Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, мужской Кубок России — 2026, результаты матчей 1/2 финала, обзор

Алекно выиграл у Вербова, «Локомотив» сложил полномочия. Итоги полуфиналов Кубка России
Пётр Кондаков
Итоги полуфиналов волейбольного Кубка России
Комментарии
В решающем матче сыграют «Динамо» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Полуфиналы Кубка России точно повторили эту же стадию декабрьского Суперкубка. Но если тогда трофей оспаривали Казань и Новосибирск, то на этот раз в решающей встрече сразятся «Зенит» из Санкт-Петербурга и московское «Динамо». Кстати, они уже оспаривали трофей в этом же зале в этом сезоне. Осенью в финале Кубка Победы сильнее оказались москвичи.

Турнирная сетка «Финала шести»

Почти идеальный матч команды Алекно

Кубок России (м) . 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Бехтерев
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев

В первом полуфинале играли два «Зенита». Фаворитами считались казанцы. Во-первых, в свой актив петербуржцы до этой игры могли занести разве что успех в матче Кубка Победы, остальные встречи остались за командой Алексея Вербова. Во-вторых, у Казани и времени на подготовку к турниру было побольше, да и на восстановление, пусть в этом случае разница и составляла всего несколько часов.

Но получилась сухая победа команды Владимира Алекно. И это тот случай, когда казанцам должно быть максимально обидно. Подопечные Вербова действовали достаточно хорошо, здорово смотрелись в атаке, этот элемент они выиграли (60% — 47%). А в первой партии и вовсе показали 70% реализации своих атак. Однако, как ни парадоксально, проиграли сет.

Петербуржцы классно подавали (девять эйсов на всего 12 ошибок). Причём подачи были действительно шикарными, в углы площадки или между принимающими. Ну и 10:4 на блоке — тоже внушительно. Великолепный матч провёл Женя Гребенников, он и принимал здорово, развязывая руки Игорю Кобзарю, и защищался, как всегда, отменно. В итоге все три концовки подопечные Алекно оставили за собой.

«Видимо, надо пройти какое-то количество матчей, в которых ты не имеешь права на ошибку, для того, чтобы в них показывать свои лучшие качества. Пока у нас в этом сезоне не получается, а натренировать это невозможно, к сожалению. У есть нас три человека, которым нужно таких матчей сыграть насколько возможно много, и тогда, я верю, эти концовки начнут переваливаться в нашу сторону. Пока такого не происходит, поэтому пока проигрываем. Счёт 0:3, считаю, не по игре, где-то одну партию мы, наверное, заслужили, но глобально Питер играл лучше, увереннее и все тяжёлые моменты со спокойной головой реализовал. Мы немного суетились, немного бежали, было много моментов, в которых мы спешили набрать очки», — сетовал после игры Алексей Вербов.

На групповом этапе Казань не отдала ни сета, но сыграет только за бронзу:
Казань вернулась, а «Белогорье» вылетело. Как прошёл второй день Кубка России
Казань вернулась, а «Белогорье» вылетело. Как прошёл второй день Кубка России

«Динамо» дожало «Локомотив»

Второй полуфинал получился даже более ярким. И уж точно — драматичным. Москвичи сразу оказались в роли догоняющих — не задалась игра в стартовой партии у Максима Сапожкова, а вот его визави Илья Казаченков действовал здорово. К тому же разладилось взаимодействие у Павла Панкова с Дмитрием Жуком.

Кубок России (м) . 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив
Новосибирск
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кривитченко

«Динамо» пришло в себя во второй партии. Три эйса подряд положил Сапожков (а всего за игру у него восемь подач навылет), поднялся и процент в атаке, а вот сибиряки, наоборот, просели. Совсем не попал в матч Фёдор Воронков, не реализовавший ни одной атаки, его заменил Сэм Деру, однако остановить москвичей было уже сложно. До середины третьего сета это и не получалось. Но при счёте 12:17 на подачу вышел Симеон Николов и перевернул ход встречи. Серия из семи подач включила в себя два эйса, переходящий мяч и постоянно выбитый приём, который команда Константина Брянского никак не могла конвертировать в забитый мяч. К тому же засбоил Сапожков, наошибавшийся в атаке. «Локо» повёл 2:1.

И здорово начал четвёртую партию — 4:1. Показалось, что москвичи могут и «поплыть», но это только показалось. Вновь включился диагональный хозяев, он стал настоящим лидером атак своей команды и позволил своей команде уйти в укороченную партию.

На групповом этапе «Динамо» победило «Зенит»:
За последний трофей сезона сразятся четыре фаворита. Итоги группового этапа Кубка России
За последний трофей сезона сразятся четыре фаворита. Итоги группового этапа Кубка России

В пятой партии до 10 очков команды шли вровень, а затем «Динамо» сделало решающий рывок. Сэм Деру угодил в одиночный блок Сапожкова, а следом заступил при атаке Казачёнков. 12:9 — после такого потрясения отыграться сибирякам уже было не под силу.

«В таких матчах очень часто всё решают одна-две ситуации, в которых ты либо принимаешь правильное решение, либо не принимаешь правильное решение. И это сказывается на итоговом результате. Поздравляю «Динамо» с выходом в финал. Я думаю, что по сезону они заслужили и чемпионство, и этот выход в финал. Это самая сыгранная команда в чемпионате. Заметно, что они играют много лет вместе с очень маленькими изменениями», — подвёл итог матча Пламен Константинов.

Итак, Кубок России разыграют «Зенит» и «Динамо», Брянский и Алекно. Для одних это шанс сделать хет-трик по итогам сезона, для других же — возможность в принципе выиграть первый трофей в истории клуба. Сезон в российском волейболе завершится уже завтра.

Расписание всех матчей «Финала шести»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android