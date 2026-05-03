«Друг, ты трёхкратным становился, и мне надо!» Интервью с чемпионом России по волейболу

Московское «Динамо» в завершившемся плей-офф мужской Суперлиги было неудержимо — всего одно поражение за целый месяц, 3-0 в финальной серии с казанским «Зенитом» и заслуженное чемпионство!

Но почивать на лаврах столичным волейболистам некогда — уже началась подготовка к «Финалу шести» Кубка России. О ключевых факторах победы в чемпионате и о том, как избежать спада перед завершающим турниром сезона, рассказал блокирующий «Динамо» и сборной России Илья Власов.

«Было вообще без разницы, с кем играть»

– Илья, во-первых, поздравляю с победой в чемпионате! Это было очень убедительно.

– Спасибо!

– Интересная история получилась. «Динамо» часто побеждало «Зенит-Казань» в кубковых турнирах. Но в серии плей-офф – вообще никогда. Знали ли об этом? Если да, был ли этот факт какой-то дополнительная мотивацией?

– Конечно, мы знали, потому что разные паблики всё равно эту информацию публиковали. Конечно, мы что-то читаем, видим новости. Но тут, наверное, дело было чуть-чуть в другом. Здесь была именно личная битва, противостояние, которое продолжается уже на протяжении четырёх-пяти лет. Безусловно, хотелось обыграть уже именно эту команду, с таким сильным составом. Поэтому здесь больше именно личная какая-то история, нежели клубная статистика. Именно у такого «Зенита-Казань» нам очень хотелось выиграть.

– На днях ваш тренер Константин Владиславович Брянский сказал, что он лично хотел победить в финале именно Казань. То есть получается, что это такое общекомандное мнение?

– Возможно, что да. Возможно, где-то у каждого это сидит в голове, в сердце. Хотя лично мне действительно было вообще без разницы, с кем играть, главное было победить в финале. Это была цель номер один. Если бы у Казани не получилось в полуфинале с Новосибирском, то всё равно в решающей серии мы бы бились. И для нас победа была бы не менее ценной.

– Был ли какой-то ключевой момент в серии? Честно говоря, мне казалось, что после тай-брейка в первой встрече серии «Зенит» должен включиться и перед московскими матчами будет 1-1. А получилось наоборот — в следующих встречах вы вообще не давали повода усомниться в себе.

— Я думаю, что мы после полуфиналов поняли, что можем обыгрывать их, что должны это делать, что нам это по силам. Нам многие говорили, что если мы продолжим играть так же, как мы играли в полуфинальной серии, то победа у нас будет в кармане. Поэтому, наверное, где-то и слова поддержки, и собственные ощущения нам помогли переломить эту тенденцию, когда мы проигрывали «Зениту» во всех финальных сериях.

«Два-три лишних дня отдыха ничего не меняют»

– Ваш полуфинал завершился в четырёх матчах, а у Казани – в пяти, то есть вы получили четыре-пять дополнительных дней восстановления. Это ощущалось?

– На самом деле – нет. Сейчас самый конец сезона, и два-три лишних дня отдыха абсолютно ничего не меняют, потому что уже все поднаелись волейболом. Тяжело, много игр. Это время уже особой роли не играет.

Наоборот, оно может сыграть и злую шутку. Где-то чуть больше расслабился, либо, наоборот, больше нагрузился, и на выходе – другой исход. Поэтому тут я бы не стал говорить, что это однозначный плюс или минус.

Если кто-то так говорит, то это, наверное, вопрос к тренерскому штабу соперника: почему там ребят не хватило на всю серию из-за одного лишнего матча? Я не думаю, что это сыграло какую-то ключевую роль.

– В самом начале третьей встречи повреждение получил Денис Богдан. К счастью для вас, он смог вернуться и продолжить матч. Не ёкнуло ли тогда сердечко, что всё может перевернуться в этот самый момент?

– Конечно, ёкнуло. Конечно, мы переживали, по ходу игры перестраивались. Где-то его освобождали, чтоб он на блоке не бегал, старались ему помочь всячески. Было видно, что нога его тревожит, даёт о себе знать. Но он – герой того дня, сыграл через боль. И в целом он всегда у нас парень-боец. Поэтому ему огромная благодарность, что перетерпел, переборол себя, свою боль и доиграл до конца.

– Лично для вас это третье чемпионство получается. Отличается ли оно чем-то от первых двух? Можно ли его назвать самым запоминающимся?

– Наверное, не прямо так, что самое запоминающееся (задумывается). Конечно, всегда приятно выигрывать! И неважно – первый раз, второй, третий. Тем более что мы уже давно, три сезона, не были чемпионами. Конечно, мне хотелось стать трёхкратным чемпионом, ещё раз выиграть титул, почувствовать этот вкус победы, насладиться им и стараться ещё больше работать.

