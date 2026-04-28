Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Волейбол, мужская Суперлига-2025/2026, Динамо победило Зенит-Казань в третьей игре серии 3:0 и стало чемпионом, обзор

«Динамо» — чемпион России! И это заслуженно
Пётр Кондаков
Московское «Динамо» — чемпион России!
Историческая победа команды Константина Брянского.

Московское «Динамо» выиграло и третий матч финальной серии Суперлиги у казанского «Зенита». Причём сделало это сверхубедительно — в трёх партиях. И ни у кого не может быть даже тени сомнения в заслуженности победы бело-голубых.

Раньше москвичи не обыгрывали Казань в серии:
Надо отдать должное казанскому клубу. Гости бились, две партии цеплялись, как могли. Но «Зенит» был просто хуже готов. Тяжелейшая серия с «Локомотивом» забрала слишком много сил и эмоций.

Два сета прошли как под копирку. Москвичи уходили вперёд на два-три очка и бо́льшую часть партии удерживали это преимущество. Ценой неимоверных усилий зенитовцы доставали соперника в концовке. Однако было видно — у «Динамо» есть чем добавить, а вот у «Зенита» этого запаса прочности не нашлось. В концовке первого сета доигровку реализовал Денис Богдан, а во второй партии Дмитрий Волков после своей же удачной подачи и приёма на чужую сторону не смог реализовать атаку с задней линии. Москвичи же все свои шансы старательно использовали.

Самый тревожный момент для хозяев произошёл в самом начале матча. Богдан неудачно приземлился, подвернув голеностоп. Если бы доигровщик не смог продолжить встречу, всё могло бы повернуться по-другому — адекватной замены ему у москвичей просто нет. Но всё обошлось. И после этого динамовцев было уже не остановить.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 3-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов

Если посмотреть на цифры, то по всем показателям лучше было «Динамо». Казанцы снова отдали свой фирменный элемент — защиту. Причём не просто по количеству защитных действий — 17 на 21, но и по качеству. Заряженность на победу — великая вещь, и на этот раз она была явно выше у москвичей.

«Динамо» выиграло Суперлигу спустя четыре года. Команда Константина Брянского действительно стала лучшей на дистанции. Да, по ходу чемпионата случались провалы, было упущено второе место в регулярном чемпионате. Однако к плей-офф москвичи подошли в идеальном состоянии.

Чемпионат России завершён, но сезон продолжается. Команды получат пару недель паузы, после чего снова встретятся в Москве, где пройдёт «Финал шести» Кубка России. Там «Зенит» попробует взять реванш у «Динамо». Ну а москвичи постараются приплюсовать к Кубку Победы и трофею Суперлиге ещё один титул. Пока же команду Константина Брянского можно только поздравить!

Таблица плей-офф мужской Суперлиги
