Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Волейбол, мужская Суперлига-2025/2026, трансляция финала Динамо Москва — Зенит Казань, 27 апреля 2026 года

«Динамо» сотворило историю! Они разорвали «Зенит» в финале Суперлиги и взяли золото! LIVE
Батраз Томаев
МВК «Динамо» Москва
Счёт в серии — 3-0.

Сегодня, 27 апреля, прошёл третий матч финальной серии мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В Москве сошлись местное «Динамо» и казанский «Зенит».

Встреча оказалась решающей. Счёт после игр в Казани был 2-0 в пользу «Динамо». Подопечные Константина Брянского провели две феноменальные игры, выдержав напряжение от болельщиков в столице Татарстана, ну и, конечно, от самих казанских волейболистов. В подобный исход к третьей игре, кажется, не верили ни эксперты, ни болельщики, ведь представители Москвы не были фаворитами финала. Последние три сезона команда Алексея Вербова неизменно становилась чемпионом России, но теперь ситуация была совсем другой.

«Зениту» так и не удалось переломить ход в противостоянии. Они проиграли третий матч со счётом 0-3. Победителем сезона-2025/2026 стало «Динамо».

Сетка плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026
📄 Факты о финале 🏆 3-0 — «Динамо» — ЧЕМПИОН РОССИИ! 🔥 2-0 — москвичи забирают следующую партию 🤯 1-0 — «Динамо» выходит вперёд 🙏 Казанский волейболист неудачно упал
Батраз Томаев

Но сезон-2025/2026 пока не закончился. Ещё завтра, 28 апреля, состоится четвёртая игра в бронзовой серии. Станет ли она последней в этом розыгрыше Суперлиги? Ответ будет дан после 15:00 мск.

Спасибо всем, кто следил за большим финалом вместе с «Чемпионатом». До новых встреч на классном российском волейболе! 💙🤍💙

21:08 Батраз Томаев

«Динамо» теперь забрал и кубок Суперлиги. Как они все счастливы! И как уверенно они прошли этот путь. Браво Брянского и всем волейболистам.

21:05 Батраз Томаев

Москве вручили золотые медали. Они теперь точно чемпионы! Но ещё и трофей будет…

21:00 Батраз Томаев

Сначала серебряные медали Суперлиги вручили «Зениту». Спасибо ребятам за борьбу. Спасибо Алексею Вербову за работу!

20:57 Батраз Томаев

Московские волейболисты вышли к трибунам. Они вместе с болельщиками скандируют свои кричалки. Драгоценные моменты для каждого из игроков!

20:52 Батраз Томаев

📄 Факты о финале

Ну а пока готовится церемония награждения, познакомимся с рядом фактов:

  • «Динамо» стало чемпионом впервые с сезона-2021/2022;
  • «Динамо» — пятикратный чемпион России (2005/2006, 2007/2008, 2020/2021, 2021/2022, 2025/2026);
  • «Динамо» впервые в истории обыграло Казань в серии плей-офф;
  • Алексей Вербов впервые проиграл серию плей-офф;
  • до этого момента три последних финала плей-офф закончились с 3-0 в серии. Все три раза побеждала Казань — дважды «Динамо» (2022/2023 и 2023/2024) и один раз «Зенит» Спб (2024/2025).
20:48 Батраз Томаев

🏆 3-0 — «Динамо» — ЧЕМПИОН РОССИИ!

Московское «Динамо» завоевало золотые медали Суперлиги-2025/2026!

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 3-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов

20:47 Батраз Томаев

24:13. Весь стадион встал — сейчас решится судьба всего сезона.

20:46 Батраз Томаев

23:12. Организаторы турнира уже приготовили золотые медали, ибо казанцы не готовы совершать большой камбэк.

20:43 Батраз Томаев

20:10. «Динамо» уже в пяти очках от золотых медалей Суперлиги.

20:41 Батраз Томаев

17:9. «Зенит-Казань» проводит двойную замену. Нервы у гостей и Вербова на пределе…

20:37 Батраз Томаев

14:7. Главный тренер казанцев вынужден взять тайм-аут. Назад дороги нет — либо обидное поражение, либо продолжение финала.

