Финалисты Кубка России определятся уже сегодня! Следим за яркими полуфиналами. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 16 мая, стартуют полуфиналы Кубка России по волейболу среди мужчин.
В первом матче сыграют два «Зенита»: казанский и петербургский. В Кубке России – 2025 обе команды бились во встрече за третье место. Тогда победа осталась за Казанью. Получится ли у петербуржцев взять реванш за то поражение?
Во втором матче встретятся московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив». В прошлом году именно эти команды разыграли между собой Кубок страны. Победа осталась за «Локо». В этот раз клубы столкнутся на более ранней стадии, однако это не сделает противостояние менее ярким.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обоих матчей. Первый полуфинал начнётся в 16.00 мск, а второй – в 19.00. Следите за играми вместе с нами!
Последний раз петербургский «Зенит» обыгрывал «Зенит-Казань» в 2017 году. Тогда в 13-м туре предварительного раунда Суперлиги одержал победу со счётом 3:1.
Сперва поговорим о матче между петербургским и казанским «Зенитом».
В этом сезоне команды встречались четыре раза: дважды в Суперлиги и в полуфиналах Кубка Победы и Суперкубка. Во всех матчах победа осталась за Казанью. Два поединка завершились со счётом 3:2, по одному со счётом 3:1 и 3:0.
Но вернёмся к мужскому Кубку России. В прошлом году победителем стал новосибирский «Локомотив», который в финале одолел «Динамо» (3:2). Третье место занял «Зенит-Казань».
Тот финальный матч получился очень ярким. Давайте вспомним, как это было!
У женщин Кубок России уже разыграли. Трофей забрало «Заречье-Одинцово». Второе место заняла «Уралочка-НТМК», а третье – московское «Динамо».
В групповой этап Кубка России попали лишь шесть команд. В одной группе сыграли московское «Динамо», «Белогорье» и петербургский «Зенит», в другой – «Зенит-Казань», «Локомотив» и «Динамо-ЛО».
Лишь два клуба набрали 100% очков: «Динамо» Москва и «Зенит-Казань».
Добрый день, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию полуфиналов Кубка России по волейболу среди мужчин. Сегодня сыграют «Зенит-Казань» и петербургский «Зенит», а также московское «Динамо» с «Локомотивом».