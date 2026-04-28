Волейбол, мужская Суперлига-2025/2026, Динамо стало чемпионом России, почему это случилось, факторы успеха

Почему «Динамо» так легко обыграло «Зенит» и стало чемпионом? Главные факторы успеха
Пётр Кондаков
Почему «Динамо» так легко обыграло «Зенит»?
Четыре причины, почему именно москвичи забрали золотые медали Суперлиги.

Московское «Динамо» – чемпион России по волейболу в сезоне-2025/2026. Команда Константина Брянского не просто одолела казанский «Зенит» в серии, а сделала это в трёх матчах. Такого ещё не было! Как же это оказалось возможным? Почему динамовцы оказались настолько сильнее?

Давайте разбираться вместе.

Финал бело-голубые выиграли за явным преимуществом:
Сыгранность

Конечно, у каждой команды есть свой цикл, своя эпоха. Однако «Динамо» много лет играет практически одной шестёркой с минимумом изменений. Если сравнивать с прошлым сезоном, то здесь вместо Цветана Соколова в основной состав влился Максим Сапожков. Но он и до этого был в команде, так что процесс вживления прошёл безболезненно.

Максим Сапожков

Максим Сапожков

Фото: vcdynamo.ru

Павел Панков интуитивно чувствует партнёров, поэтому в играх практически не было случаев, когда передачи летели не в темп. В решающие моменты это очень помогло «Динамо». По сути, они проиграли только одну концовку – в самой первой встрече. А вот в решающей, третьей игре забрали два сета на балансе, окончательно надломив казанский «Зенит».

Павел Панков

Павел Панков

Фото: vcdynamo.ru

Физическая готовность

То, что москвичи во главу угла ставят физическую готовность, известно давно. И на этот раз Константину Брянскому удалось вывести команду если не на пик формы, то на отличный уровень к решающим матчам. Да, где-то пожертвовали играми в регулярке. Но результат есть, и это главное! Разница в готовности в финальной серии бросалась в глаза. Да, казанцы отдали очень много сил в противостоянии с «Локомотивом», но разве это проблемы «Динамо»?

Константин Брянский

Константин Брянский

Фото: vcdynamo.ru

Доигровщики

Пара доигровщиков Денис Богдан – Антон Сёмышев сыграла ключевую роль в успехе «Динамо». В полуфинале они уверенно переиграли петербургский дуэт Янт —Динейкин, в решающей серии – казанскую пару Лабинский — Волков. Даже если по ходу плей-офф, что-то не получалось у одного, второй брал бремя лидерства на себя. Даже в сложных ситуациях они умело использовали руки блокирующих.

Атака

«Динамо» с запасом стало лучшей командой плей-офф по реализации атак — 56%. Москвичам, несмотря на тяжёлый график, удалось удержать этот показатель и даже чуть-чуть превысить собственную цифру по итогам регулярного чемпионата – там было 55%. У Казани этот показатель всего 49%, у петербуржцев, которых динамовцы прошли в полуфинале, – 50%.

Интересно, удастся ли теперь Брянскому перезагрузить команду и подвести к «Финалу шести» Кубка России. Эмоций затрачено немало, однако жажда нового трофея должна помочь их восполнить. Закончить сезон с победами в трёх турнирах было бы очень красиво.

