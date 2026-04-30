Чемпионки страны выиграли и… вылетели. Вот это сенсация в женском Кубке России!

«Динамо-Ак Барс» выпало из борьбы за последний трофей сезона. А дальше неожиданно для многих прошла «Корабелка».

Заключительный день группового этапа «Финала шести» Кубка России – 2026 по волейболу среди женских команд принёс, пожалуй, самую громкую сенсацию.

«Корабелка», которая впервые участвует в розыгрыше турнира, проиграла действующим чемпионкам страны, но всё равно выбила их из борьбы.

Как такое вообще возможно?

Сенсация и парадокс

Участники группы «А» сохраняли интригу с выходом в следующий раунд Кубка России до самого конца 3-го тура. Участники полуфиналов определились после очной встречи гранда российского волейбола и команды-дебютанта турнира. Да, «Динамо-Ак Барс» выиграло встречу у «Корабелки», однако победы в пяти партиях оказалось недостаточно, чтобы продолжить борьбу за трофей. Подопечные Светланы Сафроновой показали недюжинный характер и были вознаграждены за это первым местом в своём трио.

Казань поставила себя в затруднительное положение ещё накануне, проиграв «Уралочке». А ситуация в группе закрутилась так, что чемпионкам нужно было побеждать со счётом 3:0 или хотя бы 3:1, но проигрывая минимум мячей.

Начали подопечные Зорана Терзича неплохо, оставив за собой первый сет. Здорово вошла в игру Юлия Столбова, которая успешно заменила Гайлу Гонсалес. Однако затем казанские волейболистки стали бороться не только с соперницами, но и со своим браком. Во втором сете динамовки допустили 11 ошибок. Нестабильная игра «Динамо» позволила «Корабелке» сравнять счёт в матче, а заодно и разогреть своего лидера – Елизавету Нестерову. Результативность доигровщицы стала расти в геометрической прогрессии, и после скромных трёх мячей, забитых в первом сете, волейболистка завершила матч с 30 выигранными очками и показателем полезности «+21»!

Елизавета Нестерова Фото: ЖВК «Корабелка»

Дебютанток не испугал авторитет чемпионок, они упорно боролись в каждом из сетов. Судьбоносной стала четвёртая партия. Казань лидировала, но только до середины сета, а дальше команда Сафроновой сделала важнейший рывок на подачах Черняевой, и «Динамо» вместо того, чтобы выдать свой максимум, просто посыпалось: атака – 42% против 36%, блок – 3:2 и подача – 2:0.

«Корабелка» выиграла четвёртый сет (2:2) и тем самым досрочно решила задачу выхода в полуфинал. Пятая партия была уже номинальной, и победа в ней лишь немного подсластила для «Динамо» неудачу на КР-2026.

У «Заречья» не было шансов

Второй матч получился куда более быстрым и значительно менее интригующим. Московское «Динамо» полностью контролировало ход встречи с «Заречьем». Команда Сергея Сикачёва оступилась только в третьем сете. В первой и второй партиях зареченки ещё пытались биться, а в четвёртой бело-голубые устроили настоящий разгром, не позволив вице-чемпионкам набрать даже 15 очков.

Самым ярким получился третий сет. В нём у «Заречья» получилось вернуться в игру через кропотливую работу в защите. Появились эмоции, которые Константин Ушаков пытался вытащить из своих подопечных на протяжении первых двух партий. Плюс «Динамо» немного потеряло концентрацию, допустив девять ошибок. Однако этот запал закончился после смены сторон и выхода на подачу Елизаветы Синицыной. Связующая на старте четвёртого сета закончила подавать при счёте 10:0! После такого мощного начала не было никаких сомнений, что «Динамо» заберёт не только сет, но и весь матч.

У московской команды отлично сработала простая тактика – загрузить Ольгу Бирюкову на приёме. Доигровщица принимала 48 раз! И если качество доводки было 40%, то на эффективности атаки такая нагрузка явно сказалась – всего 29% реализованных мячей. Для основного лидера команды это очень мало. Самыми забивными в итоге стали Младенович (14) и Бровкина (15), но общекомандная атака не дошла даже до 40%. «Динамо» же полностью забрало сетку: атака – 46%, 15 блоков, девять из которых на счету Анастасии Манжосовой. Лучшими по набору очков стали Наталия Гончарова (21) и Анастасия Чернова (22).

ЖВК «Динамо» Москва Фото: ЖВК «Динамо» Москва

Кто сыграет в полуфиналах?

Таким образом, две лучшие команды из каждой группы вышли в полуфинал и сыграют крест-накрест. «Корабелка» как лидер группы «А» встретится с «Заречьем», а московское «Динамо», выигравшее группу «Б», – с «Уралочкой».

1 мая – день отдыха. Команды немного восстановят силы, чтобы 2 мая сыграть полуфиналы, а уже 3-го числа определить нового обладателя Кубка России.