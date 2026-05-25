«Мы ещё Лигу чемпионов не выиграли!» Сёмышев — о «золотом» сезоне московского «Динамо»

Московское «Динамо» в этом сезоне однозначно доминировало в мужском российском волейболе. Три трофея, причём два из них команда Константина Брянского завоевала в самом конце сезона – чемпионат и Кубок России. О том, как столичному клубу удалось добиться таких результатов, мы поговорили с доигровщиком «Динамо» и сборной России Антоном Сёмышевым.

«Самый дорогой трофей — победа в Суперлиге»

– Антон, во-первых, поздравляю с классным сезоном! Можно ли назвать его лучшим в карьере? У вас был ещё всё-таки сезон-2020/2021, тогда вы тоже много выиграли. Можно ли сравнить эти два года?

– Спасибо! Ну, наверное, этот сезон посильнее. В первую очередь по эмоциям. Потому что был полноценный плей-офф в чемпионате, а в 2021 году чемпионство разыгрывали в «Финале шести».

И на самом деле, полуфинал… Да что там – все три раунда: и четвертьфинал, и полуфинал, и финал – сложились для нас очень тяжело. Хоть мы и достаточно уверенно всё прошли по счёту, по игре. Однако сил и эмоций очень много затратили, чтобы достичь этого успеха в Суперлиге.

– В этом сезоне вы выиграли три трофея – Кубок Победы, чемпионат и Кубок России. Можно ли выделить какой-то один из них как самый дорогой?

– Наверное, выделю победу в чемпионате… (Задумывается.) Да, для меня более дорог чемпионат, чем Кубок. Потому что мы шли именно к золоту чемпионата очень давно. Ждали, шли к нашему чемпионству.

И очень многие говорили всё это время, что «Динамо» – клуб, который может выигрывать только кубковые турниры. А чемпионат – только если его проводят как «Финал шести». Хотелось доказать, что это не так, что и в классическом плей-офф мы можем побеждать. Пришлось на пути к этому пройти через многие сложности, но самое главное – мы пришли к этому моменту.

– Вы в финале обыграли Казань, причём обыграли очень уверенно, даже не по счёту, а именно по игре. Однако перед этим и много серий им проигрывали, в том числе финальных, да и в этом сезоне до финальной серии у вас четыре поражения. Добавляло ли это всё мотивации?

– Да, безусловно. Мотивации добавляло, хотелось их победить. На регулярный чемпионат мы, конечно, так не смотрели, его с плей-офф сравнивать чуть-чуть неправильно, потому что там и эмоции другие, и совершенно другой настрой. Но поражения в финалах добавляли мотивации, да.

«В финале Кубка подсознательно расслабились»

– Вернёмся к самой свежей вашей победе, к «Финалу шести» Кубка. В решающем матче с «Зенитом» первые два сета сложились, прямо скажем, не по вашему сценарию. Что произошло в них, что не получилось?

– Наверное, в первую очередь нужно сказать, что всегда во всех турнирах, в каких бы ты ни играл, если встречаешься второй раз с одной и той же командой и ты её до этого уже победил, наверное, где-то подсознательно думаешь, что всё пройдёт так же гладко, как и в предыдущем матче.

Мы на групповом этапе обыграли «Зенит» 3:0. И, наверное, подсознательно думали, что в финале будет так же. Ну, не так же легко, но что мы будем так же слаженно действовать и в финальной встрече. Но получилась обратная ситуация. И мы, наверное, на этой волне в первых двух партиях упустили полностью нить игры.

– А за счёт чего получилось перевернуть матч? Ведь в третьей партии тоже было непросто. Вы постоянно вели в три-четыре очка, однако в концовке они догнали. И вырвать этот сет получилось только на балансе. Что помогло переломить?

– Мы чуть-чуть успокоились. В первую очередь поняли, что это не они, не «Зенит» у нас финал выигрывает, а мы сами в какой-то степени отдаём им этот кубок. Начали действовать более чисто, слаженно, играть как команда, как одно целое. И получилось!

