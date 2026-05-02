Это будет исторический финал Кубка России! «Уралочка» впервые сразится за этот трофей

В субботу, 2 мая, в Кубке России по волейболу были сыграны полуфинальные встречи и определились участницы решающего матча. В битву за золото прорвались «Заречье» и «Уралочка». Подмосковные волейболистки сразятся за этот трофей впервые с 2009 года. А уральские – вообще в первый раз за всю богатейшую на трофеи историю клуба. Вот это поворот!

Лидер устоял

Первыми себе пропуск в финал оформили подмосковные волейболистки. «Заречье-Одинцово» уверенно разобралось с «Корабелкой», затратив на это минимальное количество партий и сил. Похоже, команда Светланы Сафроновой растратила всю свою энергию на разборки с лидерами в группе и на полуфинальный матч её просто не хватило.

Зато «Заречью» явно пошёл на пользу холодный душ, принятый во встрече с московским «Динамо» накануне. Подмосковные волейболистки сделали правильные выводы и сразу со старта рванули в финал, захватив инициативу на сетке. Особенно феерично зареченки действовали на блоке, закрыв атаку соперниц 22 раза! Волейболистки «Заречья» отлично читали игру и крепко прихватили лидеров «Корабелки». Связующая Ирина Филиштинская пыталась найти решения, однако к любому варианту зареченки были готовы.

Дерзкая молодёжь ещё пыталась цепляться за игру в первых двух партиях, однако слабые действия лидеров не позволили дебютанту сезона на равных конкурировать с вице-чемпионом. Талия Морено и Елизавета Нестерова показали весьма скромные цифры в атаке. У диагональной 24% реализации, у доигровщицы – 22%. И это после фантастической встречи с казанским «Динамо». Да, у «Заречья» Ольга Бирюкова тоже действовала не на своём уровне, забив всего 24%. Однако яркий бенефис, который устроила Юлия Бровкина, перекрыл скромную игру капитана. Центральная выиграла 20 мячей (по 10 в атаке и на блоке) с показателем полезности «+19»! Ещё один суперматч от Юлии!

Юлия Бровкина Фото: ЖВК «Заречье»

Таким образом, «Заречье» снова переписывает новейшую историю и выходит в финал Кубка России спустя 17 лет! В последний раз команда из Одинцова играла в решающем матче в 2009 году, а до этого шесть раз поднимала над головой трофей в период с 1995 по 2007 год.

«Корабелка» же сыграет во встрече за бронзу. Неплохо для дебютанта!

Первый финал «Уралочки»

Сценарий второй встречи был иным. В нём зрители увидели матч двух равных команд, которые ещё несколько недель назад разыграли между собой бронзовые медали чемпионата. И эти несколько недель определённо пошли на пользу подопечным Михаила Карполя. Уральские волейболистки проделали колоссальную работу над ошибками, после которой взяли непростой реванш, а заодно впервые в своей истории вышли в финал Кубка России!

Да, может, игру уральской команды нельзя оценить на отлично по качеству и количеству ошибок на подаче, однако твёрдую четвёрку за характер и упорство молодые игроки точно заслужили, с учётом того, что «Уралочка» выступает без основной связующей Ольги Хлебниковой. Хотя именно её сменщица Ирина Сорокина своей скидкой поставила точку в столь напряжённом матче.

Московское «Динамо» выиграло атаку – 39% реализации против 37%, зато блок был на стороне уральского клуба – 15:12. Удивительно, что за пять партий обе команды исполнили всего один эйс (он на счету Анастасии Черновой), а ошибок на подаче было куда больше – 21 на обе команды!

Кто сыграет в финале?

Впереди заключительный финал женского сезона. Мотивация будет запредельной и у «Заречья», и у «Уралочки». Подмосковные волейболистки полны желания забрать главный трофей в отсутствие «Динамо» из Казани. Ну а «Уралочка» пишет историю клуба. Кубок России может стать для неё первым!