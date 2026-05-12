Этому Сэму всё по силам! Как прошли первые матчи Кубка России по волейболу?

Во вторник, 12 мая, в Москве стартовал «Финал шести» Кубка России – 2026 по волейболу среди мужских команд. В борьбу вступили четыре из шести участников. И результаты получились, в общем-то, закономерными.

«Локомотив» рвётся подтвердить статус кубковой команды и снова забрать себе трофей. А «Динамо» не расслабляется после золота в Суперлиге.

Итак, кто играл и что из этого получилось?

Сэм Деру — лучший игрок

В первом матче Кубка России встречались новосибирский «Локомотив» и «Динамо» из Соснового Бора. Сибиряки выглядели фаворитами встречи и уверенно подтвердили свой статус. В первой партии подопечные Пламена Константинова были на голову сильнее (25:17), а во второй и третьей на площадке завязалась борьба. При счёте 0:2 сосновоборцы, которым отступать было уже некуда, дожали концовку третьего сета и возродили интригу в матче, но «Локо» тут же показал, что играть в бирюльки не настроен – 25:19 и 3:1.

Новосибирцы превзошли оппонентов почти по всем ключевым компонентам. Атака – 59% против 47%, приём – 45% против 30%. Блоков и эйсов у «Локо» тоже больше. Как, кстати, и ошибок, которые можно объяснить излишним желанием и риском. Если говорить об отдельных игроках, то особенно радостно за Сэма Деру, который с 21 очком стал самым результативным в этом матче.

Говорить о выходе в полуфинал рано, женский Кубок России показал, какими причудливыми порой бывают расклады в группах на три команды. Но первый шаг в плей-офф «Локо» точно сделал. Завтра попробует сделать и второй – предстоит ещё одна битва не на жизнь, а на смерть с «Зенитом-Казань».

«Белогорье» развалилось

Второй полуфинал завершился ещё быстрее. Можно было предположить, что подуставшее и чуть расслабившееся после победы в чемпионате страны «Динамо» наткнётся на заряженное «Белогорье». Но ничего подобного зрители не увидели. Москвичи играли крепко и надёжно. Усталости и вальяжности не наблюдалось. В концовках первой и второй партий напряжение было, однако «Динамо» оставило их за собой. А в третьей было 25:11 – счёт говорит за себя. Москвичи потратили около 1,5 часа, чтобы выиграть матч – 3:0.

Бело-голубые атаковали с эффективностью 66% и здорово держали приём (59%). Также бросается в глаза внушительное преимущество по эйсам – 10:2. Главной звездой матча стал Максим Сапожков с 18 забитыми мячами.

В среду «Динамо» будет отдыхать и готовиться к встрече с петербургским «Зенитом», а «Белогорье» как раз встретится с командой Владимира Алекно. Хочется верить, что в этом трио ещё не всё решено после первого дня.