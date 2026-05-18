Без российских клубов доминирует Италия. Как «Перуджа» выиграла Лигу чемпионов?

В то время как в России сезон закрывал «Финал шести» Кубка страны, в Турине (Италия) четыре сильнейших европейских клуба выясняли отношения в «Финале четырёх» Лиги чемпионов. До этой стадии дошли два польских клуба — «Варшава» и «Заверце», турецкий «Зираат» и итальянская «Перуджа». В итоге она и стала триумфатором, показав, что без наших команд на международной арене доминирует именно Серия А1. Ведь два остальных еврокубка также достались итальянцам — Кубок ЕКВ забрала «Пьяченца», а Кубок Вызова — «Милан».

В полуфинале итальянцы уверенно разобрались с «Варшавой». Поляки вообще вели в счёте всего четыре раза за игру. Правда, один из этих случаев пришёлся на сетбол третьего сета – 24:23. Но итальянцы очень быстро это исправили с помощью подачи. Вообще, у «Перуджи» в этом матче были уникальные цифры на вводе мяча в игру — пять эйсов всего на четыре ошибки. Возможно, команда Камила Налепки и смогла бы побороться за выход в финал, будь она в оптимальном составе. Но польский клуб подвели травмы. В плей-офф внутреннего чемпионата травму лодыжки получил хорошо знакомый российским болельщикам Бартош Беднож. Его призван был заменить ещё один волейболист национальной команды Александр Сливка, однако в Лиге чемпионов он уже был заигран за турецкий «Халкбанк». Позиция просела, и это было заметно. Если место многоопытного француза Кевина Тийи сомнениям не подвергалось, то Бартош Фишт и Брендон Копперс на пару не смогли показать игры нужного уровня.

Второй полуфинал выдался интереснее. Новоиспечённый чемпион Польши – «Заверце» – сражался с турецким «Зираатом». Финансовые возможности этой команды впечатляют. За турок выступают Нимир Абдель-Азиз, Томаш Форналь, Тревор Клевено. Команда катком прошла по групповому этапу и плей-офф. Но в решающий момент «Зираат» дрогнул. Нимир очень старался и наколотил 27 очков, однако восемь раз попал под блок, а звёздные доигровщики выдали не лучший свой матч. К тому же связующий поляков Мигель Тавареш переиграл своего визави Мурата Енипазара, а ещё и четыре эйса умудрился оформить. Всё, что смогли сделать подопечные Мустафы Каваза – забрать одну партию. Ну и победить «Варшаву» в «бронзовом» матче. Так себе утешение.

Впрочем, турки ещё и измотали соперника по полуфиналу. В финале «Заверце» явно не хватило сил, чтобы навязать борьбу «Перудже». Собственно, борьба-то была только в первом сете. Здесь всё решилось на балансе и довольно спорным эпизодом: кажется, Симоне Джаннелли сыграл на стороне соперника. Но арбитры приняли решение в пользу «Перуджи», повтор чёткого ответа на вопрос, где действовал связующий итальянцев, не дал, а у поляков это забрало последние силы. Две последующие партии остались за командой Анджело Лоренцетти за явным преимуществом. «Перуджа» наглухо закрыла края «Заверце» в лице Бартоша Кволека и Аарона Расселла, выдавая при этом гроссмейстерские 50% в атаке. Кажется, она действовала с запасом.

Кстати, эти клубы встретились в финале Лиги чемпионов второй год подряд. И если в первый раз всё завершилось, пусть и в пользу итальянцев, но на тай-брейке, то сейчас преимущество команды с Аппенин было очевидным. Ну а завершилось всё красивым жестом — приз MVP отдали либеро «Перуджи» Массимо Колачи. Для 41-летнего волейболиста это был последний матч в карьере. И, кстати, впервые такой приз получил игрок его амплуа.

Что ж, без российских клубов в европейском волейболе доминирует Италия. Сложно сказать, смогли ли бы наши топ-команды победить эту «Перуджу», однако ясно одно: отстранение мешает развитию волейбола и у нас, и у них. В той же Лиге чемпионов конкуренция точно была бы намного выше.