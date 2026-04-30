Чемпионки начали в Кубке России с поражения! Закручивается невероятная интрига

Во второй игровой день женского Кубка России – 2026 к борьбе подключились главные фавориты: чемпион и вице-чемпион страны — «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово». И если подмосковная команда на классе забрала победу у «Тулицы», оставив её за бортом финальной четвёрки, то Казань с «Уралочкой» повторили сценарий регулярки, а заодно и создали интригу в группе.

«Уралочка» использовала шанс

Если в первый игровой день «Уралочка» неожиданно проиграла «Корабелке», то на второй вышла уже с совсем другим настроем. Матч без права на ошибку – команда Михаила Карполя перед битвой с чемпионом это понимала. А умение обыгрывать «Динамо-Ак Барс» у «Уралочки» есть. Теперь оно было реализовано в кубковой встрече. Уральские волейболистки не стушевались и выдали, пожалуй, лучший матч за последние несколько недель.

У Казани очень долго вкатывались лидеры – Брайелин Мартинес и Гайла Гонсалес. В первом сете доминиканские волейболистки реализовали всего 17% своих атак. Лишь мощный блок «Динамо» удержал команду Терзича на плаву, а заодно и позволил сделать итоговую разницу в счёте (7:4). Казалось, так может продолжаться весь матч. Но в конечном счёте Казань смогла поставить только три «чехла» за оставшиеся три сета.

«Уралочка» же после проигранной первой партии добавила в каждом элементе. Отлично сработала замена Карполя: вышедшие Никитина и Касаткина внесли ярких красок в рисунок командной игры. Теперь уже уральские волейболистки действовали с позиции силы, методично отбирая сет за сетом у чемпионок страны. Преимущество команды Михаила Карполя видно и по итоговой статистике: атака – 43% против 37%, блок – 14:10, подача – 8:5. Самыми яркими в составе «Уралочки» стали Елизавета Фитисова и Бранка Тица. Центральная набрала 16 очков (семь из которых на блоке), а доигровщицы – все 19 (17 – в атаке, а ещё по одному – на блоке и подаче), и это с фантастическим показателем на приёме – 71%! Лучшая у «Динамо» – Мартинес с 16 очкам, но с весьма скромной реализацией – 37% и 22% позитива на приёме.

ЖВК «Уралочка» Фото: ЖВК «Уралочка»

В группе «А» после двух матчей закрутилась максимальная интрига. Велика вероятность, что «Динамо-Ак Барс» обыграет «Корабелку», и в этом случае, возможно, придётся считать не только сеты, но и выигранные мячи!

«Заречье» победило на классе

Если первая игра была достаточно вязкой, но зрелищной, то во втором матче страсти закипали лишь эпизодически. «Заречье» переиграло тульскую команду абсолютно по всем статьям. Лишь во второй партии мы увидели намёк на равную борьбу. В остальных сетах преимущество зареченок было большим, поэтому игра закономерно завершилась в трёх партиях.

Самым захватывающим получился второй сет матча, в нём «Тулица» предложила своим соперницам совершенно другой сценарий, взвинтив темп в атаке. Команда Алексея Лазневого, поймав кураж, долгое время лидировала. У «Заречья» же просел приём, из-за чего значительно упала скорость в передачах у Евы Павлович Мори. Однако тайм-ауты Константина Ушакова встряхнули игроков и вернули команду к первоначальным настройкам.

В заключительном отрезке матча «Тулица» вновь попыталась затянуть подмосковную команду в свою игру. Однако в этот раз «Заречье» не поддалось, а на подачах словенской связующей быстро набрало важные очки. Тула вела в счёте 10:6, но проиграла середину сета подчистую – 6:19. Подмосковная команда камня на камне не оставила от соперниц и запрыгнула в полуфинал.

ЖВК «Заречье-Одинцово» Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»

При равной игре на подаче (4:4), зареченки уверенно выиграли сетку: атака – 43:29, блок – 9:5. У победительниц самый весомый вклад в общий успех внесли два лидера команды – Ольга Бирюкова (18) и Елена Младенович (20). Самой яркой в составе «Тулицы» стала связующая Рада Перович, которая и исполнила все четыре эйса, кроме того, ещё два раза отличилась в атаке.

Что ж, «Тулице» спасибо за старание, а «Заречье-Одинцово» 30 апреля разыграет первое-второе места в группе с московским «Динамо».