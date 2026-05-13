Казань вернулась, а «Белогорье» вылетело. Как прошёл второй день Кубка России

«Финал шести» мужского Кубка России набирает обороты. Уже сегодня определились три полуфиналиста и первый неудачник турнира. Им стало «Белогорье», но шансов «львы» лишились с гордо поднятой головой. А вот ремейк огненного полуфинала Суперлиги между казанским «Зенитом» и новосибирским «Локомотивом» ожидаемой интриги не принёс.

«Белогорье» не смогло совершить камбэк

После поражения в матче с «Динамо» у «Белогорья» не оставалось иного варианта, как обыгрывать петербургский «Зенит». Но два сета этого матча развивались по вчерашнему сценарию. В равных концовках лучше была команда Владимира Алекно. Казалось, что для белгородцев это станет ударом, от которого уже не получится оправиться, но вышло наоборот.

Начиная с третьего сета, «львы» заиграли увереннее, а у петербуржцев просела атака, начал ошибаться Владислав Бабкевич. К четвёртому сету он пришёл в себя, но поймавших кураж белгородцев было не остановить. Всё решилось на тай-брейке. Его команда Игоря Колодинского начала здорово — 4:1, но уже к смене сторон своё преимущество растеряла — дважды в атаке ошибся Павел Тетюхин. А ключевым моментом стал розыгрыш при счёте 10:11. «Белогорье» получило доигровку, но Станислав Динейкин одиночным блоком закрыл атаку практически идеального до этого Мохамеда Аль Хачдади.

В итоге 3:2 в пользу команды Алекно — и в этой группе «Динамо» и «Зениту» остаётся только лишь определить порядок мест, и те и другие уже в полуфинале. Ну а «Белогорье» турнир завершило.

Казань отдохнула и посвежела

Вторую пару болельщики ждали с нетерпением, но получилось настоящее избиение. Сложно вспомнить, когда «Локомотив» проигрывал Казани столь беспомощно.

Описывать ход этого матча бессмысленно. В каждой партии «Зенит» захватывал инициативу с самого начала и спокойно наращивал и удерживал преимущество, ни разу не выпустив «Локомотив» из 20 очков. Видно, что казанцам пошёл на пользу перерыв — команда выглядела посвежевшей, появились эмоции и защита, та самая, фирменная. 12:1 по блокам и 60% — 35% в атаке, эти цифры говорят обо всём. Особенно хорош был Михаил Лабинский, реализовавший 78% в нападении. «Локомотив» же мало того что имел меньше времени на подготовку, так ещё и вчера провёл четыре сета в матче с «Динамо-ЛО». Пламен Константинов тасовал состав, но так и не нашёл нужного сочетания. После матча болгарин заявил, что его команда просто взяла выходной.

В этой группе складывается любопытная ситуация. Казань уже в полуфинале, и ей достаточно одного сета в матче с «Динамо-ЛО», чтобы обеспечить себе первое место в группе. А вот новосибирцы теперь зависят от соперников. Чтобы пробраться в полуфинал, им нужно, чтобы казанцы взяли у сосновоборцев хотя бы две партии. А вот победа «атомных» 3:0 или 3:1 оставит «Локо» за бортом медальных матчей.