Волейбол, мужской Кубок России — 2026, Финал шести, кто сыграет, расписание, турнирная сетка, кто фаворит

Последний трофей сезона в мужском волейболе. Что нужно знать о Кубке России?
Пётр Кондаков
Всё о мужском Кубке России по волейболу
Все главные звёзды нашего чемпионата соберутся в Москве, чтобы красиво завершить сезон-2025/2026!

Мужской волейбольный сезон-2025/2026 подходит к своему завершению. Нет ответа только на один вопрос. Кто станет обладателем Кубка России?

Но эта неизвестность продлится недолго. 12 мая в Москве стартует «Финал шести», по итогам которого мы узнаем, кто же заберёт последний трофей сезона. Символично, что в решающем этапе примут участие шесть сильнейших клубов по итогам чемпионата в Суперлиге. Да, все лучшие будут сражаться за Кубок. А 17 мая мы узнаем имя самого достойного среди лучших.

Кто сыграет в «Финале шести» Кубка России?

Первым путёвку в «Финал шести» ещё осенью получило московское «Динамо», выигравшее Кубок Победы. Ещё три путёвки достались полуфиналистам Суперлиги: двум «Зенитам» (казанскому и петербургскому), а также новосибирскому «Локомотиву».

Два последних билета в решающий этап после многоступенчатого отбора завоевали «Белогорье» и «Динамо-ЛО».

Cостав участников «Финала шести» Кубка России — 2026:

«Динамо» Москва;
«Зенит-Казань»;
«Локомотив» Новосибирск;
«Зенит» Санкт-Петербург;
«Белогорье» Белгород;
«Динамо-ЛО» Ленинградская область.
Игроки «Зенита-Казань»

Формат розыгрыша «Финала шести»

Формат решающего этапа Кубка России не изменился по сравнению с прошлым сезоном и уже привычен болельщикам.

Шесть клубов разбили на две группы по три команды. Сначала они сыграют в круг внутри своей тройки. По итогам этих матчей по двое сильнейших из каждой группы выйдут в полуфинал.

В группе «А» сразятся хозяева решающего этапа – новоиспечённые чемпионы страны и обладатели Кубка Победы — московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит» и «Белогорье».

В группе «Б» сразятся вице-чемпион России и победитель Суперкубка казанский «Зенит», действующий обладатель Кубка России и бронзовый призёр Суперлиги «Локомотив», а также «Динамо-ЛО».

Турнирная сетка «Финала шести»

Расписание финальных матчей Кубка России

Встречи группового этапа пройдут с 12 по 14 мая. Запланировано по два матча в день (по одному в каждой группе), они будут начинаться в 16:00 и 19:00 мск.

15 мая команды получат выходной. В субботу, 16 мая, пройдут полуфиналы, а 17 мая, в завершающий день турнира – матч за третье место и финал.

В стартовый игровой день «Финал шести» откроют «Локомотив» и «Динамо-ЛО», а вслед за ними на площадку выйдут «Динамо» и «Белогорье».

Расписание всех матчей «Финала шести»

Кто фаворит «Финала шести» Кубка России?

Назвать фаворита в этом турнире практически невозможно. Как минимум пять команд претендуют на трофей — это четыре полуфиналиста Суперлиги и «Белогорье», которое завершило борьбу в плей-офф раньше остальных и целенаправленно готовилось к «Финалу шести». Разве что у «Динамо-ЛО» на бумаге меньше шансов.

Победит тот, кто будет лучше готов к настоящему волейбольному марафону — четыре игры за шесть дней. На первый план в «Финале шести» выйдут физическая готовность и эмоции. Главная задача всех тренеров — подвести команды в максимально возможном состоянии именно в этом плане, технические и тактические аспекты здесь будут не так важны.

Где смотреть трансляции матчей?

Все встречи «Финала шести» Кубка России среди мужских команд можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Волейбол» и на сайте Всероссийской федерации волейбола. Также трансляции можно будет найти на каналах холдинга «Матч».

Обо всех главных новостях будет рассказывать «Чемпионат».

