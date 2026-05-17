«Россия стала для меня домом». Большой разговор со словенской звездой «Заречья-Одинцово»

«Заречье-Одинцово» уже второй год обращает на себя внимание во всех российских турнирах, каждый раз включаясь в борьбу за трофеи. Подмосковный клуб уверенно движется к тому, чтобы вернуть себе былую славу и величие.

Клубу сильно помогает в этом связующая сборной Словении Эва Павлович Мори, которая и в сезоне-2025/2026 умело и эффективно дирижировала своими нападающими на площадке. Качественная игра словенской волейболистки не осталась незамеченной, и девушка получила сразу две индивидуальные награды: звание MVP и лучшей связующей Кубка России.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Эва рассказала, за счёт чего подмосковная команда смогла в 2026 году превзойти свои прошлогодние результаты, когда был переломный момент в противостоянии с «Уралочкой», а также к чему она до сих пор не может привыкнуть в России.

«Я была реально в шоке!»

– Эва, для начала давай определимся, на каком языке будет наше интервью. Помню, что в прошлый раз ты говорила, что учишь русский и даже уже начала «думать на русском». Есть прогресс?

– Хороший вопрос (улыбается). Давай попробуем на русском. Если не получится, то перейдём на английский. Потому что пока прогресс свой оцениваю где-то на 60%.

– У тебя хорошо получается. Даже в послематчевых комментариях ты говоришь достаточно свободно.

– Ещё не совсем, но я стараюсь.

– Кстати, что вообще для тебя значит «думать на русском»?

– Например, во время игры, когда тренер говорит, что нужно сделать, я его понимаю сразу и мысленно повторяю его слова в голове. Также могу сразу дать ответ на русском. Конечно, не всё получается, но я стараюсь.

– «Заречье» – серебряный призёр чемпионата России и обладатель Кубка России, причём во втором турнире тебя признали лучшей связующей и MVP. Лучшей концовки сезона и придумать невозможно. Что скажешь?

– Да, 100%! Я очень рада, что мы показали очень хороший результат в чемпионате, а после выиграли ещё и Кубок России. А то, что мне потом дали MVP и приз «лучшей связующей» – это всё работа команды и тренера, которую мы делали все вместе в течение сезона. Для меня это означает, что они доверяют мне на 100%. Я очень рада, что играю в этой команде. И, как ты сказала, лучше концовку сезона просто невозможно придумать.

– Ты ожидала, что получишь сразу две индивидуальные награды?

– Нет, я была в шоке. Вообще не думала об этом до того момента, как мне об этом сказали. Все мысли были только о том, как мы выиграли финальную игру. А потом, когда дали одну награду, затем – вторую, я была реально в шоке! Только через пару дней осознала, что получила две награды. Значит, я всё-таки хорошо работала весь год (улыбается).

«Заречье» на награждении после Кубка России Фото: volley.ru

– Знала ли ты, что «Заречье» не выигрывало Кубок 19 лет? А в финале чемпионата в последний раз выступало в 2010-м?

– Я не знала, что прям так давно. Знала только, что команда очень долго старалась выиграть. У нас и прошлый сезон был успешный, а перед началом этого все сказали: «Давайте попробуем что-то выиграть, чтобы привезти золото в Одинцово». Думали об этом весь год, очень старались, чтобы сыграть в финале. А потом, когда мне сказали, что последняя победа в Кубке России была 19 лет назад, то я была сильно удивлена.

– Получается, за эти два сезона у команды произошёл хороший коннект?

– Да, я думаю, что за эти два года мы хорошо друг друга узнали: и характер каждого игрока, и смысл, для чего мы здесь собрались. Уже на тренировках было видно, что все работают на 100%. Мы были одной командой, у которой нет секретов. Могли высказать друг другу всё в лицо и в раздевалке, и на площадке. Думаю, что такое бывает редко, особенно в женском волейболе. Ещё перед финалом в раздевалке я сказала, что в жизни не так часто бывают такие команды и это надо ценить. Нужно воспользоваться полученной возможностью и сыграть до конца, чтобы затем сполна радоваться окончанию сезона.

– По сравнению с прошлым сезоном команда сделала шаг вперёд во всех турнирах. Как думаешь, получится удержать такой высокий уровень и в следующем году?

– Очень хороший вопрос. Я задала его сама себе сразу, как только пришла домой после окончания Кубка России. Подумала: «А что мы будем делать на следующий год?» Придётся работать и стараться ещё сильнее, чтобы результат был ещё лучше. Мы уже сейчас знаем, кто из игроков остаётся в команде, кто уходит и кто добавится. Поэтому если будем слушать тренера и штаб, то сможем повторить результат. Я даже так скажу: нам нужно его повторить!

