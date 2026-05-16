Кубка России по волейболу, полуфинал: Зенит-Казань — Зенит Санкт-Петербург, Динамо Москва — Локомотив, онлайн-трансляция 16 мая

Финалисты Кубка России определятся уже сегодня! Следим за яркими полуфиналами. LIVE
Татьяна Постникова Батраз Томаев
,
«Зенит-Казань» — «Зенит» СПб, онлайн
«Зенит-Казань» встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, а московское «Динамо» — с «Локомотивом».

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 16 мая, стартуют полуфиналы Кубка России по волейболу среди мужчин.

В первом матче сыграют два «Зенита»: казанский и петербургский. В Кубке России – 2025 обе команды бились во встрече за третье место. Тогда победа осталась за Казанью. Получится ли у петербуржцев взять реванш за то поражение?

Кубок России (м) . 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Во втором матче встретятся московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив». В прошлом году именно эти команды разыграли между собой Кубок страны. Победа осталась за «Локо». В этот раз клубы столкнутся на более ранней стадии, однако это не сделает противостояние менее ярким.

Кубок России (м) . 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив
Новосибирск
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обоих матчей. Первый полуфинал начнётся в 16.00 мск, а второй – в 19.00. Следите за играми вместе с нами!

Live Татьяна Постникова

Последний раз петербургский «Зенит» обыгрывал «Зенит-Казань» в 2017 году. Тогда в 13-м туре предварительного раунда Суперлиги одержал победу со счётом 3:1.

Суперлига - предварительный этап (м) . 13-й тур
22 ноября 2017, среда. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Зенит-Казань
Казань
Зенит СПб: Камехо - 24, Лубурич - 20, Сивожелез - 10, Волков - 6, Червяков - 5, Панков - 4, Ащев - 1, Зеленков, Черейский, Шипотько, Воронков, Шульгин, Болдырев, Комаров
Зенит-Казань: Леон - 20, Михайлов - 20, Андерсон - 9, Вольвич - 7, Бутько - 4, Гуцалюк - 2, Пантелеймоненко - 1, Алекно, Юдин, Алексеев, Кротков, Самойленко, Вербов
15:26 Татьяна Постникова

Сперва поговорим о матче между петербургским и казанским «Зенитом».

В этом сезоне команды встречались четыре раза: дважды в Суперлиги и в полуфиналах Кубка Победы и Суперкубка. Во всех матчах победа осталась за Казанью. Два поединка завершились со счётом 3:2, по одному со счётом 3:1 и 3:0.

15:19 Татьяна Постникова

Но вернёмся к мужскому Кубку России. В прошлом году победителем стал новосибирский «Локомотив», который в финале одолел «Динамо» (3:2). Третье место занял «Зенит-Казань».

Что произошло в том финале?
15:12 Татьяна Постникова

Тот финальный матч получился очень ярким. Давайте вспомним, как это было!

15:08 Татьяна Постникова

У женщин Кубок России уже разыграли. Трофей забрало «Заречье-Одинцово». Второе место заняла «Уралочка-НТМК», а третье – московское «Динамо».

Кубок России (ж) . Финал
03 мая 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
3 : 2
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Уралочка-НТМК: Сорокина, Зверева, Джиоева, Касаткина, Кузьмина, Трухина, Никитина, Фитисова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
15:05 Татьяна Постникова

В групповой этап Кубка России попали лишь шесть команд. В одной группе сыграли московское «Динамо», «Белогорье» и петербургский «Зенит», в другой – «Зенит-Казань», «Локомотив» и «Динамо-ЛО».

Лишь два клуба набрали 100% очков: «Динамо» Москва и «Зенит-Казань».

15:02 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию полуфиналов Кубка России по волейболу среди мужчин. Сегодня сыграют «Зенит-Казань» и петербургский «Зенит», а также московское «Динамо» с «Локомотивом».

