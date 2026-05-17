Заключительная битва сезона! Оформит ли московское «Динамо» «золотой» дубль? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 17 мая, пройдёт финал Кубка России по волейболу среди мужчин. В решающем матче сойдутся «Зенит» Санкт-Петербург и «Динамо» Москва.
В этом сезоне москвичи уже взяли один титул. В финальной серии Суперлиги подопечные Константина Брянского обыграли «Зенит-Казань» – 3-0. Теперь динамовцы нацелены на ещё один трофей.
Но и «Зенит» желает завоевать Кубок России. В чемпионате России команда Владимира Алекно заняла обидное четвёртое место, а значит, просто необходимо заканчивать сезон на высокой ноте.
Противостояние между клубами за трофей точно будет жарким. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию финала. Мы расскажем обо всём, что происходит на площадке и за её пределами. Начало матча – в 19:00 мск.
Стартовый состав петербуржского «Зенита». Без сюрпризов — все сильнейшие на месте.
Фото: Кадр из трансляции
Ещё раз схематично напомним, как команды пробивались к финалу.
Звучит гимн России перед началом матча. Совсем скоро стартуем!
Пока идёт разминка. Матч начнётся примерно через 10 минут.
Кстати, в Кубке Победы команды играли в финале. Тогда в пяти сетах сильнее оказалось «Динамо». Нет сомнений, что зенитовцам захочется взять реванш за тот матч.
В этом сезоне «Зенит» и московское «Динамо» встречались между собой восемь раз: шесть раз в Суперлиге, один раз в групповом этапе Кубка России и один раз в финале Кубка Победы. В пяти матчах победа осталась за москвичами, в трёх – за петербуржцами.
Между тем, завершился матч за третье место Кубка России. Победу в пяти сетах одержал «Локомотив».
А вот для «Зенита» сезон сложился не сильно удачно. Петербуржцы проиграли серию за бронзу Суперлиги «Локомотиву» и остались без медалей. После такого подопечных Владимира Алекно явно есть желание уйти в отпуск с трофеем.
В этом сезоне московское «Динамо» уже выиграло один трофей. Подопечные Владимира Алекно стали чемпионами России, в финальной серии обыграв «Зенит-Казань».
Какими же были вчерашние матчи? Разобрали в нашем материале.
В полуфинале «Зениту» пришлось сражаться с «Зенит-Казань». В трёх напряжённых сетах петербуржцам удалось одержать верх.
Второй полуфинал вышел не менее драматичным. «Динамо» и «Локомотив» дошли до тай-брейка, там сильнее оказались москвичи.
Групповой этап Кубка России «Динамо» прошло без единого поражения. А вот «Зенит» всё-таки пострадал от «Зенит-Казань».
Добрый вечер, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию финала Кубка России. В решающем матче сыграют петербургский «Зенит» и московское «Динамо».