«Россию люблю. Расстояния не проблема»

– Тебе удалось полностью адаптироваться к российскому чемпионату? Привыкнуть к расстояниям и погоде?

– К погоде до сих пор не могу привыкнуть (улыбается). Я не люблю снег. Но Россию и российский чемпионат очень люблю. Поэтому и погода мне уже кажется не такой плохой. Из негативного – только снег. Расстояния – это тоже не проблема, тем более что я живу в Одинцове. Можно легко добраться куда угодно: один самолёт, один автобус. Всё спокойно. А, например, когда я играла в Польше, мы могли ехать в автобусе на игру 20 часов!

– В плей-офф чемпионата вам попались непростые соперники: калининградский «Локомотив» и «Уралочка-НТМК». За счёт чего вам удалось справиться со столь сильными командами?

– Было очень тяжело. Все мы знали, что «Локомотив» в том сезоне выиграл и чемпионат, и кубок. У них действительно очень хорошая команда. И когда мы проиграли им первую игру дома, я уже думала, что это всё, здесь и закончится чемпионат для нас. Но нет, мы показали характер! Он у нашей команды реально есть. Это были очень тяжёлые игры. Думаю, что такие тяжёлые матчи я ещё не играла в жизни. С такими командами каждый раз выкладываешься на 150%.

– В какой момент в полуфинале вы поняли, что можете сломить «Уралочку»? Ведь вы проиграли им в регулярке оба матча и полуфинальную серию начали с поражения.

– Это было как раз после первого матча, когда мы проиграли им 0:3. Мы поговорили в раздевалке, что нельзя так играть, что нужно бороться до конца. Затем, когда мы только начали играть второй матч, я увидела в глазах у всех, что все хотят победить. Девчонки старались и прикладывали максимум усилий для этого. Вот тогда я и поняла, что мы выиграем.

– Многие специалисты говорят, что «Заречью» очень помог приход Елены Младенович.

– Да, 100%! Без Елены этих результатов могло и не быть. Она помогла нам и как человек, и как игрок с сильным характером и опытом игры в различных чемпионатах. Когда она пришла, то дала нам что-то другое, чего нам не хватило. Я могу сказать одно: слава богу, что она появилась (улыбается).

Эва Павлович Мори (справа) Фото: zarechie-odintsovo.ru

– Эва, как считаешь, после таких сложных матчей в четвертьфинале и полуфинале на борьбу с Казанью уже не осталось сил?

– Думаю, да. Было особенно обидно за проигрыш дома, когда были полные трибуны болельщиков, а мы не смогли выиграть ни одной партии. От этого становится ещё больнее за такой финал.

– Как ты переживаешь поражения?

– Плохо. Сразу пересматриваю игры, хочу всё исправить. Когда просыпаюсь на следующий день после матча, то хочу сразу сыграть ещё раз, чтобы исправить результат. Но это, к сожалению, невозможно. На тренировки иду с мыслями о том, что мне нужно сделать лучше, стараюсь поговорить с тренером о том, как можно исправить ситуацию. Понятно, что никто не любит проигрывать, и я в том числе. Все в моём окружении уже знают мой характер. Даже в теннис на отдыхе мне обязательно нужно выиграть (улыбается).

«Девчонки, это последний шанс!»

– А перед Кубком России был настрой взять реванш у Казани?

– Да! Именно так и было. Казань – очень хорошая команда, без вопросов. Но когда нужно выигрывать подряд несколько матчей – это очень тяжело. Мы знали, что на Кубке у нас будет этот шанс. Нам даже тренер сказал сразу после финала чемпионата, что нужно усердно тренироваться, чтобы хорошо подготовиться и попробовать взять реванш у Казани на Кубке.

– В этом сезоне между последний игрой чемпионата и Кубком России было две недели. Было легче переключиться с одного финала на другой?

– Да, в этом году было немного больше времени, чтобы восстановиться. Но мне и так, и так нормально. В этом сезоне мы начали играть Кубок после проигрыша в чемпионате, сделали определённые выводы в голове после недавнего финала. А в том году, когда мы выиграли бронзовые медали, то были очень рады и на таком подъёме начали играть Кубок. Думаю, что нас держала эта радость.

– Константин Ушаков после матчей группового этапа Кубка говорил, что вы потеряли игровой ритм и совершали очень много ошибок. Получается, что длительная пауза в чём-то и навредила?

– Я думаю, что мы немного потеряли уверенность после финала. Когда проигрываешь три матча, а потом ждёшь две недели, чтобы снова играть, то ты теряешь игровой ритм. Опять же – это всё только в голове. Потому что физически мы за эти две недели подготовились очень хорошо.

Эва Павлович Мори Фото: dinamo-kazan.com

– Для тебя стало неожиданностью, что «Динамо-Ак Барс» не вышло из группы?

