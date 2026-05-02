«Локомотив» заслуженно забрал бронзу. За этот сезон он влюбил в себя всех!

Сезон Суперлиги-2025/2026 завершился. Если «золотой» финал в плане интриги немного разочаровал («Динамо» победило в трёх матчах), то «бронзовая» серия никого не оставила равнодушным. В противостоянии «Зенита» и «Локомотива» было всё. И закономерно, что всё разрешилось в пятой встрече.

На пятый матч команды выставили оптимальные для этой серии составы. У «Локо» в центре сетки снова появился Юрий Бражнюк, Владимир Алекно из связующих выбрал Игоря Кобзаря, а вторым доигровщиком – Романа Пакшина. Лучше получилось у Пламена Константинова. Гости сразу ушли вперёд и поддерживали комфортный отрыв. «Локомотив» здорово принимал и практически не задействовал своих доигровщиков: нагрузку несли Илья Казачёнков и центральные. Здесь как раз стоит отметить Бражнюка – он и в атаке забил всё, и на блоке однажды отловил Максима Космина. У «Зенита» же позитивным сигналом стала игра Марлона Янта – кубинец был неудержим, а вот с Владиславом Бабкевичем гости более-менее справились.

На второй сет у «Зенита» пасовать вышел Игорь Тисевич, а в доигровку – Станислав Динейкин. Казалось, что это работает – хозяева повели 8:4. Немного заигрался Симеон Николов, дважды занизил передачи Дмитрию Лызику. Однако «Локомотив» не рассыпался. Помогла подача: всё тот же Лызик идеально отправил мяч в самый угол, сократив отрыв. А потом вводить мяч в игру отправился Николов и не просто помог своей команде догнать соперника, но и обеспечил отрыв. Не реализовал косой удар «четыре по четыре» Янт; следом после выбитого приёма зенитовцы не разобрались, кому пасовать; тут же отведённый мяч вколотил Воронков; а затем длинный розыгрыш завершил Николов. Правда, Владимир Алекно здесь взял челлендж, и мяч отдали петербуржцам. Дело в том, что Семён Кривитченко защищался, будучи на передней линии, и сыграл мяч сверху, но это оказалась передача, ведь связующий решил атаковать со второго касания. По факту либеро гостей не пасовал, однако по правилам ошибка была. Судьи долго смотрели повтор и приняли верное решение.

Тут же Алекно прибегнул к своей тактической хитрости – «фейковой» подаче Максима Космина. Что интересно, зал её встретил свистом. Впрочем, в этот раз не помогло – игроки «Локомотива» были внимательны. А Воронков потом ответил эйсом.

В тайм-ауте наставник «Зенита» пытался успокоить свою команду. «Играете хорошо, просто страх мешает», – внушал тренер. Не помогло: 20:25 – и хозяева оказались в шаге от провала.

Надо отдать должное команде из Санкт-Петербурга — руки они не опустили, даже несмотря на то, что «Локомотив» явно поймал кураж. Разошёлся Бабкевич, Янт тоже был хорош. А вот на второго доигровщика у Игоря Тисевича опереться никак не получалось. Пакшин вернулся ещё по ходу второй партии, но это не сильно помогло. Тем не менее в равную концовку третьего сета гости пришли.

Однако и там у «Локомотива» нашёлся аргумент в виде подачи Николова. Болгарин провёл едва ли не лучший свой матч в России. Он затруднял приём соперникам, а его партнёры терпеливо реализовывали доигровки. При счёте 24:21 Алекно взял последний тайм-аут. Ещё гости встрепенулись после эйса Космина, но следом центральный хозяев отправил мяч в сетку, закончив встречу.

Симеон Николов Фото: МВК «Зенит»

«Локомотив» заслужил эту бронзу. Равнодушными к этой команде не остались даже болельщики соперников. Железнодорожники заслужили медали по игре – ведь они вполне могли и пройти казанский «Зенит» в полуфинале. Заслужили это постоянными аншлагами на своей арене, своей яркими эмоциями. В конце концов, заслужил эту награду Сэм Деру, который в ходе сезона столкнулся с самым сложным в своей жизни противником.

Ну а «Зенит» в этом сезоне сделал шаг назад. Команде Владимира Алекно не хватило баланса. Ни одного трофея у петербургского клуба так и нет. Впрочем, шанс получить его в этом сезоне ещё будет. Уже через 10 дней стартует «Финал шести» Кубка России. А сезон Суперлиги на этом официально завершён.