20:36 Батраз Томаев

13:7. Антон Сёмышев выполнил пятую подачу навылет и третью подряд.

Москва уже чемпион? 🌝

20:35 Батраз Томаев

11:7. Антон Сёмышев (№18) сегодня себе не изменяет — на его счету очередной эйс.

20:30 Батраз Томаев

5:4. Власов (№2) мощно заряжает мяч и зарабатывает очко для своей команды. В начале партии москвичи хороши, но напряжение пока держится.

20:24 Батраз Томаев

Давайте изучим статистику второго сета. Она говорит о преимуществе хозяев.

20:21 Батраз Томаев

🔥 2-0 — москвичи забирают следующую партию

25:23. Всё-таки «Динамо М» становится лучшим в этой партии. Браво Денису Богдану, который закончил комбинацию хозяев. Ситуация для Вербова и ко значительно ухудшилась.

20:19 Батраз Томаев

23:22. Повторяется сюжет конца прошлого сета. Гости сокращают отрыв.

20:16 Батраз Томаев

23:19. От одного тайм-аута к другому… теперь, когда отставание достигло критической отметки, казанцы взяли паузу. Чего им не хватает для победы? Разгадает ли эту загадку Вербов?

20:12 Батраз Томаев

19:18. Брянскому тоже захотелось взять паузу. Как раз казанцы стали отыгрывать, а дело приблизилось к финалу второй партии.

20:09 Батраз Томаев

19:16. Алексей Вербов взял второй тайм-аут, подозвал подопечных и что-то им объясняет. Как жаль, что из-за шума на трибунах, ничего не разобрать…

20:06 Батраз Томаев

15:12. Очередной блок московские волейболисты совершили.

20:03 Батраз Томаев

12:11. Артём Вольвич отправил мяч в аут и дал возможность хозяевам вновь выйти вперёд. Чаши весов сейчас склоняются то в одну, то в другую сторону.

20:01 Батраз Томаев

9:10. Ряд атак «Зенита» увенчались успехом и они впервые в игре выходят вперёд. Константин Брянский взял тайм-аут.

19:54 Батраз Томаев

6:3. Смотрите-ка, что происходит: Максим Сапожков выполнил эйс и довёл отрыв москвичей до трёх очков. Первый в этой партии.

19:47 Батраз Томаев

1:1. Вот и пауза пролетела незаметно. Команды уже ведут вторую партию.

19:42 Батраз Томаев

🤯 1-0 — «Динамо» выходит вперёд

27:25. Хозяева арены всё-таки забрали первую партию, несмотря на видеопросмотр от гостей.

19:40 Батраз Томаев

25:25. И опять не удалось «Динамо» поставить точку в первой партии.

19:40 Батраз Томаев

24:24. Нереальное напряжение. Гости сравнивают счёт и не дают москвичам реализовать сет-бол.

19:33 Батраз Томаев

23:21. Блок у «Динамо» сработал наилучшим образом! Сравнять счёт у гостей пока не удалось.

19:29 Батраз Томаев

20:18. Вот сейчас гости стали приближаться к хозяевам.

19:26 Батраз Томаев

19:15. Очень долго рассматривали один момент видеоассистенты. Обсуждали то, было ли касание антенны. Видеопросмотр «Динамо» удовлетворён — им отдали мяч.

19:18 Батраз Томаев

15(?):11. Мы приблизились к середине первой партии. Максим Михайлов отправил мяч, но как будто бы не в площадку. Просят пересмотреть казанцы этот момент.

UPD. Да, мяч москвичам засчитали. Теперь +4 преимущества.

19:14 Батраз Томаев

10:7. Московский доигровщик Антон Сёмышев оформил свечу и удерживает отрыв своей команды. Красиво было.

19:10 Батраз Томаев

7:4. «Зенит» первым в игре взял тайм-аут — они отстают на три очка. Вот так вот сразу!

