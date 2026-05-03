Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, Кубок России — 2026, женщины, обзор финала: Заречье дожало Уралочку, результаты, турнирная сетка

«Заречье» отыграло сразу пять матчболов и забрало трофей. Таких финалов давно не было!
Елена Коваленко
«Заречье» обыграло «Уралочку» в Кубке России
Комментарии
Всё было в руках «Уралочки», но команда Карполя не смогла взять первый в истории Кубок России.

Финал Кубка России – 2026 по волейболу поставил яркую точку в женском сезоне, подарив болельщикам и триллер, и драму в одном матче.

«Заречье-Одинцово» и «Уралочка-НТМК» сыграли невероятный по накалу пятисетовик, в котором даже последняя, укороченная партия вышла за пределы привычных 15 очков. Напряжение в финале оказалось колоссальным.

Всё было в руках команды Михаила Карполя. «Уралочка» заработала пять (!) матчболов в заключительном сете, однако девушки из Екатеринбурга не воспользовались своими шансами и уступили. Вот это сюжет!

Как команды дошли до финала:
Это будет исторический финал Кубка России! «Уралочка» впервые сразится за этот трофей
Это будет исторический финал Кубка России! «Уралочка» впервые сразится за этот трофей

Ураган и камбэк

Поначалу всё складывалось как нельзя лучше для уральского клуба. Команда Карполя успешно складывала пазл из ярких розыгрышей. Первый сет удалось спасти после серии подач Ирины Сорокиной. Во втором «Уралочка» породила настоящий ураган, который снёс «Заречье» – 70% реализации атак! А когда до победы оставался всего один шаг, картинка начала разрушаться.

В третьем сете «Заречье» смогло вернуться в игру. Это удалось сделать через эмоции, который били через край. Первый судья Иван Чумак сначала сделал устное предупреждение Юлии Бровкиной, а потом всё-таки «наградил» её «горчичником». Однако такой всплеск очень помог команде. Зареченки стали методично затягивать «Уралочку» в свою игру. Разогналась Ольга Бирюкова, которая блестяще провела вторую половину встречи. И вот – тай-брейк.

Юлия Бровкина

Юлия Бровкина

Фото: ВК «Заречье-Одинцово»

Драма в пятой партии

Пятая партия – это отдельная песня. Казалось, что удача снова повернулась лицом к уральской команде. «Уралочка» уверенно вела в счёте (8:4, 11:6, 14:11) и, видимо, уже мысленно поднимала трофей над головой. Но «Заречье» не сдавалось до последнего. Команда из Подмосковья отыграла пять матчболов, набрала брейковое очко, получила свой шанс и блестяще его использовала. Эйс Евы Павлович Мори, зафиналивший игру, стал вишенкой на этом торте!

Кубок России (ж) . Финал
03 мая 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
3 : 2
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Уралочка-НТМК: Сорокина, Зверева, Джиоева, Касаткина, Кузьмина, Трухина, Никитина, Фитисова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова

Игроки «Заречья» ликовали. Выиграть такой финал – круто вдвойне! Ещё стоит отметить то, что подмосковная команда вернула себе Кубок России спустя 19 лет. В 2007-м зареченки одолели московское «Динамо» и с тех пор до вершины в этом турнире не добирались. Вернули себе 2007-й, получается.

Ну а в клубном музее «Уралочки» полка, предназначенная для трофеев Кубка России, по-прежнему пустует. Первый шанс занять её был упущен.

«Бронзовый» дубль

Московское «Динамо» же сделало в этом сезоне «бронзовый» дубль. Бело-голубые, добравшись до медалей чемпионата страны, вернули себе место и на пьедестале Кубка России, одолев в решающей встрече «Корабелку» из Санкт-Петербурга. Команды играли на равных на протяжении всего матча, однако опыт москвичек помог им в ключевые моменты встречи.

Кубок России (ж) . Матч за 3-е место
03 мая 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Корабелка
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Корабелка: Сарапова, Суворова, Нестерова, Исакова, Иванович, Артюхина, Захарова, Филиппова, Черняева, Филиштинская, Муранова, Боброва, Рейес
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына

Бело-голубые, как и всегда, блистали на блоке, накрыв атаки соперниц 18 раз! Что символично, именно «чехол» в исполнении «Динамо» и завершил «бронзовый» матч. Впрочем, нельзя не отдать должное «Корабелке» и её лидеру – Елизавете Нестеровой. Доигровщица набрала 31 очко! Да, четвёртое место в спорте – самое обидное, но для дебютанта Суперлиги оно, пожалуй, может, считаться успехом. И уже хочется знать, а когда там следующий сезон?

Турнирная сетка Кубка России — 2026
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android