Волейбол, Кубок России – 2026, женщины, обзор матчей 1-го тура: Корабелка сенсационно обыграла Уралочку, таблица

Сенсация на старте «Финала шести» женского Кубка России! Дебютант расправился с фаворитом
Елена Коваленко
ЖВК «Уралочка-НТМК»
«Корабелка» и московское «Динамо» сделали шаг к полуфиналу.

В первый день «Финала шести» Кубка России по волейболу среди женских команд участники «бронзовой» серии чемпионата страны – московское «Динамо» и «Уралочка-НТМК» – сыграли с клубами, которые пробились в решающую стадию соревнований через дополнительные этапы отбора. И если динамовки свой матч выиграли без проблем, то уральский коллектив уступил дебютантам и сразу же оказался на грани вылета.

Кто станет новым обладателем Кубка России? Финальный аккорд в женском волейболе

Реванш «Корабелки»

Матч между «Уралочкой» и «Корабелкой» открывал «Финал шести» Кубка России. И надо сказать, что открытие получилось сенсационным! Команда Светланы Сафроновой, которая дебютирует в этом турнире, в первой же игре поставила подножку уральскому коллективу, вернув, таким образом, должок за четвертьфинальную серию плей-офф.

Кубок России (ж) . Группа A. 1-й тур
28 апреля 2026, вторник. 16:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
1 : 3
Корабелка
Санкт-Петербург
Уралочка-НТМК: Сорокина, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Трухина, Никитина, Фитисова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Корабелка: Сарапова, Суворова, Нестерова, Исакова, Иванович, Артюхина, Захарова, Филиппова, Черняева, Филиштинская, Муранова, Боброва, Рейес

С самого начала было заметно, что команды подошли к матчу с разным настроением. «Корабелка» – на подъёме, после громкого успеха в битве с «Локомотивом». «Уралочка» – с некоторым напряжением и задачей реабилитироваться за не слишком удачный финиш в чемпионате.

Однако команде Карполя пока не удалось перевернуть страницу неудач Суперлиги, двигаясь к намеченной цели в Кубке. Не добавила оптимизма и травма Ольги Хлебниковой в первом сете.

ЖВК «Корабелка»

Уральские волейболистки лишь эпизодами показывали волейбол высокого уровня, в то время как петербургская команда прошла всю игру более-менее ровно. Особенно это прослеживалось в нападении: сразу у четырёх волейболисток «Корабелки» реализация атак перевалила за отметку 50%, а у «Уралочки» этим смогла похвастаться только центральная Елизавета Фитисова (71%). Если смотреть на дуэль доигровщиков, то превосходство снова было у «Корабелки»: Нестерова и Черняева забили 34 мяча на двоих, Тица и Ваганова – 24. Теперь «Уралочке», чтобы выйти из группы, нужно решать задачу со звёздочкой – обыграть ставшее чемпионом казанское «Динамо».

Быстрая победа

Московское «Динамо» воспользовалось преимуществом своей площадки и на одном дыхании разобралось с соперницами из Тулы. Сложности у бело-голубых возникли только в заключительном третьем сете, в котором им пришлось даже сыграть в догонялки, чтобы оформить закономерную победу.

Кубок России (ж) . Группа Б. 1-й тур
28 апреля 2026, вторник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Тулица
Тульская область
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Шевчук, Манжосова, Подкопаева, Синицына
Тулица: Багрянцева, Синицкая, Станкевичуте, Лебедкина, Чернышева, Перович, Распутная, Прасолова, Полякова, Мамедова, Някина, Ахмедова, Симонова, Скворцова, Сидорова

Первые две партии столичные волейболистки выиграли за явным преимуществом. Превосходство им обеспечили серии хороших подач. В стартовом отрезке отличилась Ирина Капустина, зарядившая три эйса, во втором доигровщицу поддержала связующая Елизавета Синицина. Не стоит забывать и об отличительной черте московского «Динамо» – мощном блоке. В этом элементе чаша весов вновь склонилась в сторону бело-голубых – 14:4!

Если смотреть на индивидуальную статистику, то у хозяек сразу трое набили двузначные цифры: Капустина (15), Манжосова (13) и Гончарова (10). У «Тулицы» по 11 очков набрали Полякова и Мамедова. Однако последняя двумя своими ошибками в концовке третьего сета подарила победу «Динамо».

ЖВК «Динамо» Москва

Сегодня, 29 апреля, на площадку сначала выйдут команды группы «А»: «Динамо-Ак Барс» и «Уралочка-НТМК». Затем сыграет пара из группы «Б»: «Заречье-Одинцово» – «Тулица». Уральскому клубу, как и волейболисткам из Тулы, нужна только победа, чтобы не завершить турнир на второй день.

Турнирная сетка Кубка России – 2026
