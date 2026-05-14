Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, мужской Кубок России — 2026, итоги группового этапа, обзор 3-го тура, турнирная таблица

За последний трофей сезона сразятся четыре фаворита. Итоги группового этапа Кубка России
Пётр Кондаков
Итоги группового этапа Кубка России
Комментарии
Дальше прошли оба «Зенита», «Локомотив» и «Динамо» — список претендентов на золото в этом сезоне не меняется.

В «Финале шести» Кубка России завершился групповой этап. По его итогам борьбу за трофей закончили «Белогорье» и «Динамо-ЛО». А четыре сильнейших клуба по итогам чемпионата страны и здесь вышли в полуфиналы.

Давайте разбираться, кто с кем сыграет в полуфинале.

Турнирная сетка «Финала шести»

Казань дала поиграть резервистам

Уже после уверенной победы в матче с «Локомотивом» во второй игровой день казанский «Зенит» гарантировал себе путёвку в полуфинал. А чтобы занять первое место в группе, команде Алексея Вербова нужен был всего один сет. Однако и у «Динамо-ЛО» шансы сохранялись: сосновоборцам нужна была победа 3:0 или 3:1, тогда третьим лишним в группе становился бы «Локомотив». Но реальность быстро всё расставила по местам.

Кубок России (м) . Группа Б. 1-й тур
14 мая 2026, четверг. 16:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань

К чести «атомных парней», они играли весь матч основой, пытались цепляться, однако в нынешнем состоянии бороться с Казанью им было сложно. Алексей Вербов дал передохнуть Максиму Михайлову, Дмитрию Волкову и Алексею Кононову, а после первого сета постепенно поменял и остальных основных игроков. Но динамовцам это не сильно помогло. «Зенит» играл чище, да и уровень мастерства сказывался.

МВК «Зенит-Казань»

МВК «Зенит-Казань»

Фото: МВК «Зенит-Казань»

В третьей партии на площадку вышел Дмитрий Щербинин. Вполне возможно, это вообще последнее его появление на площадке в качестве действующего волейболиста. Ветеран смотрелся неплохо, отметился и на блоке, и в атаке, а игроки основы яростно поддерживали его из квадрата запасных. В итоге в какой-то момент вся эта расслабленная атмосфера привела к равному счёту в концовке. Вербову даже пришлось взять тайм-аут, однако в итоге две неудачные атаки не дали клубу из Ленинградской области шансов. Ну а Казань в прекрасном настроении идёт в полуфинал. Вместе с «Локомотивом».

Блокирующий казанцев готов к завершению карьеры:
«Сделаю всё, чтобы не пойти на завод». Честное интервью со спортсменом на закате карьеры
Эксклюзив
«Сделаю всё, чтобы не пойти на завод». Честное интервью со спортсменом на закате карьеры

«Зенит» сражался два сета

Во другой группе и «Динамо», и петербургский «Зенит» досрочно гарантировали себе путёвки в полуфинал. Оставалось только понять, кто с кем сыграет. Могли повториться как решающие серии Суперлиги, так и пары декабрьского Суперкубка. В итоге случился второй вариант.

«Динамо» и «Зенит» оказались сильнее «Белогорья»:
Казань вернулась, а «Белогорье» вылетело. Как прошёл второй день Кубка России
Казань вернулась, а «Белогорье» вылетело. Как прошёл второй день Кубка России

Два сета на площадке была равная игра. Надо сказать, с не самым высоким качеством волейбола — и те и другие много ошибались, показывали не лучшие цифры в нападении. Но в концовках москвичи оказались сильнее. В первой партии при счёте 23:23 Максим Космин с подачи отправил мяч в сетку, а на сетболе Илья Власов блоком закрыл Владислава Бабкевича. Во втором игровом отрезке в ключевой момент белорус не попал в площадку, а свои шансы вернуть брейк петербуржцы разбазарили, ошибаясь на подаче.

Кубок России (м) . Группа A. 1-й тур
14 мая 2026, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев

После таких двух концовок Владимир Алекно решил не упираться и сделал сразу шесть замен. Выбирать между Казанью и Новосибирском бессмысленно – и те и другие сильны, а турнир слишком скоротечен, чтобы не использовать каждую минуту времени на восстановление. Москвичи ротацией у соперника воспользовались – сразу ушли вперёд и сохранили преимущество.

В итоге в полуфиналах в субботу нас сначала ждёт зенитовское дерби – Казань против Питера, а затем «Динамо» сразится с «Локомотивом». Точно такие же пары мы наблюдали на Суперкубке зимой. Из той схватки на четверых победителем вышла команда Алексея Вербова. Как будет на этот раз?

Расписание всех матчей «Финала шести»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android