Ну и личный момент всё-таки был. Дима Волков – мой лучший друг. И когда он в первый раз выиграл чемпионат, сказал мне: «Брат, ну ты же становился чемпионом России, теперь и мне надо». А после этого чемпионства я к нему подошёл и сказал: «Дим, дружище, ну ты же становился трёхкратным, мне тоже надо». Вот такой забавный был момент (улыбается).

«У соперника один Макс Михайлов чего стоит!»

– Если посмотреть на итоговые цифры по серии, то у Казани в целом приём даже чуть лучше. Но на блоке вы почти в два раза больше очков набрали. Есть ли какое-то вот логическое объяснение этому факту?

– Ну, во-первых, наша команда всегда хорошим блоком отличалась. У нас все ребята высокие, прыгучие. И, конечно, сопернику тяжело было, мы отодвигали его от сетки. Статистика – это такая вещь, на которую я бы не опирался, тем более в таких сериях плей-офф. Потому что это всё сугубо индивидуально, у каждой команды свой статистик, каждый по-своему это всё видит.

Конечно, это заслуга наших подающих, потому что мы отодвигаем соперника от сетки, и связующим становится тяжелее вести игру. Где-то мы, наверное, на высоких мячах умнее играли, где-то – меньше рисковали, больше на удержание старались играть. Это заслуга наших крайних нападающих, они где-то надёжнее играли, не долбили в блок. Хотя у нас были в плей-офф такие игры, когда мы старались сильно-сильно ударить и напирать на блокирующих. Поэтому тут заслуга всех, всей команды. Ничего сверхъестественного здесь нет.

– За весь плей-офф вы уступили всего в одном матче – с петербургским «Зенитом». Что стало залогом такой удачной игры? Как получилось выйти на пик формы в решающий момент? «Динамо» выгодно выделялось на фоне соперников.

– Это заслуга тренерского штаба. Правильная подготовка, правильные нагрузки в тренажёрном зале, правильные нагрузки непосредственно в волейболе.

Ну и, опять же, у всех простая мотивация была – снова выиграть чемпионат России. Поэтому, наверное, все игроки более ответственно подходили к своему восстановлению, к своему здоровью. Где-то лишний раз в тренажёрке оставались, дорабатывали, где-то на процедуры лишний раз ходили. Вот всё это в совокупности и сработало.

– Алексей Вербов после и второго, и третьего матча серии говорил, что ваше преимущество – в сыгранности, что в стрессовой ситуации вы лучше чувствуете друг друга, лучше знаете, как сыграть. Согласны ли вы с этим? Можно ли сказать, что в этом сила «Динамо» прямо сейчас?

– Да, это один из факторов. Но я бы не стал конкретно на этом заострять внимание. Всё равно у них в составе опытные ребята, и за границей кто-то был, и в сборной практически все играли. Да там один Макс Михайлов чего стоит! И Дима Волков, извините меня, серебряный призёр Олимпийских игр.

Поэтому даже если какой-то сыгранности идеальной нет, есть опыт, который должен, наверное, помогать. По сути, в составе у них только Костя Абаев новый, но и они с тем же Волковым в сборной играли, поэтому я бы тут не акцентировал сильно на этом внимание. И надо не забывать, что у нас Максим Сапожков тоже первый сезон проводит так уверенно в составе.

«Наверное, будет страдать качество игры»

– Сезон в Суперлиге завершился, но впереди «Финал шести» Кубка России. Как быстро восстановиться и морально, и физически к этому турниру?

– Моё мнение – нужно как можно быстрее отключить голову от того, что ты победил, и приступить снова к работе. Нужно выложиться. Максимум, наверное, в первую очередь сейчас надо больше физически подтянуться, за эти две недели себя как-то более-менее в тонус привести. Ну и, конечно же, эмоционально. Здесь всегда семья заряжает. Мини-отпуск нам дали – три дня, мы все перезагрузились немножечко, выдохнули и настроены уже работать дальше. Будем надеяться, что получится избежать спада перед Кубком.

– Насколько сложно играть финал Кубка в самом конце сезона? Формат сам по себе классный, однако волейболисты подходят опустошёнными, много травм.

– Есть такое, конечно. Но в любом случае это будет хорошее зрелище для зрителей. Это ещё один турнир с топ-командами. Наверное, для них это круто. Для нас, конечно, чуть-чуть тяжело, потому что у нас и предсезонные турниры были, и чемпионат России. Тяжеловато вытягивать, да.

Понятно, что это не особо много времени занимает. Даже если до финала доходить, то там четыре игры. Это не огромная какая-то нагрузка. Но надо помнить, что все команды – топовые, все будут биться, надо в каждом матче выкладываться. Наверное, где-то будет страдать качество игры. Однако мы приложим все усилия, чтобы показать такой же хороший волейбол, как мы показали в плей-офф чемпионата. Дай бог, что у нас всё получится.