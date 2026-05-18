Самый большой Малыш в мире. Дмитрий Мусэрский завершил славную спортивную карьеру

Перевернул финал Олимпиады-2012, играл даже на позиции либеро, купался в снегу и побеждал везде! Малоизвестные истории о нашем гиганте.

17 мая 2026 года после финальной серии чемпионата Японии завершил карьеру выдающийся российский волейболист Дмитрий Мусэрский. Гигант, который перевернул ход финального матча Олимпиады-2012 с Бразилией.

Нет смысла перечислять все достижения и титулы Мусэрского – на клубном уровне и в составе сборной он выиграл всё, за исключением чемпионата мира. Мы вспомнили нетривиальные факты из его карьеры и спортивной жизни.

Перевернул финал Олимпиады

Бо́льшую часть своей карьеры Дмитрий Мусэрский играл на позиции центрального блокирующего. Однако самый выдающийся перформанс выдал в качестве диагонального. Главный тренер сборной России Владимир Алекно в финале Олимпиады-2012 со сборной Бразилии принял судьбоносное решение и при счёте 0-2 по сетам перевёл Мусэрского в диагональ. Дмитрий в том матче набрал 31 очко и перевернул ход того великого матча. Сборная России сломила сопротивление бразильцев и выиграла олимпийское золото!

Дмитрий Мусэрский в финале ОИ-2012 Фото: РИА Новости

Мусэрский же после той фантастической встречи продолжил играть центрального блокирующего в «Белогорье» и сборной, но после подписания контракта с японским «Сантори» в 2018-м выступал только на позиции диагонального.

«Я посмотрел финал два года спустя. Помню только свои мысли в третьей партии: «Наконец-то у меня есть шанс получить больше передач и чаще атаковать!» – рассказывал он в интервью FIVB. – А после награждения ничего не чувствовал. Эмоции пришли только утром. Я проснулся, вспомнил всё и заплакал».

Играл на всех позициях. Был даже либеро!

Дмитрий за карьеру в официальных матчах поиграл на всех позициях, кроме либеро. Хотя в одном из Матчей звёзд он и на этой позиции сыграл. По иронии судьбы его выпускная дипломная работа на факультете физической культуры Белгородского государственного университета называлась… «Методика подготовки либеро в современном волейболе».

Стал лучшим бомбардиром чемпионата на позиции блокирующего

В 2013 году Дмитрий Мусэрский стал лучшим бомбардиром чемпионата России, играя на позиции блокирующего. Обычно больше всего очков набирают либо диагональные, либо доигровщики, на которых идёт значительная доля передач связующих. Но Мусэрский сломал стереотипы. В составе «Белогорья» в том сезоне он набрал 574 очка. Просто космос!

Дмитрий Мусэрский в составе «Белогорья» Фото: РИА Новости

Гигант стал Малышом

Рост Дмитрия Мусэрского – 218 см. Или 219 см. По словам самого спортсмена, он и сам точно не знает. А вот в размере обуви уверен – 50-й. В любом случае он долгое время считался самым высоким волейболистом в России (пока не появился Максим Сапожков). Но в «Белогорье» и сборной Мусэрского прозвали Малышом.

«По-моему, это прозвище появилось с 2009 года. В «Белогорье» первым меня так начал называть Тарас Хтей», – рассказывал Дмитрий.

Играл на чемпионате Европы в чужой майке

Всю карьеру Мусэрский играл под №13. Но на полуфинал чемпионата Европы – 2011 со сборной Сербии вышел под №14, который пришлось изготавливать из подручных материалов. Дело в том, что Дмитрий забыл в отеле свою игровую форму, и ему пришлось выйти на площадку в майке Тараса Хтея, который играл под №4. Единичка была изготовлена с помощью пластыря, а вот фамилия Хтея так и осталась. Ко второму сету забытую форму подвезли, но сборная России тот матч проиграла в пяти партиях.

Пошёл в первый класс и в тот же год закончил второй

Дмитрий Мусэрский умудрился за один год окончить сразу два класса школы в родной Макеевке.

«В первом классе мне было неинтересно. Учительница поговорила с родителями и сказала: «Что он тут сидит, воробьёв считает? Писать, читать умеет – пусть идёт во второй класс». В итоге после двух четвертей я пошёл во второй класс», – объяснил спортсмен.

Стал причиной технических поражений «Белогорья» в Лиге чемпионов

В 2006-м Дмитрий Мусэрский сменил спортивное гражданство с украинского на российское. И в заявку «Белогорья» в Лиге чемпионов был внесён как россиянин, однако клуб сделал это чуть раньше времени. Дмитрий выходил на площадку только на подачу, но правила были нарушены, и соперники по двум первым матчам добились присуждения российской команде технических поражений. Все вопросы были решены к декабрю того же года.

Отбыл дисквалификацию за скрытую допинг-пробу и пропустил Олимпиаду

В июле 2021 года генсек Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко сообщил, что Дмитрий Мусэрский пропустит Олимпиаду в Токио из-за рецидива травмы и ещё одной причины. Как оказалось, в допинг-пробе волейболиста, взятой в 2013-м после одного из матчей чемпионата России, было найдено запрещённое вещество метилгексанамин. Результат пробы был скрыт в том числе и от самого спортсмена, но при проверке базы Московской антидопинговой лаборатории, «слитой» Григорием Родченковым, всё обнаружилось.

Дмитрий Мусэрский в Японии Фото: ВК «Сантори Санбердз»

Спустя восемь лет он согласился признать вину, получил девять месяцев дисквалификации и отметил, что вообще ничего об этом не знал. Попадание вещества в организм Мусэрский объяснил загрязнённой биодобавкой.

Купался в снегу и обливался ледяной водой

Мусэрский очень тщательно относится к восстановлению. Однажды он выложил в соцсетях видео, как купается в снегу. И рассказал, что это отличный способ тонизировать организм.

«Я больше года занимался этим, прежде чем на видео снять и подписчикам показать. На самом деле, просто хотел начать закаливаться, прочитал много литературы, изучил этот вопрос, чтобы всё сделать правильно. И начал это делать. А если снега нет, ледяной водой обливаюсь. Это очень здорово тонизирует организм, гораздо больше энергии появляется», – объяснял Мусэрский.

Видимо, поэтому и закончил карьеру в 37 лет в потрясающей форме, в очередной раз став лучшим в составе своей команды. Настоящая легенда.