«А потом раз — и ты кусаешь локти». Капитан «Локомотива» — об итогах сезона без трофеев

Для калининградского «Локомотива» сезон-2025/2026 стал худшим в истории клуба. Железнодорожницам не удалось пробиться ни в один финал, хотя прежде с момента своего основания в 2018 году «Локо» в Суперлиге не опускался ниже второго места и ещё трижды играл в решающем матче Кубка страны.

О том, почему же так произошло и что необходимо сделать, чтобы такие результаты в будущем не повторялись, в беседе с «Чемпионатом» порассуждала капитан калининградского клуба Екатерина Любушкина.

Это честный и открытый взгляд на ситуацию.

«Сложно наблюдать, как другие творят историю»

– Катя, год назад ты давала эмоциональные комментарии после вашей победы в чемпионате. Теперь совсем другое послевкусие: железнодорожницы со стороны наблюдали, как разыгрываются медали. Каково это?

– Это совсем другие чувства, другие эмоции. Каждый год уникален. И ты другой, и новые игроки приходят, меняется вся команда, её рисунок игры. Но, конечно, наблюдать, как другие творят историю, сложно и очень печально. Я даже не могу передать словами свои чувства, насколько это тяжело. Потому что почти каждый год, может, за исключением пары лет, я участвовала в финальной стадии чемпионата. Всегда была настроена на выполнение максимальных задач, на борьбу за медали. И очень странно, что для нас всё так быстро кончилось.

Знаешь, сложно найти мотивацию, чтобы продолжать тренироваться без каких-либо задач. Хотя уже прошло достаточно времени после последней игры, однако внутри продолжаешь перебирать какие-то моменты: что сделала не так, что могла лучше сделать. Но, как говорится, после драки кулаками не машут.

Конечно, анализов сделали много. Я ещё сама пересматривала игры дома. Ты видишь очень много проблем, над которыми надо работать, и те вещи, которые не позволили нам бороться за медали. Столько всего нужно чистить!

– Чего не хватило «Локомотиву» в этом сезоне?

– Главное – это огромное количество ошибок! Даже с равными соперниками очень сложно играть с таким количеством брака, не говоря уже о командах, которые превосходят тебя в чём-то. Потому что в самый сложный момент, когда игра идёт на балансе, на первый план выходят мелочи, которые и решают судьбу. А когда мы сами допускаем огромное количество ошибок, то мы и себе усложняем жизнь, и сопернику задачу упрощаем. Всё могут решить несколько розыгрышей, после которых соперник уходит вперёд, а нам уже нужно прикладывать какие-то титанические усилия, чтобы сократить отставание. А откуда их брать? Игра-то не останавливается, чтоб восполнить силы.

Поэтому должна быть длинная скамейка, где все игроки должны быть взаимозаменяемы. Понимаешь, эти ошибки и на тренировках у нас были. Тренер с этим боролся, мы сами всё понимали. Но то ли из-за неопытности некоторых игроков, то ли из-за давления не все справлялись с этим, не все вывозили. Но это нормальная ситуация. Это, наверное, опыт. Хотя все игроки разные: есть и те, кто с 17 лет играют, и им вообще параллельно, кто что говорит вокруг, какое давление оказывается. Они просто берут и делают.

Может быть, опытного игрока нам и не хватило. Взять хотя бы приём. Я, конечно, блокирующий, и мне сложно давать оценки принимающим. Пусть они меня извинят за это. Я много разговариваю со своим мужем, он раньше тоже играл, был доигровщиком, а заканчивал свою карьеру как либеро. И он говорит, что первое в приёме – это психология. Если ты психологически сломался, то ты сразу зажимаешься и перестаёшь играть. В приёме нужно быть расслабленным и пластичным. Потому что подача может спланировать за долю секунды, полететь куда-нибудь в сторону. Конечно, технически игрок тоже должен быть подкован, однако психология всё равно оказывает большое влияние.

