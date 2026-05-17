«Зенит» проиграл 10 финалов подряд. Может, пора снять это «серебряное» проклятие?!

Летом 2026-го волейбольному «Зениту» из Санкт-Петербурга исполнится уже девять лет. Год за годом в команду вливаются серьёзные средства, за неё играют звёзды мирового волейбола, но пока в коллекции сине-бело-голубых нет ни одного трофея! 10 раз зенитовцы выходили в финал – и все 10 проиграли!

В воскресенье, 17 мая, у команды Владимира Алекно будет очередной шанс сломать эту неприятную серию – в решающей встрече Кубка России «Зенит» встретится с новоявленным чемпионом страны – московским «Динамо».

А мы пока вспоминаем все финалы команды из Северной столицы.

Суперлига-2017/2018

В первый же год своего существования петербуржцы добились успеха: крепкая команда Александра Климкина добралась до финала Суперлиги. Но тогда в своём абсолютном прайме был другой «Зенит» – казанский. В тот год подопечные Владимира Алекно выиграли все возможные трофеи. А в финале Суперлиги не отдали петербуржцам ни одного матча. Лишь во второй встрече серии у подопечных Климкина были реальные шансы на успех – вели 2:0 по партиям, однако преимущество не удержали. Пасовал тогда у «Зенита» Павел Панков, а в атаке солировали Дражен Лубурич и Ореол Камехо.

Суперкубок России — 2018

В ноябре 2018-го петербуржцы сыграли с Казанью матч за Суперкубок России. Эта встреча проходила в рамках одного из туров чемпионата страны. Две партии прошли в равной борьбе, но затем казанская команда, которой тогда рулил Алекно, включила свою подачу, к чему гости оказались не готовы, несмотря на все усилия нового лидера команды Георга Грозера. А вот Камехо ту встречу пропустил из-за повреждения. Возможно, его и не хватило.

Кубок России — 2018

Под новый год у «Зенита» снова был финал в Казани, и снова – с хозяевами площадки, однако на этот раз – в Кубке России. Команда Климкина выиграла стартовый сет, но и только. Дерби снова осталось за казанцами.

Кубок России — 2019

Спустя год зенитовское дерби вновь случилось в финале Кубка России, но на этот раз решающий матч проходил в Москве. Место поменялось, а результат – нет. Дерби снова завершилось в пользу Казани – 3:0. Лишь в одной партии «Зенит» из Санкт-Петербурга добрался до 20 очков. Это был первый трофей Алексея Вербова как тренера, пусть и под присмотром Владимира Алекно.

Кубок России — 2020

Ещё спустя год петербуржцы принимали Кубок России и в полуфинале прошли-таки своих извечных соперников из Казани – 3:2. Казалось, вот он, супершанс! Но в финале на пути команды Туомаса Саммельвуо встало московское «Динамо». 3:0 – столичный клуб был сильнее. Не помогли хозяевам ни дуэт Полетаев – Клюка, ни французский связующий Антуан Бризар.

Кубок ЕКВ — 2020/2021

Пять лет назад «Зенит» добрался до финала второго по значимости еврокубка – Кубка ЕКВ. Но, на беду петербуржцев, в нём оказалось и «Динамо». Российский финал оказался очень напряжённым, три партии из четырёх закончились на балансе. Однако сильнее снова оказались москвичи, в том сезоне петербуржцы вообще ни разу не обыграли их, хотя команды встречались аж восемь раз!

Суперлига-2020/2021

В том году вместо плей-офф в Суперлиге был «Финал шести», его розыгрыш прошёл в Москве. «Зенит» вышел из группы со второго места, уступив «Динамо» первую строчку. В полуфинале петербуржцы сломили сопротивление «Кузбасса», но в решающем матче снова проиграли москвичам третий финал в сезона, сумев взять лишь один сет.

Суперкубок-2021

Не удалось «Зениту» прервать череду неудач в финалах с «Динамо» и в Суперкубке. Матч, который пошёл в зачёт чемпионата страны и проходил в Москве, завершился победой хозяев со счётом 3:1. Петербуржцы сражались до конца, едва не утащили соперника на тай-брейк со счёта 0:2, но снова остались без трофея. Не помогли даже звёздные новички Тине Урнаут и Женя Гребенников.

Суперлига-2024/2025

После нескольких лет с неудачными результатами и тренерской чехардой клуб возглавил Владимир Алекно и в первый же сезон довёл «Зенит» до финала. В противостоянии с Казанью эксперты видели равный волейбол, но на деле подопечные Алексея Вербова не оставили сопернику шансов. 0-3 в серии — очередная неудача для клуба из Санкт-Петербурга в финале.

Кубок Победы — 2025

Очень близко «Зенит» подобрался к трофею в Кубке Победы. В полуфинале команда Владимира Алекно одолела Казань, а в финале встретилась с хозяевами площадки — «Динамо». Матч докатился до тай-брейка, однако и здесь в решающий момент петербуржцам чуть-чуть не хватило. 13:15 — и Кубок достался москвичам.

Что будет в финале Кубка России — 2026?

Позади 10 проигранных финалов за девять лет. Сегодня у «Зенита» из Санкт-Петербурга очередная, 11-я уже попытка завоевать первый трофей. И снова в соперниках – «Динамо». Получится ли у команды Владимира Алекно снять с себя это «серебряное» проклятие, мы узнаем совсем скоро.