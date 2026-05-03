Всё было в руках «Уралочки», но команда Карполя не смогла взять первый в истории Кубок России.

«Заречье» отыграло сразу пять матчболов и забрало трофей. Таких финалов давно не было!

Финал Кубка России – 2026 по волейболу поставил яркую точку в женском сезоне, подарив болельщикам и триллер, и драму в одном матче.

«Заречье-Одинцово» и «Уралочка-НТМК» сыграли невероятный по накалу пятисетовик, в котором даже последняя, укороченная партия вышла за пределы привычных 15 очков. Напряжение в финале оказалось колоссальным.

Всё было в руках команды Михаила Карполя. «Уралочка» заработала пять (!) матчболов в заключительном сете, однако девушки из Екатеринбурга не воспользовались своими шансами и уступили. Вот это сюжет!

Ураган и камбэк

Поначалу всё складывалось как нельзя лучше для уральского клуба. Команда Карполя успешно складывала пазл из ярких розыгрышей. Первый сет удалось спасти после серии подач Ирины Сорокиной. Во втором «Уралочка» породила настоящий ураган, который снёс «Заречье» – 70% реализации атак! А когда до победы оставался всего один шаг, картинка начала разрушаться.

В третьем сете «Заречье» смогло вернуться в игру. Это удалось сделать через эмоции, который били через край. Первый судья Иван Чумак сначала сделал устное предупреждение Юлии Бровкиной, а потом всё-таки «наградил» её «горчичником». Однако такой всплеск очень помог команде. Зареченки стали методично затягивать «Уралочку» в свою игру. Разогналась Ольга Бирюкова, которая блестяще провела вторую половину встречи. И вот – тай-брейк.

Юлия Бровкина Фото: ВК «Заречье-Одинцово»

Драма в пятой партии

Пятая партия – это отдельная песня. Казалось, что удача снова повернулась лицом к уральской команде. «Уралочка» уверенно вела в счёте (8:4, 11:6, 14:11) и, видимо, уже мысленно поднимала трофей над головой. Но «Заречье» не сдавалось до последнего. Команда из Подмосковья отыграла пять матчболов, набрала брейковое очко, получила свой шанс и блестяще его использовала. Эйс Евы Павлович Мори, зафиналивший игру, стал вишенкой на этом торте!

Игроки «Заречья» ликовали. Выиграть такой финал – круто вдвойне! Ещё стоит отметить то, что подмосковная команда вернула себе Кубок России спустя 19 лет. В 2007-м зареченки одолели московское «Динамо» и с тех пор до вершины в этом турнире не добирались. Вернули себе 2007-й, получается.

Ну а в клубном музее «Уралочки» полка, предназначенная для трофеев Кубка России, по-прежнему пустует. Первый шанс занять её был упущен.

«Бронзовый» дубль

Московское «Динамо» же сделало в этом сезоне «бронзовый» дубль. Бело-голубые, добравшись до медалей чемпионата страны, вернули себе место и на пьедестале Кубка России, одолев в решающей встрече «Корабелку» из Санкт-Петербурга. Команды играли на равных на протяжении всего матча, однако опыт москвичек помог им в ключевые моменты встречи.

Бело-голубые, как и всегда, блистали на блоке, накрыв атаки соперниц 18 раз! Что символично, именно «чехол» в исполнении «Динамо» и завершил «бронзовый» матч. Впрочем, нельзя не отдать должное «Корабелке» и её лидеру – Елизавете Нестеровой. Доигровщица набрала 31 очко! Да, четвёртое место в спорте – самое обидное, но для дебютанта Суперлиги оно, пожалуй, может, считаться успехом. И уже хочется знать, а когда там следующий сезон?