Далеко для примера ходить не надо, возьмём матч с «Корабелкой», в котором у нас была партия, где мы вообще не могли принять. Пошла какая-то цепная реакция: один не принял, второй. И всё, покатилось как снежный ком – в итоге получили пять эйсов. И уже очень сложно из этого состояния выйти. Все зажались, понимая давление и важность результата этой игры.

«Неважно, страшно ли тебе. Ты должна подать»

– Ты же тоже такое проходила в своём первом финале, когда «Заречье» играло с московским «Динамо». Как ты это преодолела?

– Мне кажется, я эту историю уже сто раз рассказывала. С теми девчонками, которые играли в том финале 2010 года, мы её вспоминаем постоянно (улыбается). Вадим Анатольевич Панков всегда готовил игроков так, чтобы они смогли выйти и помочь команде. Хотя тогда у нас была команда профессионалов. Но все мы люди, поэтому даже суперигрокам нужна передышка. И вот Вадим Анатольевич видел в молодых игроках лучшие стороны. Он понимал это и делал упор на те качества и элементы, которые раскрывали не только игрока, но и помогали всей команде.

Взять, например, подачу. Это такой элемент, который может доставить много проблем сопернику. Вадим Анатольевич настраивал нас так, что ты не просто вводишь мяч, а должен решить определённую задачу – выиграть. Но для этого нужно чётко выполнять его установки. Это всё, конечно же, отрабатывалось на тренировках, во время которых он постоянно стоял над душой. Ты же понимаешь, каково это?

– Это дополнительное давление.

– Именно, каждое твоё движение контролируют, смотрят, комментируют. То есть даже на тренировке ты уже можешь быть сломлен. А что говорить тогда об игре? Вот и у меня тогда так получалось, что я выходила, когда счёт был 23:24. И не было такого, что я выходила вместо какого-то определённого игрока. Тогда ты мог выйти вместо любого, просто потому, что счёт критический. Так мы закалялись. А потом меня вообще поставили играть в решающем матче.

Это было как сон, но в тоже время и стресс сумасшедший. У меня до сих пор срабатывает мышечная память, когда я это вспоминаю. Помню даже фразу, которую сказала Тане Кошелевой: «Тань, не видно, что у меня коленки трясутся?» Потому что было очень страшно, и казалось, что меня всю трясёт. Хотя Таня тоже была молодым игроком на тот момент, и для неё это тоже был дебютный сезон в составе. Поэтому мы тогда друг друга подбадривали, поддерживали. И я девчонок сейчас прекрасно понимаю. Однако это отличная возможность закалить характер, когда себя перебарываешь.

– Раз уж заговорили о подаче, Ангелина Сперскайте в своём интервью упомянула, что твоя – самая коварная. В чём секрет?

– Как я и говорила, это пошло с «Заречья». Тогда большой упор делался именно на подачу. Мы уделяли много времени этому элементу, чтоб был не просто ввод мяча, а риск. Затем, когда достигаешь определённого уровня риска, начинаются упражнения на то, чтобы минимизировать количество потерь. Я думаю, Ангелина это понимает, потому что сама была в системе «Заречья». А ещё она играла в Казани под руководством Зорана Терзича. Когда я с ним работала, то он мог нас даже выгнать из зала, если кто-то плохо работал над подачей. Терзич тоже комментировал каждое действие, и ему было абсолютно неинтересно, страшно ли тебе, плохо ли ты себя чувствуешь – ты должна подать.

Екатерина Любушкина Фото: vc-lokomotiv.ru

Да, кто-то считает, что моя подача коварная и сложная, но Терзич всё равно находил моменты, где её можно ещё улучшить и сделать эффективнее. За свою карьеру я работала со многими специалистами, которые вносили свою лепту. И сейчас уже собран микс из всех этих тренировок и рекомендаций.

– Давай вернёмся к итогам чемпионата. Многие говорят, что «Динамо-Ак Барс» сейчас держится на Брайелин Мартинес, как «Локомотив» держался на Эбрар Каракурт. Действительно ли «Локо» был зависим от игры Эби?

