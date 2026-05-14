За последний трофей сезона сразятся четыре фаворита. Итоги группового этапа Кубка России

Дальше прошли оба «Зенита», «Локомотив» и «Динамо» — список претендентов на золото в этом сезоне не меняется.

В «Финале шести» Кубка России завершился групповой этап. По его итогам борьбу за трофей закончили «Белогорье» и «Динамо-ЛО». А четыре сильнейших клуба по итогам чемпионата страны и здесь вышли в полуфиналы.

Давайте разбираться, кто с кем сыграет в полуфинале.

Казань дала поиграть резервистам

Уже после уверенной победы в матче с «Локомотивом» во второй игровой день казанский «Зенит» гарантировал себе путёвку в полуфинал. А чтобы занять первое место в группе, команде Алексея Вербова нужен был всего один сет. Однако и у «Динамо-ЛО» шансы сохранялись: сосновоборцам нужна была победа 3:0 или 3:1, тогда третьим лишним в группе становился бы «Локомотив». Но реальность быстро всё расставила по местам.

К чести «атомных парней», они играли весь матч основой, пытались цепляться, однако в нынешнем состоянии бороться с Казанью им было сложно. Алексей Вербов дал передохнуть Максиму Михайлову, Дмитрию Волкову и Алексею Кононову, а после первого сета постепенно поменял и остальных основных игроков. Но динамовцам это не сильно помогло. «Зенит» играл чище, да и уровень мастерства сказывался.

В третьей партии на площадку вышел Дмитрий Щербинин. Вполне возможно, это вообще последнее его появление на площадке в качестве действующего волейболиста. Ветеран смотрелся неплохо, отметился и на блоке, и в атаке, а игроки основы яростно поддерживали его из квадрата запасных. В итоге в какой-то момент вся эта расслабленная атмосфера привела к равному счёту в концовке. Вербову даже пришлось взять тайм-аут, однако в итоге две неудачные атаки не дали клубу из Ленинградской области шансов. Ну а Казань в прекрасном настроении идёт в полуфинал. Вместе с «Локомотивом».

«Зенит» сражался два сета

Во другой группе и «Динамо», и петербургский «Зенит» досрочно гарантировали себе путёвки в полуфинал. Оставалось только понять, кто с кем сыграет. Могли повториться как решающие серии Суперлиги, так и пары декабрьского Суперкубка. В итоге случился второй вариант.

Два сета на площадке была равная игра. Надо сказать, с не самым высоким качеством волейбола — и те и другие много ошибались, показывали не лучшие цифры в нападении. Но в концовках москвичи оказались сильнее. В первой партии при счёте 23:23 Максим Космин с подачи отправил мяч в сетку, а на сетболе Илья Власов блоком закрыл Владислава Бабкевича. Во втором игровом отрезке в ключевой момент белорус не попал в площадку, а свои шансы вернуть брейк петербуржцы разбазарили, ошибаясь на подаче.

После таких двух концовок Владимир Алекно решил не упираться и сделал сразу шесть замен. Выбирать между Казанью и Новосибирском бессмысленно – и те и другие сильны, а турнир слишком скоротечен, чтобы не использовать каждую минуту времени на восстановление. Москвичи ротацией у соперника воспользовались – сразу ушли вперёд и сохранили преимущество.

В итоге в полуфиналах в субботу нас сначала ждёт зенитовское дерби – Казань против Питера, а затем «Динамо» сразится с «Локомотивом». Точно такие же пары мы наблюдали на Суперкубке зимой. Из той схватки на четверых победителем вышла команда Алексея Вербова. Как будет на этот раз?