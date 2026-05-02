Волейбол, мужская Суперлига-2025/2026, онлайн-трансляция матча за третье место Зенит СПб — Локомотив, 2 мая 2026 года

Развязка волейбольного триллера! Кто заберёт бронзовые медали мужской Суперлиги? LIVE
Батраз Томаев
Владимир Алекно и Пламен Константинов
Алекно и Константинов готовятся к решающей битве сезона!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 2 мая, пройдёт заключительный матч сезона-2025/2026 в российском волейболе. Две команды решат судьбу бронзовых медалей мужской Суперлиги. На площадке в Санкт-Петербурге местный «Зенит» сыграет с «Локомотивом» из Новосибирска.

Это будет пятый матч в серии. До этого клубам не удалось решить судьбу третьего места в турнира. Первая встреча осталась за железнодорожниками, но затем они уступили в двух следующих встречах, и только 28 апреля сумели выравнять ситуацию. И Владимир Алекно, и Пламен Константинов настроены решительно, ведь их подопечные заслужили награды за непростой сезон.

Кому улыбнётся удача? Узнаем в 19:00 мск!

Сетка мужской Суперлиги-2025/2026
Live Батраз Томаев

Мы получили картинку из Санкт-Петербурга, на которой видно, как разминаются волейболисты. До начала игры остаётся совсем немного времени!

Фото: кадр из трансляции

18:47 Батраз Томаев

Меньше 15 минут до начала игры. Пора знакомиться со стартовыми составами!

🔵 «Зенит» (Санкт-Петербург): Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшев, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Янт, Кобзарь, Ананьев и Шерпетис.

🟢 «Локомотив» (Новосибирск): Николов, Мелкозёров, Ожиганов, Бражнюк, Николаев, Деру, Феоктистов, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Широков, Гуляев, Драгунов, Лызик, Казаченков, Вылков, Ефремов, Куркаев, Вишняков, Курбанов и Кривитченко.

18:34 Батраз Томаев

Была ли разминка у хозяев? Конечно! Смотрим фотоотчёт.

18:22 Батраз Томаев

Между тем, обладатель чемпионского трофея сезона-2025/2026 уже известен! Победу в Суперлиге одержало МВК «Динамо» из Москвы. Вспомним самые яркие моменты финала?

Как это было:
«Динамо» сотворило историю! Они разорвали «Зенит» в финале Суперлиги и взяли золото!
18:09 Батраз Томаев

Пресс-служба «Локомотива» показала, как прибывали их игроки на стадион в Санкт-Петербурге.

17:58 Батраз Томаев

Владимир Алекно также прокомментировал исход четвёртого матча.

У «Зенита» ничего не вышло:
Алекно о поражении от «Локомотива» в 4-м матче за бронзу ЧР: захотели выпрыгнуть из штанов
17:57 Батраз Томаев

Главный тренер железнодорожников Пламен Константинов назвал один из факторов успешных выступлений своей команды. Всё благодаря болельщикам. Именно они гонят клуб вперёд.

Мы не могли последнюю игру не играть и не выиграть. Мы были обязаны этой поддержке, которую мы получали весь сезон. Огромное спасибо нашим болельщикам! Лучшие в стране! Это и есть пример и для маркетинга, и вообще для популяризации волейбола. Может быть, мы не всё выигрываем на площадке, но однозначно на трибуне пока мы, я считаю, чемпионы. Они дали нам сил сегодня, чтобы вернуться, чтобы забыть абсолютно неудачную игру, которую сыграли два дня назад. Сейчас впереди пятая игра. Всякое может быть. Я думаю, что на этом этапе чемпионата ребятам лучше играть, чем тренироваться, потому что им уже надоело, от волейбола устала голова. А вот игры заводят по-другому. Поэтому, я думаю, это даже полезно им перед Кубком. И самое главное, доволен тем, что мы не сдавались. Все серии в плей-офф у нас тяжёлые. Полный набор игр, большинство из них сложные, исключая две, в которых сыграли не в нашу игру. Но во всех остальных молодцы, бились, боролись. Поэтому, думаю, что заслуживаем сыграть пятую игру. А там пусть победит лучший по волейбольным аргументам

, – сказал Константинов в послематчевом интервью пресс-службе ВФВ.

17:39 Батраз Томаев

Как мы знаем, 28 апреля не был закрыт последний вопрос сезона, ведь судьба бронзы могла решиться ещё в Новосибирске. Как развивались события четвёртого матча?

Читайте в нашем материале!
«Неужели мы настолько слабые?» «Локо» победил «Зенит» и сравнял счёт в «бронзовой» серии
17:37 Батраз Томаев

Теперь посмотрим по числу набранных очков за четыре матча бронзовой серии наших дней. Здесь 316 очков у новосибирских игроков, а 317 — у санкт-петербуржцев.

17:33 Батраз Томаев

А вот «Локомотив» становился чемпионом России в отличии от своего соперника. Это случилось в сезоне-2019/2020. Есть в активе сибирских волейболистов два серебра (2013/2014 и 2021/2022) и три бронзы (2016/2017, 2020/2021 и 2022/2023). Причём пять из шести призовых мест было взято при Пламене Константинове, который руководит командой уже на протяжении 10 лет!

Пламен Константинов Подробнее
17:22 Батраз Томаев

Подопечные Владимира Алекно ещё ни разу в своей истории не брали бронзовые награды национального чемпионата. В их послужном списке три серебра (2017/2018, 2020/2021 и 2024/2025), то есть три проигранных финала. Ещё трижды команда оставалась четвёртой (2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023).

Представителям Северной столицы опять не найдётся места на подиуме?

17:19 Батраз Томаев

С места в карьер! Сразу же ознакомим вас с важными статистическими данными. Для начала об истории противостояния:

  • 17:14 — в пользу «Зенита». 
17:17 Батраз Томаев

Добрый вечер, страна! В этот субботний вечер мы предлагаем последить за концовкой классной истории под названием «Битва за бронзу». Команды Алекно и Константинова завершают последние приготовления и уже через пару часов появятся на арене в Санкт-Петербурге.

Вы готовы к последнему матчу сезона Суперлиги?

