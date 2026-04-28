«Динамо» — чемпион России! И это заслуженно

Московское «Динамо» выиграло и третий матч финальной серии Суперлиги у казанского «Зенита». Причём сделало это сверхубедительно — в трёх партиях. И ни у кого не может быть даже тени сомнения в заслуженности победы бело-голубых.

Надо отдать должное казанскому клубу. Гости бились, две партии цеплялись, как могли. Но «Зенит» был просто хуже готов. Тяжелейшая серия с «Локомотивом» забрала слишком много сил и эмоций.

Два сета прошли как под копирку. Москвичи уходили вперёд на два-три очка и бо́льшую часть партии удерживали это преимущество. Ценой неимоверных усилий зенитовцы доставали соперника в концовке. Однако было видно — у «Динамо» есть чем добавить, а вот у «Зенита» этого запаса прочности не нашлось. В концовке первого сета доигровку реализовал Денис Богдан, а во второй партии Дмитрий Волков после своей же удачной подачи и приёма на чужую сторону не смог реализовать атаку с задней линии. Москвичи же все свои шансы старательно использовали.

Самый тревожный момент для хозяев произошёл в самом начале матча. Богдан неудачно приземлился, подвернув голеностоп. Если бы доигровщик не смог продолжить встречу, всё могло бы повернуться по-другому — адекватной замены ему у москвичей просто нет. Но всё обошлось. И после этого динамовцев было уже не остановить.

Если посмотреть на цифры, то по всем показателям лучше было «Динамо». Казанцы снова отдали свой фирменный элемент — защиту. Причём не просто по количеству защитных действий — 17 на 21, но и по качеству. Заряженность на победу — великая вещь, и на этот раз она была явно выше у москвичей.

«Динамо» выиграло Суперлигу спустя четыре года. Команда Константина Брянского действительно стала лучшей на дистанции. Да, по ходу чемпионата случались провалы, было упущено второе место в регулярном чемпионате. Однако к плей-офф москвичи подошли в идеальном состоянии.

Чемпионат России завершён, но сезон продолжается. Команды получат пару недель паузы, после чего снова встретятся в Москве, где пройдёт «Финал шести» Кубка России. Там «Зенит» попробует взять реванш у «Динамо». Ну а москвичи постараются приплюсовать к Кубку Победы и трофею Суперлиге ещё один титул. Пока же команду Константина Брянского можно только поздравить!