– Если взглянуть на статистику, у вас в первом сете финала всего одна атака. И в целом за пять партий лишь 13 мячей вы получили. Это была командная тактика или решение связующего по ходу встречи?

– Тактики такой не было. Это в первую очередь зависит от Паши Панкова, от его уверенности в определённый момент игры. Он смотрит на нас, видит, у кого идёт, у кого «горячая» рука прямо сейчас. Кому из нападающих можно отдать с закрытыми глазами и быть уверенным, что он забьёт.

– Ощущалось ли дополнительное давление в «Финале шести»? После победы в чемпионате прошло всего две недели, и снова родная площадка, снова перед своими болельщиками нужно играть на максимум.

– Не буду говорить за других ребят, но для меня – да, это было дополнительным давлением. С каждой победой приходит новый этап ответственности. Очень важно выиграть ещё один трофей дома, снова доказать, что мы сильнее.

«Каждый должен быть уверен в каждом»

– Уже несколько тренеров ваших главных соперников (тот же Пламен Константинов, тот же Алексей Вербов) сказали, что главная сила этого состава «Динамо» – в сыгранности. Ощущается ли это на площадке во время матча и насколько это важно на самом деле?

– Я считаю, что это есть и это одна из важнейших составляющих нашего успеха. Потому что каждый должен быть уверен в каждом. Чтобы держать свой уровень и повышать планку. На протяжении всего сезона – чемпионата, плей-офф, «Финала шести» Кубка, как у нас и было.

– А не устаёте ли вы друг от друга? По сути, вы играете одной шестёркой уже много лет, разве что Максим Сапожков встал в состав в этом году.

– Нет, мне кажется, наоборот. Это важная история для такого большого клуба, как «Динамо». Чтобы люди долго играли вместе, не хотели никуда уходить, приносили клубу титулы и радовали болельщиков.

– Последние несколько сезонов многие эксперты говорили, что в нашем волейболе эпоха Казани, она доминировала на российской арене. Можно ли говорить, что сейчас началась эпоха «Динамо»?

– Это надо, наверное, спрашивать у этих самых экспертов (смеётся).

– Когда вы выходите на площадку, чувствуете, что соперники стали немного по-другому к вам относиться, может быть, побаиваться вас? И есть ли дополнительное давление на вашу команду в связи с этим?

– Сложно сказать. Могу, опять же, говорить только за себя. И в прошлые годы, когда мы выигрывали чемпионаты и Кубки, такое было, и сейчас, конечно, будет дополнительное давление на нас. Каждая команда хочет обыграть чемпиона. Все хотят побеждать. Все наши соперники захотят отобрать у нас завоёванные титулы – и чемпионат, и Кубок России.

Игроки МВК «Динамо» Москва Фото: vcdynamo.ru

– Уже можно говорить, что в следующем сезоне у вас в команде вырастет конкуренция. Ни для кого уже не секрет, что приходит Дмитрий Волков. Получается, ваш конкурент по позиции. Как лично вы относитесь к конкуренции? Это помогает в работе или, наоборот, вам комфортнее, когда уверены в своём месте в стартовом составе?

– Лично мне это только добавляет мотивации. Не позволяет закиснуть, конкуренция помогает развиваться. Я хочу быть лучше, чтобы играть в основной шестёрке. Так что высокая конкуренция будет помогать нам расти как игрокам.

– Вы выиграли все трофеи в России. Какие-то карьерные цели ближайшие есть теперь? И нет ли желания попробовать себя где-то в зарубежном чемпионате?

– Про зарубежные чемпионаты пока сложно отвечать. У меня действующий контракт с «Динамо», поэтому пока, скажем так, я нужен здесь.

А что касается целей — мы будем здесь продолжать развиваться и добиваться новых целей. Во-первых, пока что не всё выиграли вместе с «Динамо». Мы ещё Лигу чемпионов не выиграли! Ну и, конечно, очень бы хотелось, чтобы сборная вернулась на международную арену. Хочется поехать на чемпионат мира и там доказать всем свою силу.