– Да, было очень неожиданно. Но на этом турнире нельзя расслабляться, необходимо играть на 100%. Саму игру я не смотрела, готовилась к нашему матчу. Но когда узнала, что Казань не прошла, была шокирована.

– Вы проигрывали «Уралочке» 0:2 по ходу финального матча. Какие мысли тогда были? Особенно если учитывать, что вторая партия получилась совсем провальной и к тому же травму получила Юлия Бровкина.

– Морально было тяжело. Но я знала, что мы не проиграем. Это было какое-то моё внутреннее ощущение. Когда было 0:2, Юля Бровкина сказала: «Девчонки, это последний шанс, когда мы можем выиграть такой прекрасной командой». И это действительно было так. Потому что все знали, что она уйдёт после сезона. Поэтому все сплотились и стали играть друг за друга. Я сказала: «Давайте попробуем бороться до последней секунды. У нас есть шанс победить».

Не знаю почему, но ещё перед матчем в раздевалке я сказала: «В Лиге чемпионов «Конельяно» уступил «Вакифбанку», выигрывая 2:0 и 22:18 в третьем сете! Если они проиграли, имея такое преимущество, то, значит, всё возможно. Надо просто играть до конца». И потом, когда мы выиграли и зашли в раздевалку, девчонки спросили, почему я так сказала. Я ответила: «Какая теперь разница, мы забрали золото. Проблем нет, надо радоваться» (улыбается).

Игроки «Заречья» с Кубком России Фото: volley.ru

– Что в тот момент говорил Константин Ушаков?

– Ничего страшного, что не получается, надо терпеть. Если мы будем терпеть и играть в нашу игру, то начнёт получаться. И, действительно, вскоре всё стало налаживаться. Мы увидели, что наша работа приносит результат, а с этим пришла и уверенность в собственных силах.

– Эва, твой эйс поставил точку в матче. Какие эмоции тогда были?

– Ой, это был такой момент, когда ты понимаешь, что всё, сезон закончился. Мы выиграли Кубок! Это моя первая золотая медаль в Одинцове. Думаю, что я буду помнить это до конца жизни. Я реально старалась, потому что очень люблю этот клуб. Старалась выиграть что-то для команды, для себя. И это удалось сделать. Когда я подала эйс, то меня переполняли невероятные эмоции. Даже не могу передать словами, какая радость была в тот момент.

«У меня тяжёлый характер»

– Эва, на Кубке России главный тренер очень часто говорил с тобой в тайм-аутах, порой – даже на повышенных тонах. О чём?

– Это просто наша коммуникация. Такое бывает и на тренировках. Я могу сказать, что Константин – один из лучших тренеров в моей карьере. Я очень благодарна, что жизнь предоставила мне шанс поработать с таким наставником.

У нас ещё с прошлого года сложилась такая коммуникация. Я понимаю его, он – меня. И когда тренер ругает меня, я понимаю, что он хочет для меня только лучшего. И он знает, что я могу лучше. Я знаю, что он мне доверяет.

Эва Павлович Мори и Константин Ушаков Фото: dinamo-kazan.com

– Какие твои лучшее и худшее качества как связующей?

– Лучшие… (задумалась). Даже не знаю, это надо спросить у тренера (улыбается). Думаю, что я очень хорошо чувствую игру. Чувствую, кто заряжен, у кого пойдёт игра, а кто может забить последний мяч.

Что плохого? Не всегда хорошо дохожу до мяча, поэтому он часто находится у меня не над головой. Тренер на тренировках говорит, что нужно всегда ногами выйти под мяч. Говорит: «Собирайся! Не надо сейчас показывать Де Чекко, нужно качество». Могу сказать, что над этим надо ещё много работать.

– Кстати, ты знала, что, возможно, Де Чекко приедет играть в Россию на следующий сезон. Хотела бы с ним поговорить о том, как пасовать?

– Да, я в курсе (смеётся). Но о том, как пасовать, я лучше поговорю с тренером. Константин отлично знает, как должен выглядеть связующий игрок.

– Как думаешь, тренерам легко с тобой в плане характера?

– Не знаю. У меня очень тяжёлый характер. Если они меня понимают, если я вижу, что могу им доверять, то мы работаем легко. А тяжёлый характер потому, что я каждый раз хочу выиграть и начинаю немного выходить за рамки, делать не так, как мне сказали. Поэтому думаю, что со мной тяжело.

– И как ты находишь компромисс с тренером?

– Слушаю то, что он скажет. То, что он говорит, в итоге и правда работает. После этого мне уже нечего ему возразить (улыбается).

– Рада Перович как-то сказала, что тренеры не любят, когда связующие атакуют. Как к этому относится Константин Анатольевич?