– Конечно, в каждой команде есть лидер. Сильный игрок с хорошей ментальной составляющей, раскрепощённый. Это нормально, так не только в «Локомотиве» или в казанском «Динамо». Это прописная истина. Да, в какой-то степени «Локомотив» был зависим от Эби. Потому что она выходила и делала своё дело. У неё специфическая манера игры, она могла застать врасплох соперника, просто сделав атаку стоя. И в этом её плюс, её неординарность. Но если взять «Локомотив» прошлого сезона, это не только Каракурт. Это ещё и много других игроков, которые покинули клуб в межсезонье. Да, никто не отрицает заслуги Эби, но волейбол – это игра не одного человека. Если бы было так, то все просто бы покупали одного классного игрока, и всё. Все довольны, все спокойны. Не надо больше деньги тратить, состав подбирать.

Однако профессиональная команда – это не только стартовая шестёрка, которая даёт результат. Это два равнозначных состава. Например, вспоминая «Динамо» в 2016-2018 годах, могу сказать, что у нас там было два равноценных состава, которые могли спокойно выступать в Суперлиге. У нас даже тренировки были не на жизнь, а на смерть. Такой жар шёл, что можно было города топить. Мы там дрались за место в составе, конкуренция сумасшедшая. Поэтому у команды был прогресс в течение всего сезона. Вот и у «Локо» образца прошлого года было много хороших игроков, каждый из которых внёс свою лепту в победу. Да, звёзды звёздами, но без чернорабочих результата не будет. Плюс ко всему есть дисциплина и самоотдача, которые также влияют на результат.

«Команда как будто не верила в свою победу»

– Стала ли для тебя открытием «Корабелка»?

– Конечно, это команда приятно меня удивила. Мне всегда интересно узнавать новые имена. И я каюсь, что до середины сезона вообще не различала игроков «Корабелки». Для меня это новые имена, я никого не знала. Девчонки молодые, кто-то в молодёжной сборной играет. Они молодцы, видно и тренерскую работу. К концу сезона «Корабелка» показала, что идёт в правильном направлении.

Здорово, когда в России появляется новая команда. Тем более такая боевитая и молодая. Конечно, там есть Ирина Филиштинская. Я считаю, что невозможно создать команду без таких «мамонтов» (улыбается). Опытные игроки всегда нужны. И мне, конечно, обидно, что мы проиграли именно им.

– Почему так получилось? Тем более что в регулярке вы их побеждали.

– Тут я не могу сказать, потому что практически всё время стояла в квадрате, немного времени провела на площадке. А со стороны я видела, что наша команда как будто не верила в свою победу. Играли волнами: то выносим соперника и нет никаких проблем, то ничего не можем сделать.

Кажется, что в концовках нужно быть сосредоточенным. Но волейбол – это не только концовки. Нужно быть сосредоточенным на протяжении всего матча. Потому что победа складывается из многих розыгрышей и нюансов. Ты раз не побежал за мячом, потом ещё где-то допустил ошибку, а потом – всё. Догонять очень сложно, и права на ошибку в концовке уже не будет. А почему мы можем так вальяжно действовать в начале партии, я не знаю. Не могу залезть в голову к другим игрокам. Но когда я выходила, то чувствовала, что на площадке присутствует какая-то нервозность и неуверенность.

Екатерина Любушкина Фото: vc-lokomotiv.ru

Мне кажется, что иногда нужно просто стоять и смотреть сопернику в глаза, не отводя взгляд. У каждого же есть свои какие-то психологические моменты. Это называется оказывать давление, даже не играя в волейбол (улыбается). Благо, что девчонки в «Локомотиве» ещё молодые, у них ещё впереди много сезонов. Желаю, чтобы они не тратили время впустую. Чтобы учились, быстрее уже схватывали эти моменты и действительно боролись за медали. Потому что ты отдаёшь свои ресурсы, не видишь семью, детей, ещё что-то. А потом раз, и ты понимаешь, что ничего не сделал, что планировал, и сидишь кусаешь локти. Поэтому я хочу им пожелать, чтоб они быстрее уже соображали и делали выводы. И самое главное – были уверены в себе.

