Волейбол, мужская Суперлига-2025/2026, матч за третье место 28 апреля, Локомотив победил Зенит Санкт-Петербург 3:0, обзор, счёт

«Неужели мы настолько слабые?» «Локо» победил «Зенит» и сравнял счёт в «бронзовой» серии
Сезон в мужской Суперлиге продолжается!

Сегодня мы могли узнать обладателя бронзовых медалей и на этом закрыть последний вопрос сезона. «Зенит» из Санкт-Петербурга был в шаге от того, чтобы выиграть серию. Но «Локомотив» в своём великолепном зале просто не имел права попрощаться с болельщиками поражением. Команда Пламена Константинова одержала убедительную победу и перевела серию в решающий, пятый матч.

В стартовом сете борьба за инициативу продолжалась до его середины. А дальше «Локомотив» ушёл вперёд и уверенно довёл сет до победы. Главным героем стал Симеон Николов — связующий атаковал за партию сразу шесть раз! И пять мячей он добил до пола. Понятно, что частично это были переходящие, но к такой активности болгарина петербуржцы оказались не готовы. Второй момент — новосибирцы прихватили Владислава Бабкевича. Лидер атак «Зенита» из семи атак до пола добил только две. И в дальнейшем эта тенденция продолжилась.

Вторая партия получилась самой интересной. Инициативой в ней тоже владели хозяева, но команда Владимира Алекно держалась на расстоянии одного-двух мячей. А в концовке и вовсе сравняла счёт. Однако уверенность сегодня была союзником хозяев. В итоге длинный розыгрыш завершил и второй сет в пользу «Локо». Разыгрался Илья Казачёнков, а у петербуржцев по-прежнему испытывал проблемы Бабкевич. И ладно бы только он. Оба доигровщика — Роман Пакшин и Марлон Янт — оказались в минусе по полезности.

В третьей партии хозяева сразу ушли вперёд, здорово отработав на блоке. Алекно пришлось брать тайм-аут и критиковать своих подопечных. «Неужели мы настолько слабые? Это не волейбол», — жёстко прошёлся тренер по своей команде.

В какой-то момент закипели страсти. После классной атаки Фёдора Воронкова едва не случилась потасовка — сразу вспомнилось о втором матче. Но Максим Бердников сразу же погасил страсти жёлтыми карточками, а Пламен Константинов успокоил своего доигровщика — лишние эмоции «Локомотиву» были ни к чему. Пауза сыграла на руку петербуржцам, они забрали четыре мяча подряд. Но это оказалось лишь минутным всплеском. Вскоре заступил при атаке Бабкевич, белорус явно чувствовал себя не в своей тарелке. И это стало настоящим белым флагом для «Зенита».

3:0 и 2-2 в серии. Теперь всё решится в Санкт-Петербурге 2 мая. Команды в этом противостоянии играют волнами, то выдавая классные встречи, то проваливаясь. Осталось понять, чей лучший день придётся на пятый матч.

