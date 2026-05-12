Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, Кубок России — 2026, мужчины: результаты первого дня, победы Локомотива и Динамо, обзор матчей

Этому Сэму всё по силам! Как прошли первые матчи Кубка России по волейболу?
Михаил Чесалин
Волейбол, Кубок России — 2026, результаты 12 мая
«Локомотив» уверенно победил «Динамо-ЛО». А московское «Динамо» в решающем сете пригвоздило «Белогорье» — 25:11.

Во вторник, 12 мая, в Москве стартовал «Финал шести» Кубка России – 2026 по волейболу среди мужских команд. В борьбу вступили четыре из шести участников. И результаты получились, в общем-то, закономерными.

«Локомотив» рвётся подтвердить статус кубковой команды и снова забрать себе трофей. А «Динамо» не расслабляется после золота в Суперлиге.

Итак, кто играл и что из этого получилось?

Кто станет обладателем Кубка России — 2026?
Сэм Деру — лучший игрок

В первом матче Кубка России встречались новосибирский «Локомотив» и «Динамо» из Соснового Бора. Сибиряки выглядели фаворитами встречи и уверенно подтвердили свой статус. В первой партии подопечные Пламена Константинова были на голову сильнее (25:17), а во второй и третьей на площадке завязалась борьба. При счёте 0:2 сосновоборцы, которым отступать было уже некуда, дожали концовку третьего сета и возродили интригу в матче, но «Локо» тут же показал, что играть в бирюльки не настроен – 25:19 и 3:1.

Кубок России (м) . Группа Б. 1-й тур
12 мая 2026, вторник. 16:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 1
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Барабаш, Бирюков, Кречетов, Захватенков, Курбатов, Дмитриев, Васни, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко

Новосибирцы превзошли оппонентов почти по всем ключевым компонентам. Атака – 59% против 47%, приём – 45% против 30%. Блоков и эйсов у «Локо» тоже больше. Как, кстати, и ошибок, которые можно объяснить излишним желанием и риском. Если говорить об отдельных игроках, то особенно радостно за Сэма Деру, который с 21 очком стал самым результативным в этом матче.

Сэм пережил непростые времена:
Говорить о выходе в полуфинал рано, женский Кубок России показал, какими причудливыми порой бывают расклады в группах на три команды. Но первый шаг в плей-офф «Локо» точно сделал. Завтра попробует сделать и второй – предстоит ещё одна битва не на жизнь, а на смерть с «Зенитом-Казань».

Турнирная таблица групп Кубка России

«Белогорье» развалилось

Второй полуфинал завершился ещё быстрее. Можно было предположить, что подуставшее и чуть расслабившееся после победы в чемпионате страны «Динамо» наткнётся на заряженное «Белогорье». Но ничего подобного зрители не увидели. Москвичи играли крепко и надёжно. Усталости и вальяжности не наблюдалось. В концовках первой и второй партий напряжение было, однако «Динамо» оставило их за собой. А в третьей было 25:11 – счёт говорит за себя. Москвичи потратили около 1,5 часа, чтобы выиграть матч – 3:0.

Кубок России (м) . Группа A. 1-й тур
12 мая 2026, вторник. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

Бело-голубые атаковали с эффективностью 66% и здорово держали приём (59%). Также бросается в глаза внушительное преимущество по эйсам – 10:2. Главной звездой матча стал Максим Сапожков с 18 забитыми мячами.

В среду «Динамо» будет отдыхать и готовиться к встрече с петербургским «Зенитом», а «Белогорье» как раз встретится с командой Владимира Алекно. Хочется верить, что в этом трио ещё не всё решено после первого дня.

Расписание следующих матчей Кубка России
