«Динамо» выиграло все главные трофеи сезона-2025/2026. В чём секрет успеха?

Сезон-2025/2026 прошёл под знаком московского «Динамо». Команда Константина Брянского завоевала сразу три трофея: выиграла чемпионат страны, Кубок России и Кубок Победы. Упустил столичный клуб только декабрьский Суперкубок, который достался казанскому «Зениту».

Пожалуй, уже можно говорить о том, что сейчас в нашем мужском волейболе настала эпоха динамовцев. Как долго она продлится – посмотрим, а пока что разберёмся, как стало возможно такое доминирование.

Причина №1. Сыгранность

«Я думаю, что по сезону они заслужили и чемпионство, и этот выход в финал. Это самая сыгранная команда в чемпионате. Заметно, что они играют много лет вместе с очень маленькими изменениями. И в таких играх это тоже приносит свои плюсы», – так высказался о «Динамо» главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов после полуфинала Кубка России.

Болгарин подметил очень важный фактор успеха бело-голубых. В последние сезоны изменения в их составе минимальные. Если взглянуть на стартовый состав, то разве что Максим Сапожков отыграл железно основным первый сезон. Но и он до этого в составе был, просто делил игровое время с Цветаном Соколовым. Конечно, в ключевые моменты это сказывается. Павел Панков прекрасно понимает своих партнёров, а каждый игрок знает свой манёвр. Поэтому ситуаций, когда связующий и нападающий не попадают в темп, у «Динамо» практически нет.

Причина №2. Уверенность в себе

Чем больше ты побеждаешь, тем увереннее в себе становишься. Динамовцы берут как минимум один трофей с сезона-2020/2021, а в этом сезоне и вовсе выиграли три турнира. И если раньше москвичи могли перегореть перед поединком с той же Казанью, то сейчас уже соперники их побаиваются. Взять тот же финал Кубка России – «Динамо» уступало «Зениту» 0:2, а в третьем сете игра дошла до баланса, однако команда Брянского смогла вырвать эту партию, просто сломав тем самым соперника.

Причина №3. Физическая готовность

Москвичи приучили нас к тому, что выходят на пик формы в самые важные моменты. Где-то Константин Брянский жертвует матчами регулярного чемпионата, но в плей-офф его команда готова идеально. Это большая работа, которая приносит свои плоды. В решающих матчах «Динамо» смотрелось свежее своих оппонентов.

Причина №4. Класс игроков

Как бы там ни было, а кадры решают всё. Прямо сейчас «Динамо» обладает самым сбалансированным составом в лиге. Команда не проседает ни на одной позиции. Если выпадает один из нападающих, остальные помогают ему, забирают нагрузку на себя. Бело-голубые даже позволили себе отпустить Ярослава Подлесных в «Белогорье» по ходу сезона. И это не сказалось.

А в следующем сезоне состав команды пополнит ещё и Дмитрий Волков — динамовцы станут даже сильнее. Означает ли это, что мы станем свидетелями гегемонии «Динамо» на российской арене? Вовсе нет, конкуренты тоже не дремлют. Но то, что москвичи будут фаворитами – факт.