Волейбол, мужской Кубок России – 2026, финал шести, шансы команд, фавориты

6 претендентов, а фаворита нет! Кто выиграет мужской Кубок России по волейболу?
Пётр Кондаков
Предсказать, кто заберёт последний трофей сезона, практически невозможно. Но мы попробуем.

Сегодня, 12 мая, в Москве стартует «Финал шести» Кубка России. И впервые за последние сезоны практически невозможно предсказать, чем этот турнир завершится. Даже в прошлом сезоне в Кубке был явный фаворит – казанский «Зенит». Да, тогда все предстартовые прогнозы отправились в урну. Но сейчас всё куда более запутанно, и назвать главного претендента невозможно.

Разбираем шансы команд на победное завершение сезона-2025/2026.

Турнирная сетка «Финала шести»
Самое главное о «Финале шести»:
«Динамо» Москва. Шансы – 20%

Москвичи – хозяева турнира и новоиспечённые чемпионы России. Суперлигу они выиграли очень уверенно, не оставив в финале шансов казанскому «Зениту». Если сохранят такой уровень игры, то будут среди фаворитов и в «Финале шести».

Но в том, что команда сможет удержать такую прыть, есть сомнения. Как ни крути, плей-офф забрал много сил и эмоций. А «Динамо» – команда, которая очень зависима от своего физического состояния. Дважды за такой короткий промежуток выйти на пик формы невозможно. С эмоциями, правда, чуть проще – родная площадка должна помочь. К тому же и расписание для хозяев удобное – до полуфиналов матчи строго через день.

«Зенит-Казань». Шансы – 20%

Мы привыкли к тому, что Казань – это больше про игру на дистанции, нежели про кубковые форматы, однако в этом сезоне всё наоборот. В Суперлиге «Зенит» оставил все силы в полуфинале с «Локомотивом» и не смог навязать борьбу в решающей серии, а вот Суперкубок в декабре команда Вербова взяла.

Конечно, реваншистские настроения в команде есть. Наставник отметил, что в плей-офф им немного не хватило тренировочной работы. Что ж, сейчас оно у Казани было. Важный момент – насколько удалось подлечить плечо Дмитрию Волкову, этот фактор может стать ключевым на недельной дистанции «Финала шести». У «Зенита» на один день больше на подготовку, поскольку казанцы сыграют первый матч 13 мая. Наверное, в данной ситуации это плюс.

«Локомотив». Шансы – 20%

Это действующий обладатель Кубка России, между прочим. И команда, которая была достойна финала, но в их противостоянии с Казанью мог победить кто-то один. «Локо» же достались бронзовые медали.

У Пламена Константинова кубковая команда — это факт. Но физически новосибирцам будет сложнее всех. Они в плей-офф сыграли максимально возможное количество матчей, многие из них были пятисетовыми.

«Бронзовая» серия завершилась 2 мая, а уже спустя 10 дней нужно начинать новый турнир. Не будем забывать и про разницу в часовых поясах. Будет непросто. Но, кажется, чем меньше верят в «Локомотив», тем больше у него шансов на успех.

«Зенит» Санкт-Петербург. Шансы – 20%

Сезон для команды Владимира Алекно пока складывается если не провально, то близко к тому. По-прежнему ни одного трофея, да ещё и в Суперлиге команда сделала сразу два шага назад, после серебряных медалей оставшись четвёртой. К схеме игры «Зенита» соперники приспособились, Владислав Бабкевич на финише сезона откровенно «наелся», а помощь ему от других нападающих перепадает далеко не каждый матч.

Однако по составу петербуржцы точно не слабее конкурентов, да и на «Финал шести» они должны приехать «голодными». Вопрос, опять же, в сроках подготовки – на неё было всего 10 дней.

«Белогорье». Шансы – 15%

Белгородцы завершили выступления в Суперлиге ещё в четвертьфинале, поэтому целенаправленно готовились к Кубку, параллельно проходя через его отборочные этапы. В плане свежести и готовности их стартовая позиция выше, чем у конкурентов.

Но есть и проблемы. «Львы» – команда куражная; если игра пошла, то поди их останови, зато с тем, чтобы переломить неудачно складывающийся матч, дела обстоят хуже. К тому же белгородцы недосчитались Ивана Яковлева – их лидер в центре сетки досрочно завершил сезон из-за травмы. Нестабильность Мохамеда Аль Хачдади тоже уже стала притчей во языцех. Но если все звёзды сойдутся как нужно, команда Игоря Колодинского пошумит.

«Динамо-ЛО». Шансы – 5%

Клуб из Соснового Бора уже стал завсегдатаем подобных турниров, однако добиться какого-то успеха в кубковом формате пока не получается. Команда у Александра Климкина приличная, но в классе, конечно, лидерам уступает.

На что рассчитывать? На свою лучшую готовность, а времени было достаточно. И на то, что от динамовцев никто не ждёт сенсации. То, что в лучшей форме «атомные парни» способны бороться с топами – факт, достаточно вспомнить четвертьфинал Суперлиги прошлого сезона, когда они выбили измотанных дубайским турниром московских одноклубников. Никакого давления на представителей Ленинградской области нет, раскрепощённость должна им помочь.

