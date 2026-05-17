Волейбол Статьи

Волейбол, мужской Кубок России — 2026, финал, Динамо отыгралось с 0:2 и победило Зенит Спб 3:2, обзор матча

Мощная драма в Кубке России: «Зениту» не хватило двух мячей до первого трофея в истории
Пётр Кондаков
«Динамо» отыгралось с 0:2 и победило «Зенит» Спб
Петербуржцы проиграли свой 11-й финал в истории. А «Динамо» совершило настоящий спортивный подвиг.

Санкт-петербургский «Зенит» в этом сезоне переживает новые разочарования. Команда из Северной столицы по-прежнему не добавила ни одного трофея в клубную коллекцию. В Суперлиге после серебряных медалей прошлого сезона команда Алекно осталась без наград в этом году. А ещё проиграла два решающих матча – в Кубке Победы и Кубке России. Причём в Кубке страны всё было предельно обидно, поскольку «Зенит» вёл по сетам со счётом 2:0.

Кубок России (м) . Финал
17 мая 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

Два сета команда Алекно играла очень здорово. Была просто лучше, чем москвичи. Неудачный старт (5:9) удалось погасить за счёт подач и атак Владислава Бабкевича. Белоруса дважды закрыли блоком, но свои восемь очков он набрал. К тому же ему очень здорово помогал Марлон Янт. А вот динамовцы выглядели тяжеловато. Не сразу вошёл в игру Денис Богдан, Антон Сёмышев и вовсе получил всего один мяч за сет. На одном Максиме Сапожкове выехать не получилось.

Во втором сете «Зенит» и вовсе сразу же ушёл вперёд, просто разбомбив приём «Динамо». Шесть эйсов за сет! Может быть, москвичи и атаковали чуть более удачно, но, когда соперник столько набирает на подаче, выиграть почти невозможно. По сути, зенитовцы как будто бы продолжали свой полуфинал с Казанью, где этот элемент стал их главным союзником.

В полуфинале петербуржцы сыграли здорово:
Алекно выиграл у Вербова, «Локомотив» сложил полномочия. Итоги полуфиналов Кубка России

Как ни крути, а держать такой уровень на протяжении долгого времени очень сложно. И ключевой в этом матче стала третья партия. Динамовцы сразу ушли вперёд на подачах Панкова, однако «Зенит» вцепился. Да, петербуржцы уступали по два-три очка, но догоняли. В последний раз это случилось на счёте 23:23 – Бабкевич реализовал доигровку. «Динамо» в итоге получило сетбол, однако его отыграл Станислав Динейкин. А вот второй шанс москвичи использовали. Сыграл джокер Константина Брянского. Фаннур Каюмов вышел на подачу и оформил эйс.

И вот после этого игра развернулась на 180 градусов. Динамовцы выдохнули, поймали свою волну, выглядели куда увереннее. «Зенит» же дрогнул. В четвёртом сете они реализовали всего 25% своих атак, в то время как соперник – 60%. Пропала и подача. Владимир Алекно к середине сета снял практически всю основу, надеясь на то, что лидеры смогут перезагрузиться на скамейке.

Фото: МВК «Динамо» Москва

Но не получилось. Тай-брейк «Динамо» начало с 3:0 – Бабкевич и Янт поочерёдно ошибались в атаке. Следом Сапожков оформил эйс, а как только «Зениту» удалось отыграть один брейковый мяч, блок закрыл Янта. Понимая, что финал уплывает, петербуржцы начали отчаянно рисковать на подаче. Однако поезд уже ушёл: пять ошибок в этом элементе только приблизили победу москвичей.

Итог встречи – 3:2. «Динамо» совершило камбэк и завоевало свой третий трофей в сезоне! Блестящий год для команды Константина Брянского и абсолютно заслуженный успех. В пятый раз они победили в Кубке России. А звание MVP «Финала шести» получил Максим Сапожков. Диагональный действительно был настоящим лидером москвичей.

11-я попытка тоже завершилась неудачей:
«Зенит» проиграл 10 финалов подряд. Может, пора снять это «серебряное» проклятие?!

А вот петербуржцы могут только горевать. В третьем сете они были всего в двух выигранных мячах от победы, своего первого трофея и отличной точки в сезоне, а остались ни с чем. 11-й проигранный финал для «Зенита». Особенно жаль Женю Гребенникова – двукратный олимпийский чемпион покидает наш чемпионат, так и не сумев победить ни в одном турнире.

Во встрече за третье место, кстати, «Локомотив» оказался сильнее казанского «Зенита» – 3:2. Обе команды вышли на последний матч сезона резервными составами. Для сибиряков это небольшая компенсация за проигранную полуфинальную серию в Суперлиге и разгром на групповом этапе.

Волейбольный сезон в России практически завершён. Осталось только доиграть серию переходных встреч между МГТУ и «Югрой-Самотлором».

Все результаты матчей Кубка России — 2026