– У тебя с уверенностью точно всё в порядке.

– У меня тоже бывают разные моменты. И сейчас это просто касается моего физического состояния. Бывают недомогания, ещё что-то. И в такие моменты очень сложно быть сконцентрированным и уверенным, потому что тело уже подводит. Это физиология. Да, когда ты в нормальном состоянии, то ты знаешь, на что способно твоё тело. И даже в критической ситуации на игре уже не думаешь об этом. На тренировке ещё можешь подумать, как там поживает твоё тело, что болит, что не болит. Но во время матча ты уже думаешь, как выполнить необходимые действия. Можно сказать, условный рефлекс. Ты сконцентрирован на своих комбинациях. Но даже когда у меня что-то болит, я стараюсь не давать слабины. Знаешь, я не то чтобы такая супер в себе уверенная. Я лишь стараюсь себя не жалеть. Даже в этом сезоне, когда практически не играла.

«У игроков нет опыта и умения переломить себя»

– В этом сезоне «Заречье» не раз становилось у вас на пути к финалу. Получается, что подмосковная команда – неудобный соперник для вас?

– С «Заречьем» в этом сезоне у нас действительно были очень интересные матчи. Они получались очень красочными, с накалом страстей. Кажется, мы даже поставили рекорд по продолжительности одной игры! По крайней мере, я таких долгих матчей в своей карьере не помню. «Заречье» в принципе мне очень нравилось по ходу этого сезона. Именно в играх с ним «Локомотив» показывал, что он действительно может и как он это может.

– Тогда почему не удалось пройти его ни в Суперкубке, ни в четвертьфинале?

– Честно, я не знаю. Это всегда были абсолютно разные игры. Например, можно сравнить декабрьскую игру в Калининграде, когда мы бились с ними за выход в Суперкубок, и последний матч в четвертьфинале, где всё было как обычно: тренировки, разминка, настрой. Однако что-то пошло не так. Может быть такое, что если изначально игра идёт как по маслу, то всё супер. А если нет, то пока у наших игроков ещё нет опыта и умения переломить себя.

– Катя, «Заречье» для тебя – это не просто клуб, а начало твоего пути в профессиональном волейболе. Рада, что подмосковный клуб вновь начинает шуметь после нескольких лет затишья?

– Конечно! Рада как за город, так и за болельщиков клуба. Да и за команду, у которой есть имя и заслуги. Рада, что клуб опять вернулся в топ. Невозможно оставаться равнодушным, если ты девять лет отдал той команде. Поэтому всегда будут эмоции по такому поводу. Единственное, жалко, что это происходит не с Вадимом Анатольевичем Панковым. Он столько лет отдал этому клубу, держа его на плаву. Уговаривал игроков, что нужно потерпеть, находил какие-то аргументы, чтобы люди оставались и давали результат. Но, как говорится, жизнь идёт, всё меняется. Безусловно, я очень рада за девчонок. Они в этом сезоне улучшили свой прошлогодний результат. И это круто!

Игроки ЖВК «Заречье-Одинцово» Фото: ЖВК «Заречье-Одинцово»

– Как тебе развязка в Кубке России?

– Кубок России – это всегда интересное соревнование, потому что это короткий цикл игр, в котором нет права на ошибку. Каждый матч – на вес золота. Все это понимают. Как показал «Финал шести», казанское «Динамо» не успело восстановиться после победы в чемпионате. Тем более что сейчас система проведения чемпионата очень сложная и долгая – настоящий марафон.

