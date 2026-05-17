Финал Кубка России по волейболу, мужчины, Зенит Санкт-Петербург — Динамо Москва, 17 мая 2026, онлайн-трансляция

Заключительная битва сезона! Оформит ли московское «Динамо» «золотой» дубль? LIVE
Татьяна Постникова Михаил Чесалин
,
«Зенит» СПб — «Динамо» Москва, онлайн
Парням Брянского предстоит сразиться с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 17 мая, пройдёт финал Кубка России по волейболу среди мужчин. В решающем матче сойдутся «Зенит» Санкт-Петербург и «Динамо» Москва.

В этом сезоне москвичи уже взяли один титул. В финальной серии Суперлиги подопечные Константина Брянского обыграли «Зенит-Казань» – 3-0. Теперь динамовцы нацелены на ещё один трофей.

Но и «Зенит» желает завоевать Кубок России. В чемпионате России команда Владимира Алекно заняла обидное четвёртое место, а значит, просто необходимо заканчивать сезон на высокой ноте.

Кубок России (м) . Финал
17 мая 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
1-я партия
0 : 0
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

Противостояние между клубами за трофей точно будет жарким. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию финала. Мы расскажем обо всём, что происходит на площадке и за её пределами. Начало матча – в 19:00 мск.

Сетка Кубка России по волейболу — 2026
Live Михаил Чесалин

Стартовый состав петербуржского «Зенита». Без сюрпризов — все сильнейшие на месте.

Фото: Кадр из трансляции

19:20 Михаил Чесалин

Ещё раз схематично напомним, как команды пробивались к финалу.

Турнирная сетка Кубка России - 2026
19:16 Михаил Чесалин

Звучит гимн России перед началом матча. Совсем скоро стартуем!

19:09 Михаил Чесалин

Пока идёт разминка. Матч начнётся примерно через 10 минут.

18:53 Татьяна Постникова

Кстати, в Кубке Победы команды играли в финале. Тогда в пяти сетах сильнее оказалось «Динамо». Нет сомнений, что зенитовцам захочется взять реванш за тот матч.

Как это было?
Кубок Победы — у «Динамо»! Москвичи выиграли предсезонный турнир в третий раз подряд
18:45 Татьяна Постникова

В этом сезоне «Зенит» и московское «Динамо» встречались между собой восемь раз: шесть раз в Суперлиге, один раз в групповом этапе Кубка России и один раз в финале Кубка Победы. В пяти матчах победа осталась за москвичами, в трёх – за петербуржцами.

18:38 Татьяна Постникова

Между тем, завершился матч за третье место Кубка России. Победу в пяти сетах одержал «Локомотив».

Кубок России (м) . Матч за 3-е место
17 мая 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Новосибирск
18:32 Татьяна Постникова

А вот для «Зенита» сезон сложился не сильно удачно. Петербуржцы проиграли серию за бронзу Суперлиги «Локомотиву» и остались без медалей. После такого подопечных Владимира Алекно явно есть желание уйти в отпуск с трофеем.

Что не удалось «Зениту» в той серии?
«Локомотив» заслуженно забрал бронзу. За этот сезон он влюбил в себя всех!
18:20 Татьяна Постникова

В этом сезоне московское «Динамо» уже выиграло один трофей. Подопечные Владимира Алекно стали чемпионами России, в финальной серии обыграв «Зенит-Казань».

Как москвичи остановили казанцев?
Почему «Динамо» так легко обыграло «Зенит» и стало чемпионом? Главные факторы успеха
18:14 Татьяна Постникова

Какими же были вчерашние матчи? Разобрали в нашем материале.

Обзор полуфиналов
Алекно выиграл у Вербова, «Локомотив» сложил полномочия. Итоги полуфиналов Кубка России
18:09 Татьяна Постникова

В полуфинале «Зениту» пришлось сражаться с «Зенит-Казань». В трёх напряжённых сетах петербуржцам удалось одержать верх.

Кубок России (м) . 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Бехтерев
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев

Второй полуфинал вышел не менее драматичным. «Динамо» и «Локомотив» дошли до тай-брейка, там сильнее оказались москвичи.

Кубок России (м) . 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив
Новосибирск
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кривитченко
18:05 Татьяна Постникова

Групповой этап Кубка России «Динамо» прошло без единого поражения. А вот «Зенит» всё-таки пострадал от «Зенит-Казань».

Каким был групповой этап Кубка России?
За последний трофей сезона сразятся четыре фаворита. Итоги группового этапа Кубка России
18:03 Татьяна Постникова

Добрый вечер, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию финала Кубка России. В решающем матче сыграют петербургский «Зенит» и московское «Динамо».

