо продолжится.
От исхода матча 27 апреля зависит многое.