Приятно удивила «Корабелка». Они молодцы, доказали, что их победы были не случайными. И, как я уже говорила ранее, видно всю проделанную работу за этот сезон. Также порадовала «Уралочка». Видно, что они они поработали над своей психологией. Но финал есть финал, в нём «Заречье» оказалось сильнее, с чем я их и поздравляю. Прекрасная игра, зрелищная. Было видно, что обе команды отдали всё в финале. Это прекрасное завершение сезона, последний матч стал его украшением. Впечатления только хорошие. Только болельщиков на трибунах было не так много. Не знаю, с чем это было связано.

«Расстроило, что опять нужно начинать сначала»

– Твои взгляды на жизнь и приоритеты как-то поменялись после 30 лет?

– Конечно, с появлением ребёнка акценты меняются. Грубо говоря, ты всегда думаешь про ребёнка, супруга, семью. Если раньше ты мог всё время посвятить волейболу, то сейчас – нет. Да и не может быть по-другому, потому что ты ответственен за маленького человека. Волейбол, конечно, остаётся в жизни, и я всегда серьёзно относилась к нему. Однако теперь какую-то дополнительную работу в зале могу перенести домой. Это я сейчас про разминочные вещи говорю. Пытаешься быть гибкой и мобильной. У нас вообще жизнь с мужем в сезоне расписана по секундам. Ему надо памятник поставить. И ещё психбольницу рядом с домом (смеётся).

После 30 ты думаешь о том, что каждый твой игровой год – на вес золота. Потому что каждый сезон – один из последних. Из-за этого я ещё сильнее расстроилась после заключительной игры. Я думаю, что на фотографиях запечетлён момент, когда я дала слабину. Хотя я не считаю проявление эмоций слабостью. Ты же долгое время держишь всё в себе, не показываешь вообще ничего. А тогда всё нахлынуло разом: сезон без плей-офф и медалей, без сумасшедшей борьбы, к которой я уже привыкла. Поэтому меня, конечно же, немного расстроило то, что завтра опять всё нужно начинать сначала.

Екатерина Любушкина Фото: vc-lokomotiv.ru

– Получается, осталась какая-то недосказанность? В прошлом сезоне ты стала одной из лучших блокирующих Кубка России. А в этом мы видели тебя на площадке лишь эпизодически. Не было обидно?

– Да не то чтобы обидно. Я не воспринимаю это так, что меня обидели или как-то недооценили. Для меня это опыт. Дополнительная возможность прокачать себя. Я ставила себе максимальные цели, даже выходя на площадку на одно-два очка. Хотела сделать всё, что от меня зависит, для победы. Выходить на замену тоже очень сложно. Вообще, находиться вне площадки во время игры тяжело, потому что тебе нужно быть постоянно готовым. Поэтому это тоже была своего рода проверка для меня. Ну и вообще, я никого не виню. Вопросы в первую очередь себе могу задать, почему я стою здесь. Значит, если так произошло, то ты не лучше того, кто играет сейчас на площадке.

– Твой сын, кстати, понимает, что мама – спортсменка?

– Да, он знает. На улице, если мы кого-то встречаем, он всегда говорит: «Это ваши фанаты». В последнее время он мало ходил на игры, но смотрел по телевизору. Он понимает и долгие мои отъезды, и моё постоянное отсутствие дома. Но, например, сейчас он не понимает, почему мама отсутствует. Говорит: «Вы же всё закончили, всё проиграли. Так почему ты ходишь на тренировки? Давай позвоним тренеру и спросим, зачем он вас мучит» (улыбается).

– Сыну как-то прививаете уже любовь к спорту?

