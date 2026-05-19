Смена чемпиона, громкие трансферы и скандалы. Главные события года в мужском волейболе

Сезон-2025/2026 в мужском российском волейболе уже стал историей. Новый чемпион, искромётный плей-офф, яркие трансферы и громкие скандалы – было всё. Давайте вспомним самые яркие события уходящего волейбольного года.

Требл московского «Динамо»

Это был исторический год для москвичей. Сразу три трофея в копилке – Суперлига, Кубок России и Кубок Победы. Константин Брянский долго и упорно сколачивал команду, динамовцы сыгрывались, доводили до автоматизма взаимодействия — и вот результат!

Вполне возможно, в нашем волейболе наступает новая эпоха – эпоха московского «Динамо». По крайней мере, претензии на команду-династию в столичном клубе точно есть.

Казань продолжает перестройку

Казанский «Зенит» в ушедшем сезоне взял трофей — выиграл Суперкубок России. Казалось бы, не так уж здорово для команды, которая в последнее 10-летие во всех турнирах ставила только самые высокие задачи. Но, с другой стороны, это кажется хорошим результатом. Казань в перестройке, которая будет продолжаться.

Первый год после ухода Майки Кристенсона ожидаемо стал для казанцев непростым. Сейчас команду покинут ещё два игрока, которые долго ассоциировались с этим клубом – Дмитрий Волков и Артём Вольвич. Становится меньше финансов, очевиден курс на омоложение. Но Казань всё равно в ушедшем сезоне добралась до финала Суперлиги. Следить за процессом было интересно. А будет ещё интереснее!

Ещё один сезон «Зенита» без трофеев

Петербургский «Зенит» никак не может завоевать трофей. В «Финале шести» Кубка России команда Владимира Алекно была в двух мячах от истории — 2:0 по партиям и 23:23. Однако снова неудача. 11-й проигранный финал в истории.

Получается, что в этом сезоне «Зенит» даже сделал шаг назад – в Суперлиге после прошлогоднего серебра подопечные Алекно остались четвёртыми. Это уже похоже на какое-то проклятие.

Полные залы в Новосибирске

То, что в Новосибирске любят волейбол, мы всегда знали. Но в сезоне-2025/2026 «Локомотив» установил уникальный рекорд – солдаут на всех домашних матчах команды. Такое достижение нельзя превзойти – можно только повторить! Билеты на игры «Локо» разлетаются за считаные минуты. Кажется, клуб и его поклонники заслужили принять какой-нибудь финал в следующем сезоне.

Судейские скандалы

Без ложки дёгтя не обойтись. Плей-офф Суперлиги ознаменовался сразу несколькими судейскими скандалами. Были они в полуфинале между «Локомотивом» и казанским «Зенитом», были и в «бронзовой» серии между теми же сибиряками и тоже «Зенитом», но петербургским. Арбитры просто теряли нити игры, меняли свои решения без должных на то оснований, позволяли страстям разгореться, доводили дело до потасовок.

К счастью, финалы прошли без скандалов, однако Всероссийской федерации волейбола есть над чем задуматься. Количество квалифицированных арбитров, готовых судить решающие матчи, сокращается с каждым годом.

Самая важная битва Сэма Деру

Бельгийскому доигровщику, который уже давно выступает в нашей Суперлиге, пришлось пройти через куда более сложное испытание, чем финальный матч какого-то турнира. Деру столкнулся с онкологическим диагнозом.

Прошёл через тяжелейшее лечение, но после него вернулся в волейбол! И не просто вернулся, а помог «Локомотиву» взять две бронзовые медали и в Суперлиге, и в Кубке России. Будем надеяться, что болезнь отступила окончательно, а Сэм ещё порадует нас своей классной игрой.

Побег Крецу из «Белогорья»

«Белогорье» в межсезонье совершило, как всем казалось, сильный ход – пригласило румынского тренера Георге Крецу. У этого специалиста в копилке и работа в российской лиге, и победы в Лиге чемпионов с польской «Заксой», и опыт в нескольких национальных командах. Казалось, что с ним «львы» смогут выйти на новый уровень и побороться за чемпионство.он

Однако на деле всё обернулось провалом. Румын отработал меньше месяца, после чего покинул клуб по собственному желанию. Причин так и не назвал, хотя говорят, что не смог найти контакт с игроками. Так или иначе, «Белогорью» пришлось экстренно перестраиваться. Получилось не слишком здорово, но здесь всех можно понять – слишком неожиданным было решение Крецу.

Очень жёсткий календарь

Ещё одна проблема, с которой столкнулись все команды в этом сезоне. Недельный цикл стал для тренеров роскошью, бо́льшую часть сезона туры шли каждые три дня. Причём географически это могли быть совершенно разные точки нашей страны.

«Каждые три дня игры с перелётами — некоторые команды начинают выбирать, какую игру играть, а какую — нет. Нет возможности тренироваться, особенно молодым командам и молодым игрокам. Над этим можно и задуматься», — заявил после одного из матчей Пламен Константинов.

Кажется: он прав, Игры нон-стоп не дают командам тренироваться, повышают риск травм. На качестве волейбола это тоже сказывается. Возможно, стоит пересмотреть сроки проведения чемпионата, систему розыгрыша или даже сократить число команд в Суперлиге.

Пламен Константинов против Казани

Пламен Константинов всегда отличался красноречием, но в этом сезоне выдал сразу несколько фраз, ставших хитами. Особенно ярко это проявилось во встречах с казанским «Зенитом».

Ещё в регулярке в тайм-ауте болгарин напутствовал своих игроков фразой «Это Казань, а не колхозники». Она настолько «залетела», что клуб даже сделал специальный мерч с ней. В полуфинальной серии градус накала достиг высшей точки, тренерские штабы Казани и Новосибирска разругались из-за позднего нажатия на кнопку тайм-аута, которое мешает подающим. Константинов в послематчевом интервью назвал это «сельскохозяйственными номерами», намекнув на свою же предыдущую фразу.

В конце сезона все помирились, объяснились и пожали друг другу руки. Но фразы-то всё равно улетели в народ!

Мировые звёзды в нашей Суперлиге

Как ни крути, но отстранение российских клубов от еврокубков даёт о себе знать. Многие классные легионеры покинули наш чемпионат. Тем не менее мировые звёзды в Суперлиге по-прежнему появляются. В уходящем сезоне болельщики могли наблюдать за игрой Симеона Николова, Юри Романо, Сантьяго Данани, Жени Гребенникова, Майки Ма'а и других классных волейболистов. Не у всех получилось. К примеру, Романо, ставший лучшим диагональным ЧМ-2025, не сумел вытащить «Факел» даже в четвертьфинал плей-офф. Однако то, что они сделали нашу лигу ярче – факт.