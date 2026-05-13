Волейбол, мужской Кубок России – 2026, результаты матчей 13 мая, обзор дня, турнирная таблица

Казань вернулась, а «Белогорье» вылетело. Как прошёл второй день Кубка России
Пётр Кондаков
Как прошёл второй день волейбольного Кубка России
«Локомотив», по меткому выражению своего тренера, взял выходной.

«Финал шести» мужского Кубка России набирает обороты. Уже сегодня определились три полуфиналиста и первый неудачник турнира. Им стало «Белогорье», но шансов «львы» лишились с гордо поднятой головой. А вот ремейк огненного полуфинала Суперлиги между казанским «Зенитом» и новосибирским «Локомотивом» ожидаемой интриги не принёс.

Турнирная сетка «Финала шести»

«Белогорье» не смогло совершить камбэк

После поражения в матче с «Динамо» у «Белогорья» не оставалось иного варианта, как обыгрывать петербургский «Зенит». Но два сета этого матча развивались по вчерашнему сценарию. В равных концовках лучше была команда Владимира Алекно. Казалось, что для белгородцев это станет ударом, от которого уже не получится оправиться, но вышло наоборот.

Начиная с третьего сета, «львы» заиграли увереннее, а у петербуржцев просела атака, начал ошибаться Владислав Бабкевич. К четвёртому сету он пришёл в себя, но поймавших кураж белгородцев было не остановить. Всё решилось на тай-брейке. Его команда Игоря Колодинского начала здорово — 4:1, но уже к смене сторон своё преимущество растеряла — дважды в атаке ошибся Павел Тетюхин. А ключевым моментом стал розыгрыш при счёте 10:11. «Белогорье» получило доигровку, но Станислав Динейкин одиночным блоком закрыл атаку практически идеального до этого Мохамеда Аль Хачдади.

В итоге 3:2 в пользу команды Алекно — и в этой группе «Динамо» и «Зениту» остаётся только лишь определить порядок мест, и те и другие уже в полуфинале. Ну а «Белогорье» турнир завершило.

Казань отдохнула и посвежела

Вторую пару болельщики ждали с нетерпением, но получилось настоящее избиение. Сложно вспомнить, когда «Локомотив» проигрывал Казани столь беспомощно.

В первый день «Локомотив» выиграл свой матч:
Этому Сэму всё по силам! Как прошли первые матчи Кубка России по волейболу?
Описывать ход этого матча бессмысленно. В каждой партии «Зенит» захватывал инициативу с самого начала и спокойно наращивал и удерживал преимущество, ни разу не выпустив «Локомотив» из 20 очков. Видно, что казанцам пошёл на пользу перерыв — команда выглядела посвежевшей, появились эмоции и защита, та самая, фирменная. 12:1 по блокам и 60% — 35% в атаке, эти цифры говорят обо всём. Особенно хорош был Михаил Лабинский, реализовавший 78% в нападении. «Локомотив» же мало того что имел меньше времени на подготовку, так ещё и вчера провёл четыре сета в матче с «Динамо-ЛО». Пламен Константинов тасовал состав, но так и не нашёл нужного сочетания. После матча болгарин заявил, что его команда просто взяла выходной.

В этой группе складывается любопытная ситуация. Казань уже в полуфинале, и ей достаточно одного сета в матче с «Динамо-ЛО», чтобы обеспечить себе первое место в группе. А вот новосибирцы теперь зависят от соперников. Чтобы пробраться в полуфинал, им нужно, чтобы казанцы взяли у сосновоборцев хотя бы две партии. А вот победа «атомных» 3:0 или 3:1 оставит «Локо» за бортом медальных матчей.

