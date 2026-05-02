Развязка волейбольного триллера! Кто заберёт бронзовые медали мужской Суперлиги? LIVE

Сегодня, 2 мая, пройдёт заключительный матч сезона-2025/2026 в российском волейболе. Две команды решат судьбу бронзовых медалей мужской Суперлиги. На площадке в Санкт-Петербурге местный «Зенит» сыграет с «Локомотивом» из Новосибирска.
Это будет пятый матч в серии. До этого клубам не удалось решить судьбу третьего места в турнира. Первая встреча осталась за железнодорожниками, но затем они уступили в двух следующих встречах, и только 28 апреля сумели выравнять ситуацию. И Владимир Алекно, и Пламен Константинов настроены решительно, ведь их подопечные заслужили награды за непростой сезон.
Мы получили картинку из Санкт-Петербурга, на которой видно, как разминаются волейболисты.
🔵 «Зенит» (Санкт-Петербург): Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшев, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Янт, Кобзарь, Ананьев и Шерпетис.
🟢 «Локомотив» (Новосибирск): Николов, Мелкозёров, Ожиганов, Бражнюк, Николаев, Деру, Феоктистов, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Широков, Гуляев, Драгунов, Лызик, Казаченков, Вылков, Ефремов, Куркаев, Вишняков, Курбанов и Кривитченко.
Между тем, обладатель чемпионского трофея сезона-2025/2026 уже известен! Победу в Суперлиге одержало МВК «Динамо» из Москвы. Вспомним самые яркие моменты финала?
Владимир Алекно также прокомментировал исход четвёртого матча.
Главный тренер железнодорожников Пламен Константинов назвал один из факторов успешных выступлений своей команды. Всё благодаря болельщикам. Именно они гонят клуб вперёд.
Мы не могли последнюю игру не играть и не выиграть. Мы были обязаны этой поддержке, которую мы получали весь сезон. Огромное спасибо нашим болельщикам! Лучшие в стране! Это и есть пример и для маркетинга, и вообще для популяризации волейбола. Может быть, мы не всё выигрываем на площадке, но однозначно на трибуне пока мы, я считаю, чемпионы. Они дали нам сил сегодня, чтобы вернуться, чтобы забыть абсолютно неудачную игру, которую сыграли два дня назад. Сейчас впереди пятая игра. Всякое может быть. Я думаю, что на этом этапе чемпионата ребятам лучше играть, чем тренироваться, потому что им уже надоело, от волейбола устала голова. А вот игры заводят по-другому. Поэтому, я думаю, это даже полезно им перед Кубком. И самое главное, доволен тем, что мы не сдавались. Все серии в плей-офф у нас тяжёлые. Полный набор игр, большинство из них сложные, исключая две, в которых сыграли не в нашу игру. Но во всех остальных молодцы, бились, боролись. Поэтому, думаю, что заслуживаем сыграть пятую игру. А там пусть победит лучший по волейбольным аргументам
, – сказал Константинов в послематчевом интервью пресс-службе ВФВ.
Как мы знаем, 28 апреля не был закрыт последний вопрос сезона, ведь судьба бронзы могла решиться ещё в Новосибирске. Как развивались события четвёртого матча?
Теперь посмотрим по числу набранных очков за четыре матча бронзовой серии наших дней. Здесь 316 очков у новосибирских игроков, а 317 — у санкт-петербуржцев.
А вот «Локомотив» становился чемпионом России в отличии от своего соперника. Это случилось в сезоне-2019/2020. Есть в активе сибирских волейболистов два серебра (2013/2014 и 2021/2022) и три бронзы (2016/2017, 2020/2021 и 2022/2023). Причём пять из шести призовых мест было взято при Пламене Константинове, который руководит командой уже на протяжении 10 лет!
Подопечные Владимира Алекно ещё ни разу в своей истории не брали бронзовые награды национального чемпионата. В их послужном списке три серебра (2017/2018, 2020/2021 и 2024/2025), то есть три проигранных финала. Ещё трижды команда оставалась четвёртой (2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023).
С места в карьер! Сразу же ознакомим вас с важными статистическими данными. Для начала об истории противостояния:
- 17:14 — в пользу «Зенита».
Добрый вечер, страна! В этот субботний вечер мы предлагаем последить за концовкой классной истории под названием «Битва за бронзу». Команды Алекно и Константинова завершают последние приготовления и уже через пару часов появятся на арене в Санкт-Петербурге.