– Он не любит, когда этого слишком много. Тренер говорит: «Хорошо, если ты берёшь ответственность на себя, то тогда ты должна набрать очко». Но если я взялась и не забила или, не дай бог, ошиблась, он меня ругает (улыбается).

– И ты, и Рада очень часто выходите за рамки, не говоря уж о Симеоне Николове, который играл в этом сезоне в «Локомотиве». Как тебе болгарский связующий и его уникальность как игрока твоего амплуа?

– Видно, что у него есть талант. Я не знаю, как он работает, но то, что я вижу по телевизору, мне нравится. Нравится, как он играет, как ведёт игру. И я уверена, что впереди у него хорошая карьера.

«Сборная России могла бы быть в топ-3»

– Сезон в России завершён. Есть время хоть немного перевести дух и отдохнуть перед сборами в национальной команде?

– Время есть. У меня неделя отдыха. 18 мая будет первая тренировка, а 21-го – первая игра.

– В прошлом году на чемпионате мира сборная Словении была единственным дебютантом, кому удалось выйти из группы. Даже с Турцией поборолись!

– Мы очень хорошо выступили, потому что сейчас многие волейболистки играют не в Словении, а в сильных чемпионатах Италии, Турции и Польши. Думаю, что они выросли как игроки. Надеюсь, что предстоящий чемпионат Европы не станет исключением и мы покажем хороший результат.

– Как считаешь какие у вас шансы? В прошлый раз сборная Словении заняла только 20-е место.

– Для начала надо выйти из группы. А дальше – видно будет. Если попадём не на фаворита, шансов на успех будет больше. Думаю, что, если мы дойдём до четвертьфинала, это уже будет очень хороший результат.

– Как тебе сейчас выступление итальянской сборной? Как считаешь, способна ли эта команда замахнуться и на победу в чемпионате Европы?

– Думаю, да. Ещё хорошие шансы есть у Турции, Сербии и Польши. Не знаю, может забыла кого-то ещё. Это очень хорошие команды. Италия уже два года показывает, что она на топ-уровне. И я думаю, что да, итальянки могут и на чемпионате Европы повторить свой успех.

– Вы как-то обсуждаете тот факт, что России по-прежнему нет на мировой арене?

– Конечно, очень жалко, что так получается. Я думаю, что если бы российская команда сейчас играла на чемпионате Европы, то она бы 100% играла в финале. И, возможно, даже выиграла бы. Если бы Россия выступала, то она была бы среди топ-3 команд мира.

«Россия стала для меня домом»

– Что можешь сказать про два года, проведённых в России? Какие яркие моменты выделишь за время жизни здесь?

– Их было так много, что так сразу всё и не вспомнишь. Могу сказать, что я очень люблю такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Казань. Они очень красивые. Также два года, проведённые в команде, были яркими и запоминающимися. Здесь мы подружились друг с другом, добились хорошего результата. Я считаю, что для меня Россия стала ещё одним домом.

– Со следующего сезона твой муж тоже будет играть в России?

– Да, это так. Я очень рада, что он будет здесь. Можно сказать, будет немного ближе.

– В Кемерове, где много твоего «любимого» снега.

— Знаю (улыбается). Я ему же сказала, что, когда у меня будет выходной, я к нему не полечу из-за снега (смеётся). Но нет-нет, это шутка.

– Можно сказать, что ты полностью адаптировалась в России за эти два года? По крайней мере на площадке это выглядит именно так. Но есть ли что-то, что даётся тебе сложно, к чему ты пока не можешь привыкнуть?

– Думаю, что ничего такого уже нет. Можно ещё лучше говорить по-русски – это 100%! А больше ничего такого нет, мне всё нравится.

– Кстати, удалось посетить Большой театр? Ты же хотела.

– Ещё нет, к сожалению. Просто, когда знаешь, что будешь здесь ещё один год, то постоянно откладываешь. Говоришь себе постоянно – в следующий раз. Но в следующем сезоне я обязательно постараюсь туда попасть (улыбается).

– А как насчёт балета?

– Была, да. Я посмотрела балет в одном хорошем ресторане. Ещё была на концерте. Также с командой была в галерее Пушкина.

– Что из русских блюд есть в твоём меню?

– Когда скажу, мои подружки из команды будут смеяться (улыбается). Потому что это плов, салат винегрет и оливье. А ещё блины, конечно же.

– Что-то из русских песен добавила себе в плейлист?

– «Я эту жизнь тебе отдам» (Филипп Киркоров), «Матушка» (Татьяна Куртукова) и «Она танцует под Шадэ» (Мот). Очень красиво.

– Эва, я считаю, что ты отлично справилась с интервью на русском.

– Спасибо (улыбается). Но, думаю, следующее может быть лучше!