19:07 Батраз Томаев

Обновление информации по Богдану: ему перемотали ногу тейпом. Денис в игре!

19:05 Батраз Томаев

🙏 Казанский волейболист неудачно упал

Денис Богдан лежит на площадке. Ему расшнуровывают правую ногу. И это в самом начале игры…

P.S. Отправился на скамейку Денис. Надеемся, это последняя неприятность, которая случилась с волейболистами сегодня. Здоровья! 🙏

19:03 Батраз Томаев

3:2. А вот и хозяева ответили! Они умеют отыгрывать, навязывать свой характер игры.

19:01 Батраз Томаев

0:2. Дмитрий Волков набрал второе подряд очко у казанцев. Лихо начал!

19:01 Батраз Томаев

Команды Вербова и Брянского начали этот матч! Пожелаем нам всем приятно провести вечер. Хорошего и качественного волейбола!

18:57 Батраз Томаев

Звучит гимн России. Совсем скоро прозвучит стартовый свисток и начнётся бой!

18:52 Батраз Томаев

Турнирный путь команд был непростым. Москвичи отдали своим прошлым соперникам всего один матч, а казанцы — два.

18:45 Батраз Томаев

На арене в Москве постепенно заполняются трибуны. Команды заканчивают разминки.

18:37 Батраз Томаев

Составы команд

🏐 В заявке у «Динамо»: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Семышев и Литвиненко.

«Зенит» вписал имена: Сурмачевского, Вольвича, Абаева, Лабинского, Данани, Романовского, Лубурича, Кононова, Щербинина, Волкова, Фёдорова, Михайлова, Вышникова и Феоктистова.

18:23 Батраз Томаев

Нарезку со своей тренировки опубликовало и. Бодры и веселы! А как ещё себя ощущать, если ты ведёшь 2-0?

18:21 Батраз Томаев

Традиционно показываем вам, как проходит разминка у команд. Вот так на московской земле готовятся казанцы:

18:16 Батраз Томаев

Константин Брянский высказался о победе своих волейболистов во встрече от 23 апреля:

Брянский прокомментировал вторую победу «Динамо» в финальной серии с «Зенитом-Казань»
18:07 Батраз Томаев

Какие настроения царят в стане «Зенита»? Алексей Вербов, например, считает, что ещё не всё потеряно:

Счёт в серии 0-2, и мы играем в Москве, но я никогда не чувствовал, что в этом есть какое-то преимущество – они неплохо умеют играть на выезде, и мы так же неплохо играем в Москве. Нам не стоит опускать руки, если мы хотим бороться, если, как говорится, нам суждено проиграть, — мы точно должны сделать это с душой и сердцем.Самое главное — не опустить руки и не «доезжать», потому что у нас есть ребята молодые, для которых это первая финальная серия, но есть и опытные парни, которые играли уже их тысячи и были в ситуациях со счётом 0-2 и в матчах, и в сериях. Поэтому важно проявить характер, ведь за нас болеет огромное количество людей, мы просто не имеем права как то «доезжать», доигрывать, расстраиваться, переживать, ведь за спиной уже целый сезон позади и это будет выглядеть с нашей стороны как предательство друг друга, болельщиков, если мы не сделаем свой максимум.
18:01 Батраз Томаев

Первые две игры длились четыре сета. Как прошла вторая, после которой серия переехала в столицу?

18:01 Батраз Томаев

Чтобы понимать значимость момента, приведём вам несколько фактов:

1. «Динамо М» никогда не обыгрывало «Зенит-Казань» в серии плей-офф.
2. Рулевой Казани Алексей Вербов ещё никогда не проигрывал серию плей-офф.
3. «Зенит-Казань» при Вербове никогда не проигрывал три матча подряд в Суперлиге.

18:01 Батраз Томаев

🤚 Привет всем любителям волейбола! Меньше, чем через час в Москве продолжится финальная серия Суперлиги. Сегодня может многое решится…

либо продолжится.

От исхода матча 27 апреля зависит многое.