– Он у нас занимается футболом. Но его никто не заставляет. Мы, конечно, стараемся привить ему дисциплину. Хотя тренировки в воскресенье утром – это, наверное, больше прокачка силы воли для родителей (смеётся). Конечно, он тоже иногда не хочет вставать и идти на тренировку. Но мы ему говорим: «Саша, ты сейчас проснёшься, сходишь на тренировку и получишь хорошие эмоции, пообщаешься со своими друзьями. А потом у тебя будет целый день впереди, сможешь делать всё, что хочешь». Вот так спокойно стараемся прививать ему дисциплину, объясняем, что не надо бросать, когда сложно. Мы вроде адекватные родители, а не те, которые хотят реализоваться за счёт детей. Я даже говорю сыну: «Саша, ты можешь быть спокойным. Твоя мама – профессиональная спортсменка. У меня ещё есть время реализоваться» (смеётся). Мы всегда с юмором к этому моменту подходим. Просто некоторые родители переносят свои амбиции на детей, чем травмируют их.

– Ты говорила в одном из своих интервью, что любишь театр и балет. И что эту любовь тебе привили родители. Показываешь это своему сыну?

– Любовь к балету я сама себе привила (улыбается), мои родители – только к театру. Сыну тоже стараюсь это передать, пока дозированно. В Калининграде мы уже ходили на короткие программы органной музыки, детские представления. В театре, к сожалению, не были давно. Надо это исправить. На классическую музыку ещё не ходили. Думаю, что для него это ещё сложная тема. Однако я стараюсь включать что-то подобное на телевизоре. Сейчас, благо, это доступно. Например, на Новый год включала ему балет «Щелкунчик», мы с ним танцевали вместе. Летом всей семьёй мы ездили в усадьбу Рахманинова, потом включала его музыку. Поэтому сын уже знает, кто такой Рахманинов (улыбается).

– Катя, но ты мама не только для Александра. У тебя же есть свой телеграм-канал «Мама Люба». Как возникла эта идея?

– Да, но сейчас я немного его запустила. Но думаю опять вести его в межсезонье. Там есть всё: от волейбольной жизни до рецептов (улыбается). Этот канал, наверно, больше для фанатов волейбола. Для тех, кто знает меня, знает, как складывается моя жизнь. Всем же интересно, что происходит внутри команды, какие тренировки. Да, ещё там есть юмор. Правда, я много чего не выставляю. Потому что не все смогут понять, где-то юмор жёсткий. Один раз что-то выставила, мне сразу написали: «Ты ли это? Тебя взломали?» Понятно, что не все люди меня знают так хорошо. Есть те, кто думает, что я божий одуванчик, который всех любит. Но это не так. Я далеко не одуванчик (смеётся).

Екатерина Любушкина с семьёй Фото: Из личного архива Екатерины Любушкиной

– Не боишься публичности? Многие не любят выставлять жизнь напоказ.

– Вот у меня муж тоже к этому относится скептически. Не любит, чтобы всё было напоказ. Мы же, говорит, не Самойлова и Джиган. Мы, конечно, не будем так жить и показывать, как говорится, наш туалет. Но для меня это нормально. Я могу показать, как мы гуляем, что едим, как радуемся. Не считаю, что это какой-то запретный плод. Иногда просто у меня нет настроения что-то показывать или нет времени снимать контент. Сил на это нет, а заставлять делать я себя не буду. Приоритет в другую сторону. Я не пожертвую временем со своей семьёй и родными ради чужих мне людей. Как бы грубо это ни звучало. Для меня семья важнее, она в приоритете.

– Как найти золотую середину во времена всеобщей медийности?

– У всех по-разному. Кто-то начинает это делать на случай, когда закончит со спортом. Чтобы его знали, он был на виду. А я, например, веду этот блог потому, что мне нравится. Хочется показать, чем я занимаюсь, какие-то мотивационные моменты. Я это делаю это не для пафоса, а просто хочу показать, из чего состоит моя реальность. Как я думаю, что чувствую. Кто-то, может быть, посмотрит и посмеётся. Ну, окей. Но если каждый хейт принимать близко к сердцу, то с ума сойти можно. Невозможно всем угодить. Поэтому, если вам это нравится, если действительно находите в этом силу и получаете от этого удовольствие – вперёд! А всем хейтерам – лучше просто радуйтесь за людей.