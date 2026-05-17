Алекно выиграл у Вербова, «Локомотив» сложил полномочия. Итоги полуфиналов Кубка России

Полуфиналы Кубка России точно повторили эту же стадию декабрьского Суперкубка. Но если тогда трофей оспаривали Казань и Новосибирск, то на этот раз в решающей встрече сразятся «Зенит» из Санкт-Петербурга и московское «Динамо». Кстати, они уже оспаривали трофей в этом же зале в этом сезоне. Осенью в финале Кубка Победы сильнее оказались москвичи.

Почти идеальный матч команды Алекно

В первом полуфинале играли два «Зенита». Фаворитами считались казанцы. Во-первых, в свой актив петербуржцы до этой игры могли занести разве что успех в матче Кубка Победы, остальные встречи остались за командой Алексея Вербова. Во-вторых, у Казани и времени на подготовку к турниру было побольше, да и на восстановление, пусть в этом случае разница и составляла всего несколько часов.

Но получилась сухая победа команды Владимира Алекно. И это тот случай, когда казанцам должно быть максимально обидно. Подопечные Вербова действовали достаточно хорошо, здорово смотрелись в атаке, этот элемент они выиграли (60% — 47%). А в первой партии и вовсе показали 70% реализации своих атак. Однако, как ни парадоксально, проиграли сет.

Петербуржцы классно подавали (девять эйсов на всего 12 ошибок). Причём подачи были действительно шикарными, в углы площадки или между принимающими. Ну и 10:4 на блоке — тоже внушительно. Великолепный матч провёл Женя Гребенников, он и принимал здорово, развязывая руки Игорю Кобзарю, и защищался, как всегда, отменно. В итоге все три концовки подопечные Алекно оставили за собой.

«Видимо, надо пройти какое-то количество матчей, в которых ты не имеешь права на ошибку, для того, чтобы в них показывать свои лучшие качества. Пока у нас в этом сезоне не получается, а натренировать это невозможно, к сожалению. У есть нас три человека, которым нужно таких матчей сыграть насколько возможно много, и тогда, я верю, эти концовки начнут переваливаться в нашу сторону. Пока такого не происходит, поэтому пока проигрываем. Счёт 0:3, считаю, не по игре, где-то одну партию мы, наверное, заслужили, но глобально Питер играл лучше, увереннее и все тяжёлые моменты со спокойной головой реализовал. Мы немного суетились, немного бежали, было много моментов, в которых мы спешили набрать очки», — сетовал после игры Алексей Вербов.

«Динамо» дожало «Локомотив»

Второй полуфинал получился даже более ярким. И уж точно — драматичным. Москвичи сразу оказались в роли догоняющих — не задалась игра в стартовой партии у Максима Сапожкова, а вот его визави Илья Казаченков действовал здорово. К тому же разладилось взаимодействие у Павла Панкова с Дмитрием Жуком.

«Динамо» пришло в себя во второй партии. Три эйса подряд положил Сапожков (а всего за игру у него восемь подач навылет), поднялся и процент в атаке, а вот сибиряки, наоборот, просели. Совсем не попал в матч Фёдор Воронков, не реализовавший ни одной атаки, его заменил Сэм Деру, однако остановить москвичей было уже сложно. До середины третьего сета это и не получалось. Но при счёте 12:17 на подачу вышел Симеон Николов и перевернул ход встречи. Серия из семи подач включила в себя два эйса, переходящий мяч и постоянно выбитый приём, который команда Константина Брянского никак не могла конвертировать в забитый мяч. К тому же засбоил Сапожков, наошибавшийся в атаке. «Локо» повёл 2:1.

И здорово начал четвёртую партию — 4:1. Показалось, что москвичи могут и «поплыть», но это только показалось. Вновь включился диагональный хозяев, он стал настоящим лидером атак своей команды и позволил своей команде уйти в укороченную партию.

В пятой партии до 10 очков команды шли вровень, а затем «Динамо» сделало решающий рывок. Сэм Деру угодил в одиночный блок Сапожкова, а следом заступил при атаке Казачёнков. 12:9 — после такого потрясения отыграться сибирякам уже было не под силу.

«В таких матчах очень часто всё решают одна-две ситуации, в которых ты либо принимаешь правильное решение, либо не принимаешь правильное решение. И это сказывается на итоговом результате. Поздравляю «Динамо» с выходом в финал. Я думаю, что по сезону они заслужили и чемпионство, и этот выход в финал. Это самая сыгранная команда в чемпионате. Заметно, что они играют много лет вместе с очень маленькими изменениями», — подвёл итог матча Пламен Константинов.

Итак, Кубок России разыграют «Зенит» и «Динамо», Брянский и Алекно. Для одних это шанс сделать хет-трик по итогам сезона, для других же — возможность в принципе выиграть первый трофей в истории клуба. Сезон в российском волейболе завершится уже завтра.