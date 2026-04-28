Кто станет новым обладателем Кубка России? Финальный аккорд в женском волейболе

Сможет ли казанское «Динамо» вернуть себе и этот трофей?

Сезон-2025/2026 в женском волейболе подходит к логическому завершению. Командам осталось определить обладателя последнего трофея – Кубка России.

Всего две недели прошло после финальных серий женского чемпионата страны, как топ-командам вновь приходится настраиваться на борьбу и сражения за медали. Но «Финал шести» Кубка России поставит точку в сезоне.

В 2026 году у трофея точно будет новый владелец. А всё потому, что действующий обладатель Кубка России калининградский «Локомотив» выбыл из борьбы на стадии отбора. Теперь у «Динамо-Ак Барс» есть прекрасная возможность и этот трофей вернуть в Казань, а заодно сделать «золотой» покер.

Матчи «Финала шести» начнутся сегодня, 28 апреля. А уже в воскресенье, 3 мая, болельщики узнают нового обладателя трофея.

Кто сыграет в «Финале шести» Кубка России?

В решающий раунд турнира, встречи которого будут проходить в Москве, пробились четыре лучшие команды по итогам чемпионата России и ещё две, которые прошли через дополнительные этапы отбора.

Состав участников «Финала шести»



«Динамо-Ак Барс» Казань;

«Заречье-Одинцово» Московская область;

«Динамо» Москва;

«Уралочка-НТМК» Свердловская область;

«Тулица» Тула;

«Корабелка» Санкт-Петербург.

«Динамо-Ак Барс» Фото: dinamo-kazan.com

Каков формат розыгрыша «Финала шести»?

Алгоритм проведения финальной стадии Кубка России не изменился: шесть команд были поделены на две группы, по три в каждой. Участники играют в круг в своей группе, а затем двое лучших из каждой тройки проходят в полуфинал. Обладатель трофея и бронзовый призёр определятся в воскресенье, 3 мая.

В группу «А» вошли действующий чемпион России казанское «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК» и дебютант Суперлиги, который как раз и выбил из борьбы действующего обладателя трофея, «Корабелка».

В группу «Б» попали серебряный и бронзовый призёры чемпионата «Заречье-Одинцово» и московское «Динамо», а также «Тулица».

Расписание «Финала шести» Кубка России – 2026

С 28 по 30 апреля пройдут матчи группового этапа. Полуфиналы состоятся в субботу, 2 мая, а финальные встречи – 3 мая.

Матчи группового этапа будут начинаться в 16:00 и 19:00 мск.

Открывать соревнования будет пара из группы «А» – «Уралочка-НТМК» сыграет с «Корабелкой» из Санкт-Петербурга, а следом за ними на площадку выйдут участники группы «Б» – московское «Динамо» и «Тулица».

Кто фаворит розыгрыша Кубка России – 2026?

Чемпионат России завершился достаточно предсказуемо – победой сильной казанской команды в трёх матчах. Однако в Кубке России болельщики вправе ожидать сюрпризов и неожиданных исходов. Тем более что это самый конец сезона, накопилась усталость – как физическая, так и эмоциональная. Например, в группе «А» казанское «Динамо» встретится с «Уралочкой», которой дважды проиграло по ходу сезона.

Возможно, у «Тулицы» и «Корабелки» будет преимущество в плане свежести и мотивации, и им захочется завершить сезон с медалями. Как и уральской команде Михаила Карполя, у которой есть чувство недосказанности после четвертого места.

«Уралочка-НТМК» Фото: uralochka-vc.com

«Динамо-Ак Барс» – обладатель Кубка Победы, Суперкубка и чемпион страны. Подопечные Терзича оступались лишь в регулярке, проиграв всего четыре встречи. Однако финальные матчи казанские волейболистки проходят на одном дыхании, не оставляя соперникам ни шанса на успех. Команда достаточно легко вернула чемпионский титул и явно намерена сделать это и с Кубком России.

«Уралочка-НТМК» смазала играми плей-офф своё фееричное выступление на предварительной стадии чемпионата. Поэтому уральские волейболистки приложат максимальные усилия, чтобы хотя бы медали Кубка России не уплыли у них из-под носа. Тем более что группа вполне рабочая. А дальше уже можно будет вернуть должок обидчикам – «Заречью» или московскому «Динамо».

«Корабелка» не перестаёт удивлять в этом сезоне. Команда Светланы Сафроновой уже пошумела в чемпионате, запрыгнув сначала в зону плей-офф, а после встряхнув там «Уралочку» в четвертьфинале. В Кубке России волейболистки из Санкт-Петербурга пошли ещё дальше и сотворили сенсацию, выбив действующего обладателя трофея калининградский «Локомотив» из гонки за медали. И вполне возможно, что сюрпризы у дебютанток лиги в Кубке не закончились, и мы вправе ожидать ещё сенсаций.

«Корабелка» Фото: vc-korabelka.ru

«Заречье-Одинцово» – команда с бойцовским характером. И этот характер подопечные Константина Ушакова демонстрируют уже второй сезон, постоянно переписывая историю подмосковного клуба. Например, в этом году «Заречье» впервые участвовало в финале Суперкубка, а в чемпионате страны сделало шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном, сыграв в финале спустя 16 лет! Поэтому настрой на подвиги, как и желание побеждать, у команды есть, так почему бы не переписать ещё одну страницу и в Кубке России?

«Динамо» – как птица феникс, превозмогая все сложности, смогло не просто устоять в чемпионате, но и вернуть себе место на пьедестале. Считаться с московской командой стоит – это показали игры плей-офф, в которых динамовки выбили сначала «Ленинградку» на стадии четвертьфиналов, а после оставили за медальной чертой «Уралочку», да и в полуфинальных матчах москвичкам удалось покусать будущих чемпионок страны. Главное, чтобы «Динамо» не подвёл блок – основной аргумент в борьбе с любым соперником.

«Тулица» очень хочет исправиться после восьмого места в плей-офф чемпионата России. Тульские волейболисты сверхмотивированны, что показали игры с «Ленинградкой». Команда Алексея Лазневого первая присоединилась к квартету сильнейших, вырвав у своих соперниц путёвку в «Финал шести». Запас свежести может быть ключевым фактором и преимуществом тульского клуба.

Где смотреть прямые трансляции матчей?

Все встречи «Финала шести» Кубка России среди женских команд можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Волейбол» и на сайте Всероссийской федерации волейбола. Также трансляции можно будет найти на каналах холдинга «Матч».

